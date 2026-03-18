【北海道初】SQUEEZE運営ホテルに「ミライ人間洗濯機」導入 エスコン×サイエンス×SQUEEZE 3社合同記者会見を実施

株式会社SQUEEZE

株式会社SQUEEZE（本店：北海道北広島市、代表取締役CEO：舘林 真一）は、株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 貴俊）および株式会社サイエンス（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：水上 康洋）とともに、SQUEEZEが運営する「エスコンフィールドHOKKAIDOホテル 北広島駅前」のサウナ施設に、2025年大阪・関西万博で話題となった次世代入浴装置「ミライ人間洗濯機」を北海道で初めて導入することを決定いたしました。一般利用の開始は2026年3月31日（3月19日より予約受付）を予定しています。本日開催したお披露目会には、ゲストとしてサウナ好きで知られるロッチ コカドさん、ファイターズOBの斎藤 佑樹さん、元ファイターズガールの滝谷 美夢さんをお迎えし、「ミライの入浴」をテーマにトークセッションを行いました。

■ エスコンフィールドHOKKAIDOホテル 北広島駅前への導入背景

ホテルは、株式会社エスコンが開発を手がけ、株式会社SQUEEZEが運営を担うホテルです。大人数でもゆったり寛げる完全個室のサウナを設け、プライベートな「整い」を提供していることが特長です。このたび、革新的なファインバブル技術を持つ株式会社サイエンスが開発した「ミライ人間洗濯機」を北海道で初めて導入することで、最新技術による癒やしを加え、従来の入浴を超えた特別な体験価値の創出を目指しました。個室という特性を活かし、サウナ・水風呂・人間洗濯機・外気浴のすべてを、他人の目を気にすることなく堪能できる環境を整え、これまでにない究極の「ととのいルーティン」を体験いただけます。

■ 北海道初上陸「ミライ人間洗濯機」お披露目会

本日、本ホテル下層階に位置する商業施設「トナリエ北広島」2階ライブアリーナにて、「ミライ人間洗濯機」のお披露目会を開催いたしました。お披露目会には、株式会社サイエンスホールディングス代表取締役会長 青山 恭明氏、株式会社エスコン上席執行役員 北海道支店長 加藤 嘉朗氏、株式会社SQUEEZE執行役員 中田 聡喜が登壇し、「ミライ人間洗濯機」の機能や利用方法、導入の背景について説明しました。

ゲストには、実際に人間洗濯機を体験したロッチ コカドさん、「ES CON FIELD HOKKAIDO」にゆかりのある斎藤 佑樹さん、滝谷 美夢さんが登壇し、近未来的なフォルムや最新技術について感想を語りました。体験したコカドさんは、体をこすらずとも微細な気泡で汚れを落とす技術や、包み込まれるような温水ミストの心地よさに驚きの表情を見せ、会場は大きな盛り上がりを見せました。

■ ミライ人間洗濯機について

最先端のファインバブル技術を活用し、お湯に浸かるだけで毛穴の奥の汚れまで洗浄することが可能で、身体をこすらずに洗浄できる新しい入浴体験を提供します。さらに入浴中には、心電波形をモニタリングして自律神経の状態を解析し、よりリラックスできる音楽や映像を投影することで、心身を整える体験を実現します。

■ Stem Sauna Lab.（ミライ人間洗濯機）予約方法

予約開始日：2026年3月19日（木）

利用開始日：2026年3月31日（火）

利用料金：12,000円（2名～3名）＋2,200円／人（最大7名）

利用可能日：年中無休

利用可能時間：9:00～12:00／13:30～16:30／18:00～21:00／22:30～24:30

注意事項：水着の着用をお願いしております（現地貸出：1,000円）。小学生以下のお子さまは20歳以上の保護者の同伴が必要です。

予約時人数制限：2名～7名

予約URL：https://staytuned.asia/ja/brands/esconfield-hokkaido-hotel/hotels/efh/sauna

■ 各社コメント

株式会社エスコン

上席執行役員 北海道支店長 加藤 嘉朗氏

エスコンは、建物を開発するだけでなく、暮らしそのものを開発するライフ・デベロッパーです。現代において、住まいや宿泊・体験施設に求められる価値は、利便性から『心身の充足』へと進化しています。サイエンス社が持つ革新的なテクノロジーと、同社のお客様に感動を届けたいという熱い想いに共感し、この度の『ES CON WELLNESS＋』が実現しました。「エスコンフィールドHOKKAIDO ホテル北広島駅前」に導入する『ミライ人間洗濯機』と当社が開発する分譲マンションにサイエンス社の製品を採用することで、日々の暮らしに最も身近な『水』にウェルネスという価値を“プラス”し、住まう方、訪れる方によりご満足いただけるよう、持続可能な未来社会の実現に貢献してまいります。

株式会社サイエンスホールディングス

代表取締役会長 青山 恭明氏

私たちは、ファインバブル技術を社会の課題を解決し、標準的なインフラへと進化させることを目指します。今回、株式会社エスコン様と共に、北海道の新たなランドマークでこの技術をお披露目できることは、当社のビジョンである『ファインバブル技術の社会実装』に向けた大きな一歩です。万博で多くの方に驚きと感動を与えた『ミライの入浴』を、まずはこの北広島へ、そして将来的には日本中の住まいへと広げていくことで、誰もが健やかに、そして美しく暮らせるウェルネス社会を創造してまいります。

株式会社SQUEEZE

執行役員 デジタルオペレーション部長 中田 聡喜

SQUEEZEは『空間と時間の可能性を広げるプラットフォームになる』というビジョンのもと、テクノロジーを活用した宿泊・観光業界のAX（AI Transformation）を推進しております。この北広島の地で、エスコン様が掲げるウェルネスの価値をさらに高める本プロジェクトにおいて、新たにサイエンス様の革新的な技術を導入できることを大変嬉しく思います。ホテルの運営を担う立場として、この『ミライ人間洗濯機』が個室サウナの価値を高め、究極の「整い」をお届けできると確信しています。今後も両社と連携し、現場から新たな感動とウェルビーイングを提供できるよう尽力してまいります。

■ SQUEEZEの取り組み

SQUEEZEは、パートナー企業との共創を通じて、宿泊施設における新たな体験価値の創出やサービス向上に取り組んでいます。テクノロジーと運営ノウハウを組み合わせ、ゲスト体験のさらなる向上を推進しています。

参考リリース：SQUEEZE、パナソニック・レンティオと共同で「最新家電お試しサービス」の実証実験を開始 ～「Minn STATION Ai Nagoya」にて最新シェーバーを体験～

https://squeeze-inc.co.jp/archives/3881/

■施設概要

導入施設：エスコンフィールドHOKKAIDO ホテル 北広島駅前

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52（北広島駅西口直結）

客室数：全158室（4階～13階）

運営会社：株式会社SQUEEZE

サウナ（Stem Sauna Lab.）：温度90～100℃／定員2～7名

サウナ（Retreat Sauna）：温度90～100℃／定員1～2名

水風呂：水温14～17℃

■ 会社概要

会社名：株式会社SQUEEZE（SQUEEZE Inc.）

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52番

創業：2014年9月1日

代表者：代表取締役CEO：舘林 真一

事業内容：クラウド型宿泊管理システム「suitebook」を中心としたAX（宿泊運営のデジタル変革）プラットフォームの提供、AIを活用した収益最大化や業務効率化の支援、ホテル・宿泊施設の企画・運営、遠隔接客や清掃などの運営サポートサービス

URL：https://squeeze-inc.co.jp/

会社名：株式会社エスコン（ES-CON JAPAN Ltd.）

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー20F

設立：1995年4月

代表者：代表取締役社長 伊藤 貴俊

事業内容：住宅分譲事業、不動産開発事業、不動産賃貸事業、資産管理事業、その他事業

URL：https://www.es-conjapan.co.jp/

会社名：株式会社サイエンス（Science Co., Ltd.）

所在地：大阪府大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F

設立：2007年8月

代表者：代表取締役社長 水上 康洋

事業内容：ファインバブル製品の開発・製造・販売およびメンテナンス

URL：https://i-feel-science.com/