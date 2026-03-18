「EC・店舗Week - 春 2026 -」にb→dashのブースを出展

株式会社データX

株式会社データX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安部泰洋）が提供するデータマーケティングクラウドシステム「b→dash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=EXPO_20260128)」は、2026年4月8日(水)～10日(金)に東京ビッグサイトにて開催される日本最大級のDX総合展「EC・店舗Week」内の『ECサイトのUI/UX EXPO』に出展いたします。



本展は、「営業を効率化し、売上を増加させる」ための最新ソリューションが一堂に集結する、日本最大級の営業・マーケティングDX総合展です。約1,100社が出展し、AI活用やデータ分析など、組織の「パフォーマンスを最大化」するための具体的な手段を比較・検討できるビジネスイベントとなっています。マーケティング部門、CRM担当、EC運営、DX推進など、「データに基づいた顧客体験の最適化」や「マーケティング基盤の構築」をミッションとする多くの方々が来場されます。

■出展内容

「データで顧客を深く知り、施策の精度を上げたい」

「“AI”でマーケティング施策を高度化/自動化したい」

「デジタル広告や販促の効果を最大化したい」



そんなマーケティングのお悩みを抱えている企業様へ、「b→dash」を使ってマーケティングにおける課題をまるっと解決する活用方法や機能をご紹介します。



〈 当日ブースでできること 〉

・デモンストレーション

・実際の活用事例のご紹介

・導入から運用までのサポート体制のご案内

・「自社でも使えるか？」といったご質問やご相談

※2025秋展出展時の写真

マーケティングにおける悩みを解決する気づきやヒントをお持ち帰りいただけるブースとなっております。皆様のご来場を、心よりお待ちしております。

■EC・店舗Week - 春 2026 - 概要

名称：EC・店舗 Week 内 ECサイトのUI/UX EXPO

期間：2026年4月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西1ホール

ブース位置：西1ホール ECサイトのUI/UX EXPO【E4-6】

下記リンクより来場事前登録をお願いいたします。

https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html

■b→dashについて

b→dash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=EXPO_20260128)は、SQL不要の「ノーコード」技術を軸とした、AI搭載型のCDP（データ統合基盤）兼データマーケティングプラットフォームです。散在する顧客データや購買データを、CDPとして1つに統合・蓄積できるだけでなく、「データの取込・加工・活用」までを「All in one」で実現します。



最新のAI機能が施策の最適化や分析を自動でサポートするため、ツールコストや運用工数を最小化しながら、売上の最大化を強力に支援します。成果創出に向けた伴走型の支援も充実しており、運用リソースが限られている企業様でも、最先端のデータマーケティングをスムーズに加速させることが可能です。

■会社概要

株式会社データX

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル26階

代表取締役社長：安部泰洋

設立：2010年4月6日

URL：https://bdash-marketing.com/(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=EXPO_20260128)

事業内容：「b→dash」の開発、販売、導入、「kpiee」の開発、販売、導入