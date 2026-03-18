未来を思考する越境・共創型の企業交流会「伊藤邦雄ゼミ分科会」を開催

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）は、2026年2月23日に、「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」（神奈川県横浜市西区みなとみらい）において、リゾートトラスト株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：伏見 有貴）との共催で「伊藤邦雄ゼミ2025分科会」を開催いたしました。

本ゼミは、当社が主催する、取引先企業のリーダー層と日本の人的資本経営を牽引される一橋大学名誉教授 伊藤邦雄先生が直接対話する越境型イベントです。毎回、活発な議論が交わされる本ゼミで生まれた問いや示唆をさらに深める場として、このたび分科会を開催いたしました。

今回の開催テーマは「人的資本経営の桁替え」。2023年以降、各社が取り組んできた人的資本経営の実践の現在地を確認し、その取り組みをいかに「桁替え」させ、日本企業がより豊かでしあわせな社会を実現していくために何をすべきかを探ることを目的としました。熱い対話が参加企業のメンバーで交わされ、企業の枠を越えて、深く広く語り合う機会となりました。

当日は、伊藤邦雄先生からのビデオメッセージによる議題提起を受け、参加メンバー12名が各社の実例を持ち寄りながら、いかに日本の人的資本経営を桁替えさせられるかを真摯に問い合い、応答し合う形でディスカッションを展開しました。当日はアイデア発散を中心とした議論となりましたが、ここで生まれた問いと示唆をさらに進化・深化させ、日本の未来につながる発信へと昇華させてまいります。

開催地の「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」について

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（The Kahala Hotel & Resort Yokohama）は、2020年9月に横浜みなとみらいに開業した、ハワイの名門「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」の初の姉妹ホテルです。全室47平方メートル 以上のラグジュアリーな空間で、クリスタルモダンをテーマにしたエレガントな空間と、国賓やセレブに愛されてきたホスピタリティが特徴です。同ホテル内における分科会の開催によって、普段の職場や仕事から離れた「非日常の空間」における対話が人と人のリアルなつながりを強める結果となりました。

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション