累計400万部突破の子ども向け実用書「学校では教えてくれない大切なこと」シリーズ最新刊、『51ネット・ゲームとのつきあい方』『52食べ物で広がる世界』を3月18日（水）に刊行！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区、代表取締役社長 粂川秀樹）は、「学校では教えてくれない大切なこと」シリーズの最新刊、『51.ネット・ゲームとのつきあい方』、『52.食べ物で広がる世界』を3月18日（水）に刊行しました。

本シリーズは、学校で教える教科の枠を超え、将来にわたって役立つ力をマンガで身につけられる子ども向け実用書です。2015年7月の刊行以来、累計400万部を突破するロングセラー商品であり、様々なラインナップから子どもの興味・関心に合った1冊を選んでいただくことができます。

シリーズ一覧

https://www.obunsha.co.jp/product/series/a029

■『51.ネット・ゲームとのつきあい方』で正しい距離感を学ぼう

近年、インターネットやゲームは、子どもたちにとって身近なツールとなりました。その一方で、依存やトラブルといった負の側面に目を向けられがちです。

デジタルツールがますます生活の一部となる現代において、ネットやゲームは、使い方次第で、知識を深める強力な手段や、効果的な気分転換の場となり得ます。

本書は、小学生でも無理なく実践できるネットやゲームとつきあう上でのルールを、親しみやすいマンガ形式で紹介しています。また、「子どもにどう教えればいいか悩んでいる」という保護者の方にも、ネットリテラシーを家庭で教えるためのヒントが満載の一冊です。

親子で一緒にマンガを楽しみながら、ネット・ゲームとの「正しい距離感」を学び、デジタル社会を生き抜く力を育みましょう。

『51.ネット・ゲームとのつきあい方』紙面イメージ１.『51.ネット・ゲームとのつきあい方』紙面イメージ２.■『52.食べ物で広がる世界』で食への知識を広げよう！

健康的な生活に「食」が不可欠であることは理解していても、日々の生活で意識し続けることは、大人にとっても難しいものです。そこで、小学生のうちにぜひ知っておいてほしい「食」に関する大切な話を、この一冊にまとめました。

本書には、食材を作る人、運ぶ人、売る人、そして料理をする人など、私たちの「食」を支える多くの人々が登場します。彼らの努力や工夫を知ることは、ただ食べるだけでは見えなかった世界を知ることにもつながるでしょう。

食べるのが好きな人はもちろん、苦手な食べ物がある人にとっても、毎日の食事の時間が今よりもっと楽しいものになるはずです。

『52.食べ物で広がる世界』紙面イメージ１.『52.食べ物で広がる世界』紙面イメージ２.■書籍概要

『学校では教えてくれない大切なこと 51.ネット・ゲームとのつきあい方』

・編者：旺文社

・マンガ・イラスト：関和之（WADE）

・刊行日：2026年3月18日

・体裁：本冊：A5判 ／ 144ページ ／ オールカラー

・定価：1,210円（税込）

・URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/011587

『学校では教えてくれない大切なこと 52.食べ物で広がる世界』

・編者：旺文社

・マンガ・イラスト：のいぷらこ

・刊行日：2026年3月18日

・体裁：本冊：A5判／144ページ／オールカラー

・定価：1,210円（税込）

・URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/011588

■「学校では教えてくれない大切なこと」シリーズ ラインナップ一覧

（1）整理整頓

（2）友だち関係～自分と仲良く～

（3）お金のこと 改訂版

（4）ステキになりたい

（5）カッコよくなりたい

（6）友だち関係～気持ちの伝え方～

（7）物の流れ

（8）時間の使い方

（9）ルールとマナー

（10）身近な危険～防災と防犯～

（11）友だち関係～考え方のちがい～

（12）ネットのルール

（13）勉強が好きになる

（14）自信の育て方

（15）数字に強くなる

（16）考える力の育て方

（17）夢のかなえ方

（18）からだと心

（19）楽しくお手伝い

（20）英語が好きになる

（21）感性の育て方～センスをみがく～

（22）本が好きになる

（23）文章がうまくなる

（24）言葉の力～語彙で広がる世界～

（25）プログラミングって何？～IT社会のしくみ～

（26）研究って楽しい～探究心の育て方～

（27）発表がうまくなる～スピーチからプレゼンテーションまで～

（28）日本のこと～伝統・文化・風習～

（29）AIって何だろう？～人工知能が拓く世界～

（30）音楽が楽しくなる

（31）地球ってすごい

（32）災害を知る

（33）お金が動かす世界

（34）図工が楽しくなる

（35）科学っておもしろい

（36）考える力の育て方～論理的な考え方～

（37）続ける力

（38）小学生の何でもお悩み相談室

（39）知っておきたい法律

（40）勉強は役に立つ～大人になって困らないために～

（41）デザインのすごい力

（42）宇宙ってどんなところ？

（43）名言は役に立つ～偉人のことば～

（44）運動ですべてがよくなる

（45）感情とのつきあい方～心の中の10人の友だち～

（46）ポジティブ思考の育て方

(47)一生モノの勉強法

(48)働くってどういうこと？～今の自分が未来をつくる～

（49）データサイエンス～統計で問題解決！～

（50）コミュニケーションの力～聞き上手・話し上手になる～

（51）ネット・ゲームとのつきあい方

（52）食べ物で広がる世界

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/