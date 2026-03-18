美容医療の「価格と本質」を問い直す。 2院目 REAL CLINIC虎ノ門院が 4月3日 GRAND OPEN

一般社団法人ISAMED

東京・日本橋で5年前に開院した美容皮膚科「REAL CLINIC（リアルクリニック）」はこのたび、来る4月３日に虎ノ門院を開院いたします。

REAL CLINICは、シミ・肝斑・たるみ治療を中心とした肌治療に強みを持ち、機器治療と注入治療の二軸による総合的な美容医療を提供する美容皮膚科クリニックです。

近年、日本では美容医療市場が急速に拡大する一方で、広告競争や価格競争が激化し、患者が「どのクリニックを選ぶべきか分からない」という声も増えています。

そうした中でREAL CLINICは、豪華な内装や過度な広告ではなく、医療技術そのものに投資するクリニックとして診療を行っています。

豪華内装ではなく、医療技術へ投資する美容クリニック

| REALCLINIC虎ノ門院 | シンプルな内装でまるで隠れ家のような院内。

REAL CLINICでは、クリニックの装飾や広告ではなく、医療の質を高めるための領域に重点的に投資しています。

具体的には、

IMCAS Paris 参加国際学会への参加

医師は世界の美容医療の最新知見を学ぶため、

・IMCAS World Congress Paris/Asia

・AMWC Asia/Korea/Japan

・KIMES

といった国際学会に参加し、最新の治療技術や研究動向を診療に取り入れています。

海外メーカーとの直接取引

美容医療機器や製剤は海外メーカーと直接取引を行い、世界市場で評価されている技術を迅速に導入できる体制を整えています。

海外KOLドクターとの交流

世界的に活躍する美容医療の医師との交流や技術指導を通じて、治療技術のアップデートを続けています。

医療スタッフの教育

美容医療の治療効果は医師だけでなく看護師やスタッフの知識・技術にも大きく影響するため、院内教育にも力を入れています。

患者一人ひとりにかける診療時間

REAL CLINICでは、患者一人ひとりに十分なカウンセリング時間を確保し、肌状態や悩みに合わせた治療提案を行うことを大切にしています。

REAL CLINICは、こうした医療への投資こそが、患者にとって本当に価値のある美容医療につながると考えています。

シミ・肝斑・たるみ治療に強い美容皮膚科

REAL CLINICでは特に

- シミ治療- 肝斑治療- たるみ治療

といった年齢とともに現れる肌悩みの治療に力を入れています。

これらの悩みは、色素異常・肌構造の変化・ボリュームの変化など複数の要因が重なって生じるため、REAL CLINICでは

機器による治療

レーザーや高周波などのデバイスによって、肌構造や機能そのものにアプローチする治療

注入による治療

ヒアルロン酸やボツリヌストキシン・肌育製剤などによって、顔の構造やバランスを整える治療

という二つのアプローチを組み合わせた治療提案を行っています。

患者一人ひとりの肌状態や悩みに合わせて治療を組み合わせることで、より自然でバランスの取れた結果を目指します。

世界の美容医療から技術を選定

美容医療の技術は世界中で日々進歩しています。

REAL CLINICでは世界の美容医療市場をリサーチし、安全性を十分に考慮したうえで、世界で評価されている技術を日本のクリニックとしていち早く導入することを心がけています。

虎ノ門院では今後、

- 肌状態を詳細に分析する肌診断機- シミ・肝斑治療に特化した最新レーザー機器

などの導入も予定しており、より精度の高い治療提案ができる体制を整えていきます。

REAL CLINICは、常に進化する美容医療を取り入れながら、進化を止めないクリニックとして診療を続けていきます。

院長コメント

REAL CLINIC虎ノ門院 院長 鷲見友紀医師。形成外科専門医の資格を活かしながら、美容皮膚科の領域での「美の土台」を引き出します

「美容医療は、派手な変化を作るものではなく、その人が本来持つ魅力を引き出す医療だと考えています。

REAL CLINICではシミ・肝斑・たるみといった肌の悩みに対して、機器治療と注入治療を適切に組み合わせながら、一人ひとりに合った治療を提案していきたいと考えています。」

クリニック概要

REAL CLINIC 虎ノ門院

所在地:東京都港区虎ノ門1-16-6虎ノ門ラポートビル 5F

診療科目:美容皮膚科

主な診療内容:シミ治療 / 肝斑治療 / たるみ治療 /医療痩身

https://realclinic.jp/

配信元：

一般社団法人ISAMED