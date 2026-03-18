STU48リアルイベント運営支援・ゲームイベント連動型プロモーション支援詳細決定のお知らせ

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「当社」）は、スマートフォンゲーム「STU48の7ならべ」のリリース8周年を記念して実施されたゲーム内イベントに連動したリアルイベント企画において、当社グループが運営支援を担当しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。

1.取り組みの概要

「STU48の7ならべ」では、サービス開始8周年を記念したゲーム内イベントが開催されました（開催期間：2025年12月30日～2026年1月30日13時59分）。

本イベントでは、ゲーム内ランキング上位入賞者向けの特典企画としてリアルイベントが実施される予定であり、当社グループはゲーム内施策と連動したリアルイベントの企画・運営支援を担当しております。

具体的には、以下の取り組みを行っております。

（1）北海道旅行企画の手配・運営

ゲーム内イベント上位メンバーへのご褒美企画として実施される北海道旅行について、当社グループの連結子会社である 株式会社インプレストラベルが旅行手配および運営を担当しております。

（2）STU48メンバー出演イベントの企画・運営支援

ゲーム内イベントの上位10名による特典イベントとして、STU48メンバーによるミニライブおよび特典会イベントの企画・運営支援を実施しております。

本イベントでは、STU48の13thシングル 「好きすぎて泣く」 の発売を記念したミニライブおよび特典会が予定されており、ファンとメンバーが直接交流できるリアルイベントとして開催されます。

また、当社グループはゲーム・SNS・リアルイベントを連動させたプロモーション支援事業の拡大を進めており、エンターテインメント領域における新たな収益機会の創出に取り組んでおります。

2.イベント概要

●イベント名称

「STU48の7ならべ」8周年記念イベント

STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」発売記念イベント

●開催日時

2026年4月25日（土）13:00～

●開催場所

BiVi新さっぽろ（北海道札幌市厚別区厚別中央１条6丁目3－3 2F BiVi PARK）

https://www.e-bivi.com/shin-sapporo/shop/access.jsp

●参加予定メンバー

内海里音、岡村梨央、尾崎世里花、信濃宙花、高雄さやか、中村舞、原田清花、福田朱里、

諸葛望愛、吉田彩良

●イベント内容

ミニライブおよび特典会（握手会・グループショット撮影会）

※ミニライブは観覧フリーとなります。

※イベント参加方法および特典会の詳細については、公式案内をご確認ください。

URL： https://sp.stu48.com/news/detail/22336

3.今後の展開

当社グループは、ゲーム・音楽・アイドルコンテンツなどのエンターテインメント分野において、デジタル施策とリアルイベントを連動させたプロモーション支援を積極的に展開しております。

ゲームイベント、SNSマーケティング、リアルイベント運営などを組み合わせた統合型プロモーション支援を通じ、エンターテインメント領域における新たなビジネス機会の創出を目指してまいります。