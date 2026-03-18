【累計販売1万個突破】近未来ガジェットブランド「AULUMU」、人気モデル「G09 スマホリングスタンド」が日本市場での大台を記録！

Shenzhen Magu Technology Co., Ltd.G09スマホリング スタンド「2色展開」

2022年に中国・深センで設立された、ハイエンドなギアデザインを展開するブランド「AULUMU（オルム）」（運営：AULUMU Technology Co., Ltd、代表取締役CEO：HOU HAI NING）。今回は、独創的なデザインで注目を集める、今SNS等で話題の「AULUMU G09 スマホリングスタンド」が日本国内において累計販売数1万個を突破したことをお知らせいたします。

AULUMU G09 | 3軸・360度回転式スマホリング「商品特徴」

【360度回転式スマホリング】

ブラックシルバー3軸・360度回転式

・ 独自の「3軸・360°回転機構」を搭載。スマートフォンの角度や向きをあらゆる方向に、ストレスなく自由自在に調整することが可能です。

【軽量・柔らかなシリコンリング】

わずか36グラム

・わずか約36gという軽量なアルミボディを採用。指を通すリング部分には柔らかなシリコン素材を施すことで、長時間の使用でも指への負担を軽減します。アルミニウムの堅牢な安定感と、シリコンによる快適な操作性を高い次元で両立させました。

【高品質なアルミ合金を採用】

高品質アルミニウム合金製

・高精度なアルミニウムボディと、人間工学に基づいた大型グリップリングを採用。軽量設計ながらも、手元に吸い付くような安定感と、長時間の使用でも疲れにくい極上のホールド感を実現しました。

【両面マグネット仕様】

有孔ボードマグボトル

・革新的な「両面マグネット設計」を採用。デバイスへの装着はもちろん、あらゆる金属面へ自在に固定できるため、場所を選ばずハンズフリーな環境を瞬時に構築します。

【蓄光デザインがめちゃくちゃカッコいい】

蓄光仕様蓄光デザイン

・シルバーのシリコンリングには蓄光（夜光）機能を搭載。暗闇で柔らかな光を放つため、夜間や暗い室内でもデバイスの位置を瞬時に把握できます。

【あらゆる面に使用できる】

パソコン

冷蔵庫

縦置き

横置き

冷蔵庫に貼り付けラックに貼り付け

・高精度なアルミニウムが生み出す軽量なフォルムは、ビジネスからキッチン、トレーニングまで、現代のあらゆるライフシーンに自然に溶け込むよう設計されています。

製品仕様 | 商品詳細ページ

製品名： 3軸・360度回転式 スマホリング スタンド | G09

型番：G09

製品価格： 通常価格 \6,899(税込)

楽天市場：https://bit.ly/4sbsIif(https://bit.ly/4sbsIif)

公式ストア：https://bit.ly/4cKHacg(https://bit.ly/4cKHacg)

Amazonストア：https://amzn.to/40y7i2Q(https://amzn.to/40y7i2Q)

G09+A17耐衝撃ケースG09+A17耐衝撃ケース

製品仕様 | G09 3軸・360度回転式スマホリング[表: https://prtimes.jp/data/corp/179091/table/5_1_4105e508a8c3b90a8d5a9200ba37a726.jpg?v=202603191251 ]

■ 日本上陸から短期間で累計販売数1万個を突破 2022年の設立以来、サイバーパンクな機能美と実用性を融合させてきたAULUMU。その象徴的アイテムである「G09 スマホリングスタンド」が、日本のガジェットファンの支持を受け、ついに累計販売1万個の大台を突破いたしました。

【1万個突破を支えた3つの革新性】

軽量アルミ×360°回転：わずか約36gのボディに、3軸回転機構による自由な角度調整を凝縮。

デュアルリング・システム：高級感のあるメタルと、暗闇で光る蓄光シリコンの付け替えが可能。

両面マグネット設計：あらゆる金属面に固定できる、これまでにない拡張性。

AULUMU「オルム」エコシステム

企業情報 | AULUMUについて

AULUMU「オルム」AULUMU （オルム）とは？

2022年に設立されたAULUMU（オルム）は、高性能なギアの「プロダクトデザイン」を通じ、新たな「ブランド体験」を追求しています。

私たちのブランド名は、古代ギリシャ語で「精密かつ効率的」を意味する「αὐτόματος（アウトマトス）」と、サイバーパンクが描く機能美に深く根ざしています。その核となるのは、徹底した実用主義と、際立ったビジュアルスタイルの融合

私たちは、単なるアクセサリーの提供に留まりません。目指すのは、効率的なライフスタイルを追求する現代の都市居住者のために、体系的で高性能な「ギア・エコシステム」を構築すること。

「精密と効率、実用と機能、そして自信に満ちた反骨精神」の定義に基づき、AULUMUのすべての製品は、使う人の「意志を拡張するもの」としてデザインされています。複雑化するデジタル社会において、より冷静に、そして自信を持って生き抜くための力となることを目指しています。

詳細は公式サイト：https://aulumujapan.com(https://aulumujapan.com)をご覧ください

■AULUMU株式会社（概要）

本社：Shenzhen AULUMU Technology Co., Ltd

代表者：代表取締役CEO HOU HAI NING

設立：2022年

事業内容：iPhone周辺アクセサリー、デジタル製品の開発・製造・販売

公式サイト：https://aulumujapan.com(https://aulumujapan.com)

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■マーケティングに関するお問い合わせ先

AULUMU株式会社 マーケティング担当KANRIN

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