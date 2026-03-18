カフェ・喫茶店ライターが語る「居心地の良いカフェの条件」

株式会社ニッポン放送

フリーアナウンサーの田崎さくらがパーソナリティを務める『SBI FX トレード presents田崎さくらのStep Up！My LIFE』（毎週月曜21時～21時30分）。3月9日（月）の放送には、番組パートナーにジャーナリストの須田慎一郎と、カフェ・喫茶店ライターのなかくきくみこが出演。「カフェの魅力」や「居心地の良いカフェの条件」について話した。

東京都内を中心に数多くのカフェや喫茶店を取材するライターのなかくきくみこ。現在の仕事を始めたのは「前職で頑張り過ぎて体調を崩し、休職していた頃に出会った喫茶店がきっかけ」と話した。「雑居ビルの2階にあったレトロな雰囲気のお店で、何度も通い、オーナーや常連客の皆さんと交流するうちに、世の中には多様な考え方があることを知り、仕事が中心だったこれまでの価値観が変わりました。そこからカフェは居心地の良い、素敵な場所だと感じるようになりました」と人生の転機となった当時を振り返った。

なかくきは現在、自らの経験も踏まえ「居心地の良さ」を大事にしながらカフェや喫茶店を紹介している。田崎から「なかくきさんの考える居心地の良さとは何ですか？」と聞かれると「椅子の座り心地やテーブルの間隔、また流れている音楽の音の大きさなどもありますが、個人店の場合はオーナーが醸し出す雰囲気が、お店の居心地の良さや個性につながっていると思っています」と回答した。番組パートナーの須田も「お店のコンセプトや雰囲気作りを決めるのはオーナーなので、その人の個性が大事ですよね」と納得の様子で、田崎は「私の場合、広い机と静かなBGMが居心地の良いカフェですね」と自分好みの店について話した。

最近、時間が空くとカフェ巡りをしているという田崎。「今は1つのメニューを強く押し出しているお店が人気になっていますよね？」と質問すると、なかくきは「最近はコンセプトが明確なお店が人気です。またSNSを活用して、開業までの過程をSNSで公開したり、クラウドファンディングで事前にファンを増やすというパターンも増えています」とトレンドを解説した。続けて「スペシャルティコーヒーのお店が増えています」と紹介すると、須田が「浅めに焙煎したコーヒーで、豆の個性がストレートに出てくるコーヒーのことですよね。最近は蔵前エリアなどで若い世代がお店を出しています」と話、なかくきも「蔵前は昔からクラフト文化が根付いている場所。カフェ好きの中でも有名なエリアです」と続けた。

最後になかくきは「カフェは単価が安く、3年の間に10店舗中7店舗が閉店すると言われている業界。長く続けていくには、個性やコンセプトが大切です。居心地の良い空間で、新規のお客さんよりもリピート客を増やすことが大切だと思います」と締めくくった。

次回、3月16日（月）放送にも、ジャーナリストの須田慎一郎と、カフェ・喫茶店専門ライターのなかくきくみこが出演予定。radikoのタイムフリー機能を使えば1週間後まで聴取可能なので、ぜひチェックしてほしい。

■番組タイトル：SBI FXトレードpresents 田崎さくらのStep Up！My LIFE

■放送日時：2026年3月9日（月） 21時～21時30分放送

■パーソナリティ：田崎さくら （フリーアナウンサー）

■パートナー:須田慎一郎(ジャーナリスト)

■ゲスト:なかくきくみこ（カフェ・喫茶店ライター）

■番組メールアドレス：step@1242.com

■番組X：@tazakisakura93

■番組ハッシュタグ： #step1242

■番組HP：https://www.1242.com/step/