【ホテルメトロポリタン】ホテルで味わう自家製梅酒（第6弾）Tour the world of plum wine～旅する梅酒～

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤茂夫）は2026年4月1日（水）より、バー「オリエントエクスプレス」にて自家製の梅酒をご提供する「Tour the world of plum wine～旅する梅酒～」の販売を開始いたします。世界中の銘酒を使用し梅酒を仕込んでいく企画「旅する梅酒」は2021年より始まり、第6弾を迎えました。今回は“バーボン”、“ブランデー”、“メスカル”、“焼酎”という4種類の蒸留酒に、丁寧に下準備した南高梅を漬け込みました。ロックはもちろん、ソーダやジンジャーエールで割ったり、カクテルへのアレンジも承ります。

重厚感と趣のあるバー「オリエントエクスプレス」の雰囲気の中で、ぜひゆっくりとご賞味ください。

「Tour the world of plum wine～旅する梅酒～」

■店舗：2F バー「オリエントエクスプレス」

■期間：2026年4月1日（水）～7月25日（土）

※毎週日曜日ならびに祝日は休業

※5月3日～5日、7月19日は営業いたします。

■時間：5:00p.m.～11:00p.m.（L.O.10:30p.m.）＊フードL.O.10:00p.m.

■料金：\1,600～\1,800

■お問い合せ：03-3980-5533 レストラン予約（10:00a.m.～8:00p.m.)

公式WEBサイト :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/orient/menu/plumwine_6.html

「Tour the world of plum wine～旅する梅酒～」

■ブランデー梅酒（レミーマルタンVSOP） \1,800

バニラや花、洋梨を思わせる華やかな香りと、滑らかな口当たりが特徴のコニャック「レミーマルタンVSOP」を使用。最高級ブランデーの芳醇なアロマが梅の瑞々しい酸味と溶け合い、深みのあるコクと、とろけるような余韻を心ゆくまでお楽しみいただけます。



■メスカル梅酒（メスカルアハル） \1,800

燻製のようなスモーキーさの中に、ピーチやオレンジの果実味が広がる「メスカル・アハル」をベースに使用。メスカル特有の野性味ある香りと、梅の爽やかな酸味が重なり合う、エキゾチックな大人のクラフト梅酒です。

■バーボン梅酒（ウッドフォードリザーブ） \1,600

200種類以上のフレーバーが調和する、プレミアムバーボン「ウッドフォードリザーブ」を使用。まろやかでフルーティーな甘みと、繊細なスパイスのバランスが秀逸です。濃厚で、まるで贅沢なデザートを味わうような満足感をご堪能ください。



■焼酎梅酒（いいちこ彩天） \1,600

大麦麹を100%使用した全麹仕込みによる、濃密な旨味が特徴の本格麦焼酎「いいちこ彩天」を使用。麦本来のふくよかな香ばしさが梅の酸味と溶け合い、幾重にも重なる複雑なレイヤーが広がる、力強くも贅沢な一杯に仕上げました。

※なくなり次第終了となります。

※状況により営業時間・営業内容が急遽変更になる場合がございます。

※料金には消費税及びサービス料が含まれております。

※一部商品は別途ミキシングチャージを頂戴いたします。

※メニュー内容は仕入れ状況等により、変更になる場合がございます。

※写真はイメージです。

バー「オリエントエクスプレス」

ヨーロッパ大陸を横断する豪華列車「オリエント急行」をモチーフにした重厚感と趣のある空間です。まるでオリエント急行で旅をしているような気分でゆっくりと至福のときをお過ごしいただけます。ゆったりと流れる大人の時間を堪能ください。

営業時間：公式WEBサイトをご覧ください。

バー「オリエントエクスプレス」 :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/orient/index.html

ホテルメトロポリタン

1985年6月2日に東京池袋西口新時代の象徴として地元の方々から期待され、ＪＲ東日本ホテルズのフラッグシップホテルとして開業いたしました。どこに行くにも便利な「池袋駅」西口(南)より徒歩３分と絶好のロケーションを誇る東京の城北地区唯一のグランドホテルです。「文化の街池袋」は観光だけでなくグルメやショッピング、芸術と見どころ満載。客室数805室、8つの直営レストラン・バー、14室の宴会場、フィットネスジムやエステサロン、ホテルステイに便利なコインランドリーやコンビニエンスストアも備え、多彩なサービスをご用意しています。“晴れ・寛ぎ・笑い・集う場所“ホテルメトロポリタンで、想い出に残る時間をお過ごしいただけます。

ホテルメトロポリタン :https://ikebukuro.metropolitan.jp/