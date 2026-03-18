【韓国ナチュラルスキンケアブランドISOI】“液体のダイヤモンド”ブルガリアンローズオイルを贅沢に。大人気ブライトニングラインから3製品をオフラインで発売！

Jayeonin Inc.

株式会社ジャヨンイン（韓国ソウル特別区、代表取締役社長：イ・ジンミン）が展開する韓国ナチュラルスキンケアブランド「ISOI（アイソイ）」は極めて希少な「ブルガリアンローズオットーオイル*¹」とローズPDRN*²を配合したブライトニングラインから【ブライトニング セラム/ブライトニング アイゲルパッチ/ブライトニング ミスト】を2026年4月18日（土）よりロフト・プラザにて先行発売。2026年5月1日（金）よりドン・キホーテ、アインズトルペ、全国のバラエティショップにて発売、10月1日（木）より全国ドラッグストアにて順次発売いたします。

※一部店舗のみのお取り扱いとなります。

※順次発売予定となります。店舗により在庫状況が異なる場合がございます。

【ISOI（アイソイ） ブライトニングラインとは】

「液体のダイヤモンド」が導く、みずみずしい透明感*³。希少なバラの恵みで乾燥によるくすみをケアし、澄み渡るような肌へ。

「ブライトニング ライン」は、3,000本のバラからわずか1gしか抽出できない「ブルガリアンローズオットーオイル*¹」とローズPDRN*²を配合した、アイソイのシグネチャーラインです。韓国のビューティストア「オリーブヤング」では12年間累積販売1位*⁴を記録するなど、圧倒的な支持を集めています。

ローズ由来の豊富なビタミンを含む美容成分を凝縮したオイルは微細な分子構造を持ち、角質層のすみずみまで素早く浸透。優れた保湿力で、乾燥してゴワつきがちな肌をやわらかく解きほぐし、しっとり滑らかな質感へと整えます。

■商品特徴

１.ブライトニング セラム / 35ｍL

3,267円（税込）

オリーブヤングで12年間累積販売1位*⁴の販売実績を誇る、アイソイの圧倒的ヒーロー商品「ブライトニング セラム」。ブランドの代名詞ともいえる「ブルガリアンローズオットーオイル*¹」に加え、次世代成分「ローズPDRN*²」を配合。

「液体のダイヤモンド」とも称されるローズの生命力と先端のサイエンスが融合し、乾燥によるくすみを多角的にケア。肌の内側*⁵から光を放つような、うるおいに満ちた“ハリつや玉肌*⁶”へと導きます。

２.ブライトニング アイゲルパッチ / 90枚入

2,640円（税込）

不動の人気を誇るセラムのノウハウを詰め込んだ、高密着なゲルパッチで目元の気になる箇所を集中ケア。ローズPDRN*²とローズエクソソーム*⁷、さらに8種のヒアルロン酸*⁸を配合。乾燥によるくすみやハリ不足が気になる目元・目尻・眉間・ほうれい線などへ、濃密なうるおいをダイレクトに届けます。

忙しい朝は3分間の時短ケアで、乾燥によるメイク崩れを予防し、肌をキュッと引き締めます。夜は20～30分の集中パックで、エイジングケア*⁹にも◎。貼るたびに、うるおって澄んだ印象の目元と、弾むようなツヤ肌へ導きます。

３.ブライトニング ミスト / 100ｍL

2,420円（税込）

ブライトニング セラムと同様に「ブルガリアンローズオットーオイル*¹」と「ローズPDRN*²」を配合。オイルの重さを感じさせない独自の保湿設計で、角質層のすみずみまで水分を届け、キメの整った“ハリつや玉肌*⁶”を呼び覚まします。

顔全体をふんわり包み込む超微細なミストは、メイクの上からでもヨレにくく、日中のうるおい補給を至福のひとときへ。乾燥によるくすみをケアし、隙のない美しさを。

■ISOI（アイソイ）について

「I am SO Independent, ISOI」

ISOIは、韓国で初めてナチュラルコスメとして政府機関に認定されたスキンケアブランドです。「オリーブヤング」で12年間累積販売1位*⁴を記録するなど、韓国国内でも高い支持を得ており、韓国人女性の92％*¹⁰が認知しています。肌に優しい自然由来成分にこだわり、有害性が疑われる成分は一切使用しないという哲学を貫いています。その品質は、ドイツの皮膚科学研究所「dermatest」の皮膚臨床テストで最高評価を獲得していることからも証明されています。

製品は、全国のバラエティショップ、ドラッグストアのほか、公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Amazonなどの主要ECサイトでもご購入いただけます。

※一部店舗のみのお取り扱いとなります。

※順次発売予定となります。店舗により在庫状況が異なる場合がございます。

*¹ ダマスクバラ花油（保湿成分）

*² DNA-Na,ダマスクバラ花エキス（保湿成分）

*³ うるおいを与え、乱れた肌表面のキメが整った印象のこと

*⁴ 2012年11月～2024年9月までのオリーブヤング美容液部門の累積売上高（リニューアル品を含む）

*⁵ 角質層

*⁶ 保湿による

*⁷ ダマスクバラ花エキス（保湿成分）

*⁸ ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸K、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、アセチルヒアルロン酸Na（保湿成分）

*⁹ 年齢に応じたうるおいケア

*¹⁰ 2024年12月、ソウル・首都圏および5大広域市に居住する20歳～59歳の女性600人を対象にしたオンライン定量調査資料

■会社概要

・会社名：Jayeonin Inc.（株式会社ジャヨンイン）

代表者：代表取締役社長 Jinmin Lee（イ・ジンミン）

設立：2008年 11月 7日

所在地：4th floor, 21, Eonju-ro 133-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 06053

事業内容：化粧品・健康食品製造販売

公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/isoi_japan/

X：https://x.com/isoi_jp