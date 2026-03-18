少年の心を持ったイケオジがつくった小さい平屋　サイエンスホーム姶良(あいら)店「姶良展示場」オープン

綿半ホールディングス株式会社

サイエンスホーム鹿児島店・霧島店を運営する、小山工建株式会社（本社：鹿児島県鹿児島市 代表取締役会長：横山大二）が、新たに姶良店としてモデルハウスをオープンしました。

真壁づくりの木の家が特長的な住宅ブランド「サイエンスホーム」。今回オープンした姶良展示場は、サイエンスホームが展開する人気シリーズ「Rクラス」の平屋です。オープンしたのは、鹿児島県にある地域密着型の総合住宅展示場「スマイル・ビルダーズ」。綿半林業グループとして初の総合住宅展示場への出展となります。

総合住宅展示場というと、80坪ほどの大きな建物をイメージされる方も多いですが、姶良展示場は64平方メートル （19坪）のコンパクトな平屋。現代の潮流である“住宅の小型化”に正面から応えた設計となっています。「小面積×高付加価値×分かりやすい価格」をテーマに、無駄なく効率的で、「家事ラク」な住まいを実現しました。

小ささそのものを最大の魅力として打ち出す、革新的なモデルハウス。ぜひ実際にその住み心地をご体感ください。

（左）玄関を開けてすぐ広がる土間リビング。誰もが気軽に立ち寄り会話もはずみます。 （右）エボニーの木部が落ち着いた雰囲気を演出するLDK。大画面のスクリーンで家族や友人と映画鑑賞を楽しめます。少年心をくすぐる秘密基地のようなロフトは、一面を畳敷きにし、ごろんと寝転ぶこともできる気持ちいい空間。

【モデルハウス情報】

オープン日：2026年2月28日

名称：サイエンスホーム姶良店「姶良展示場（オモテ ト ナカエ）」

所在地：〒899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田2511-1

スマイル・ビルダーズ姶良総合住宅展示場内

電話番号：0995-56-6262

営業時間：10:00-17:00

定休日：水曜日

ホームページ：https://www.sciencehome.jp/store/detail.html?id=394#b251

【会社情報】

社名：小山工建株式会社（読み：こやまこうけん）

所在地：〒892-0853 鹿児島県鹿児島市城山町15番3号

電話番号：099-208-2518

会社ホームページ：https://www.hinata-ie.com/

■綿半林業SHは木の家に特化した住宅ネットワークを運営しています■

【サイエンスホーム】https://www.sciencehome.jp/

【cotton１/２】 https://www.cotton-nibunno1.jp/