『カオスゼロナイトメア』銀河系災害シーズン2の最終章と新規★5戦闘員「リタ」を追加

SMILEGATE, INC., MEGAPORT BRANCH

■銀河系災害シーズン2「業火の種」最終章アップデート

■謎の登場人物「リタ」の秘密が明らかになり、新規★5戦闘員として追加

■モンスターカードを組み合わせて戦う新規イベント「モンスターたちの闘技場」を開催

スマイルゲート・メガポート(以下、スマイルゲート)は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発しているローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』(以下、カオゼロ)が、「銀河系災害」シーズン2の最終章「心、約束」のアップデートを実施し、新規★5戦闘員「リタ」を追加したことを3月18日(水)に発表しました。

今回のストーリーでは、強大な力を秘めた「神獣の卵」を巡り、艦長(主人公)一行と「ティアナ」との対立がさらに激化します。

また、これまで謎の人物として登場していた「リタ」の正体が明らかになります。

ストーリーをはじめとしたシーズンコンテンツをプレイして獲得した財貨で様々な報酬と交換できる「補給ショップ」には、「信号増幅アンカー」や「プリズムレンズ」などの報酬が新たに追加されました。

また、ユーザーがPVE戦闘をプレイしてランキングを競う「大亀裂」の後半も、4月8日(水)まで実施されます。

今年2月のアップデートで初めて導入された「環境変数」システムの機能もさらに拡張されます。

新たに有効化できるスキルツリー項目が追加され、戦闘強化効果の付与、新規未確認エリアの解放、「神のハンマー」の追加使用などが可能になります。

これによりユーザーは、今シーズンのカオス探査の進め方や楽しみ方を自分好みに設計することができます。

ストーリー追加にあわせて、新規★5戦闘員「リタ」も追加されました。

「リタ」は正義属性のサイオニック戦闘員で、スキルによって固有のアクションポイントを生成することでパーティーのアクションポイント消費量を軽減し、高コストカードを使用できる点が特徴です。

特に、高コストカードを持つ戦闘員と組み合わせると、使用したカードのコストに比例してリタの固有アクションポイントの生成量が増加するため、高いシナジーが期待されます。

また、「リタ」とともに追加された新規★5パートナー「アイヴィー」は、サイオニック戦闘員に編成すると、担当戦闘員がアクションポイント2以上の高コスト攻撃カードを使用時にダメージ量を増加させる効果を付与します。

また、新ストーリーアップデートを記念した様々なイベントも開催します。

「モンスターたちの闘技場」イベントは、ゲーム内に登場する様々なモンスターを討伐してモンスターカードを獲得し、それらを組み合わせて闘技場で戦闘を楽しめるイベントです。

4月8日(水)まで参加可能で、クリスタルやプリズムレンズを含む報酬を獲得できます。

さらに、新規★5戦闘員「リタ」とともに与えられるミッションをクリアして報酬を獲得する「宇宙万物の記録者」イベントのほか、ログインイベントなども用意されています。

スマイルゲートのキム・ジュヒョン事業室長は、「今回のアップデートを通じて、銀河系災害シーズン2の物語がどのように締めくくられるのか、ぜひ楽しんでいただければと思います。また、モンスターカードを組み合わせて新しい戦闘を楽しめるモンスターたちの闘技場と、ユニークな魅力を持つ新規戦闘員リタにも多くの関心をお寄せください。」と述べました。

『カオスゼロナイトメア』に関する最新情報は、「X」や「YouTube」などの公式コミュニティ、「公式サイト」で確認できます。

■ゲーム情報

[ タイトル ] カオスゼロナイトメア

[ ジャンル ] 選択が導くカオスループRPG

[ 対応OS ] iOS / Android / PC

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年10月22日(水)

■ウェブサイト情報

公式サイト

https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X

https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube

https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/