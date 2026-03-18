リンクアンドモチベーション × リゾートトラスト　未来を思考する越境・共創型の企業交流会「伊藤邦雄ゼミ分科会」を開催

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：伏見 有貴）は、2026年2月23日（月祝）に、同社が運営する「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」（神奈川県横浜市西区みなとみらい）において、リンクアンドモチベーション社との共催で「伊藤邦雄ゼミ2025分科会」を開催いたしました。

■開催の主旨

本ゼミは、リンクアンドモチベーション社が主催する、取引先企業のリーダー層と日本の人的資本経営を牽引される一橋大学名誉教授 伊藤邦雄先生が直接対話する越境型イベントです。毎回、活発な議論が交わされる本ゼミで生まれた問いや示唆をさらに深める場として、このたび分科会を開催いたしました。

今回の開催テーマは「人的資本経営の桁替え」。2023年以降、各社が取り組んできた人的資本経営の実践の現在地を確認し、そこから答えの見えない取り組みをいかに「桁替え」させて、私たち日本の企業が豊かでしあわせであるために今後取り組むべきことか何か。そんな熱い対話が参加企業のメンバーで交わされ、企業の枠を越えて、深く広く語り合う機会となりました。

当日は、伊藤邦雄先生からビデオメッセージが寄せられ、その中で先生から議題提起を受けて、参加メンバー12名が各社の実例をベースに、いかに日本の人的資本経営を桁替えさせられるかを応答するような形でディスカッションを進めました。当日はアイディア発散に留まりましたが、今後ここで出てきた議論の内容をさらに進化、深化させることで、日本の未来につながる発信を目指していきます。

■開催地の「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」について

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（The Kahala Hotel & Resort Yokohama）は、2020年9月に横浜みなとみらいに開業した、ハワイの名門「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」の初の姉妹ホテルです。全室47平方メートル 以上のラグジュアリーな空間で、クリスタルモダンをテーマにしたエレガントな空間と、国賓やセレブに愛されてきたホスピタリティが特徴です。同ホテル内における分科会の開催は、普段の職場や仕事から離れた「非日常の空間」における対話が人と人のリアルなつながりを強め、様々な尽きない発想や提言にもつながりました。また、今回の参加者の皆様からは「素晴らしい空間の中で深淵な議論ができた」「圧倒されるような施設やサービスで、贅沢な時間が過ごせた」といったコメントが寄せられました。

リゾートトラストグループは、「ご一緒します、いい人生 ～より豊かで、しあわせな瞬間(とき)を創造します～」をグループアイデンティティに掲げて、関わる全ての方の豊かさや幸せを追求しています。このリンクアンドモチベーション社主催「伊藤邦雄ゼミ」への協力や、関連企業の皆さまとの繋がりを通じて、私たちだからこそできる未来共創に貢献できるように、当社グループで働く全てのスタッフの豊かさや幸せを追究していきます。

会社概要

会社名 ：リゾートトラスト株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中区東桜 2-18-31

設立 ：1973年4月

代表者 ：代表取締役 社長執行役員 伏見 有貴

資本金 ：195億90百万円（2025年3月末時点）

ホームページ：https://www.resorttrust.co.jp/

サステナビリティサイト：https://www.resorttrust.co.jp/sustainability/