NVIDIA と世界の産業用ソフトウェア大手企業が、設計、エンジニアリング、製造を AI 時代へと導く

NVIDIA

ニュース概要:

- Cadence、Dassault Systemes、Siemens、Synopsys は、複雑なチップおよびシステム ワークフローを計画、最適化、検証するために、NVIDIA 搭載の AI エージェントを構築しています。- FANUC、HD Hyundai、Honda、JLR、KION、Mercedes-Benz、Mediatek、PepsiCo、Samsung、SK hynix、TSMC は、NVIDIA CUDA-X および GPU アクセラレーション 産業用ソフトウェアとツールを活用して、産業用設計、エンジニアリング、製造の高速化を図っています。- Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloud Infrastructure (OCI) は、本番環境でコンピュテーショナル デザインとエンジニアリングを実行するための NVIDIA GPU アクセラレーテッド ソフトウェアを提供しています。また、大手メーカーである Dell Technologies、HPE、Supermicro は、オンプレミスおよびハイブリッド展開向けの NVIDIA アクセラレーテッド システムを出荷しています。

カリフォルニア州サンノゼ - GTC - 2026 年 3 月 16 日 - NVIDIA は本日、世界の産業用ソフトウェア の大手企業である Cadence、Dassault Systemes、PTC、Siemens、Synopsys と協力して、NVIDIA CUDA-X(TM)、NVIDIA Omniverse(TM)、GPU アクセラレーション対応の産業用ソフトウェアとツールを FANUC、HD Hyundai、Honda、JLR、KION、Mercedes-Benz、Mediatek、PepsiCo、Samsung、SK hynix、TSMC に提供し、設計、エンジニアリング、製造の高速化を図ることを発表しました。これらのソフトウェア業界の大手企業は、AI 時代の次の段階に向けて顧客を支えるため、NVIDIA 搭載のエージェント型ソリューションも導入しています。

これらのソリューションは、大手クラウド サービス プロバイダーである AWS、Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloud Infrastructure (OCI)、および OEM メーカーである Dell、HPE、Supermicro の NVIDIA AI インフラ上で動作し、設計とシミュレーションを高速化しています。

NVIDIA の創業者/ CEO である ジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「フィジカル AI と自律型 AI エージェントが、世界の設計、エンジニアリング、製造方法を根本的に変革する新たな産業革命の夜明けが到来しました。ソフトウェア大手、クラウド プロバイダー、OEM のグローバル エコシステムを統合し、NVIDIA は、フルスタックのアクセラレーテッド コンピューティング プラットフォームを提供することで、あらゆる業界が、かつてない規模とスピードでこのビジョンを現実に変えることを可能にします。」

産業用ソフトウェアの大手各社は、設計とエンジニアリングを高速化するエージェントを構築

産業エンジニアリングは、長期間稼働している AI エージェントが、複雑な産業設計、エンジニアリング、製造ワークフローを合理化し、調整できるようになったことで、エージェント型の転換点を迎えています。

Cadence、Dassault Systemes、Siemens、Synopsys は、エージェント型 AI をプラットフォームに導入し、NVIDIA NeMo(TM) プラットフォーム、NVIDIA Nemotron(TM) オープン モデル、NVIDIA CUDA-X ライブラリ、NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティングを活用して、複雑なチップおよびシステム ワークフロー向けの自律型設計エージェントを強化し、これらのワークフローを加速させています。

- Cadence(https://community.cadence.com/cadence_blogs_8/b/corporate-news/posts/the-engineering-workforce-multiplier-how-agentic-ai-is-shaping-silicon-design) の ChipStack AI SuperAgent は、設計およびテストベンチ コーディング、テスト計画の作成、デバッグなど、半導体の設計と検証向けの高速化された EDA ソフトウェアとエージェント型オーケストレーションを組み合わせています。- Dassault Systemes(https://blog.3ds.com/topics/company-news/industrial-ai-with-virtual-twins/) は、3DEXPERIENCE エージェント型 プラットフォーム上に、Virtual Companions と呼ばれる役割ベースの AI エージェントを構築し、同社の産業用ソフトウェアのポートフォリオ全体でワークフローを管理しています。- Siemens の Fuse EDA AI Agent(https://news.siemens.com/en-us/siemens-fuse-eda-ai-agent/) は、設計の構想から製造の承認に至るまで、半導体および プリント基板 (PCB) ワークフロー全体で複数のエージェントを自律的に調整します。- Synopsys(https://news.synopsys.com/2026-03-16-Synopsys-Showcases-NVIDIA-Partnership-Impact-and-Ecosystem-Innovation-at-GTC-2026) は、半導体およびシステム設計向けのマルチエージェント フレームワーク AgentEngineer を構築しています。

GPU を活用したシミュレーションで自動車業界のイノベーションを加速

次世代車両の設計を加速するために、NVIDIA は、Siemens および Synopsys と協力して、計算流体力学 (CFD) および電磁気学向けの GPU アクセラレーテッド ツールを提供しています。 これらのソリューションは、数週間に及ぶ CPU シミュレーションを高精度な仮想テストに置き換え、より迅速な反復を可能にし、市場投入までの時間を短縮します。

Honda は、NVIDIA Grace Blackwell プラットフォームで高速化された Synopsys の Ansys Fluent を活用して、CPU を使用する場合と比較して 34 倍高速化し、空力およびサーマルのシミュレーションを実行することで、開発サイクルを短縮しています。

JLR と Mercedes-Benz は、NVIDIA のアクセラレーション技術を活用したインフラ上で Siemens の Simcenter STAR-CCM+ ソフトウェアを活用して、エンジニアリング ワークフローを変革しています。 JLR は、車両の空力性能を向上させるため、AWS 上でプラットフォームを稼働させています。

Dassault Systemes の SIMULIA Abaqus と PowerFlow は、NVIDIA の AI インフラで高速化され、Rivian の車両シミュレーションテストを支援するために使用されています。

高精度な仮想テストで航空宇宙設計に革命を起こす

航空宇宙工学は、離陸時の航空機のシミュレーションなど、最も複雑な CFD シミュレーションを必要とします。 Cadence(https://www.cadence.com/en_US/home/company/newsroom/press-releases/pr/2026/cadence-and-nvidia-unveil-accelerated-engineering-solutions.html) の NVIDIA アクセラレーテッド ソルバーを使用すると、組織は大規模な高精度シミュレーションを実行し、従来は実現不可能だったワークフローを実現し、宇宙探査向けの新しい設計を切り拓くことを可能にします。

Ascendance は、Oracle Cloud 上の NVIDIA GPU で Cadence Fidelity を活用して、ハイブリッド電気推進および垂直離着陸機 (VTOL) のシナリオをシミュレーションすることで、大規模な CPU ベースの高性能コンピューティングでは不可能な、同日中の包括的な空力シミュレーション キャンペーンを可能にしています。

世界的なエネルギー転換の加速

エネルギー業界のリーダーは、クラウドおよびオンプレミス環境全体で NVIDIA AI インフラ上で、 GPU アクセラレーテッド CFD ワークフローを採用しています。これにより、シミュレーションの所要時間を短縮し、スループットを向上させ、CPU のみのコンピューティングの限界を克服し、よりクリーンなエネルギー ソリューションに向けたガスタービンのイノベーションを加速しています。

Solar Turbines は、Dell のインフラ上で Cadence Fidelity を活用して、わずか 14 時間で 10 億セル規模の 360 度燃焼室シミュレーションを完了しています。

アルゴンヌ 国立研究所は、HPE が構築し、NVIDIA A100 GPU で高速化された Polaris スーパーコンピューター上で Cadence Fidelity を活用して、高度なエネルギーおよび推進研究向けの高精度な燃焼シミュレーションを実現しています。

アクセラレーテッド コンピューティングが、次世代の半導体イノベーションを加速

半導体設計が、ムーアの法則を超えた 1 兆トランジスタ時代に入るにつれ、CPU ベースのワークフローはもはや対応できなくなりつつあります。そのため業界のリーダーは、Cadence、Siemens、Synopsys の NVIDIA アクセラレーテッド ツールを採用して、電子設計の自動化を推進しています。

Samsung と SK hynix は、NVIDIA のアクセラレーション技術を活用した Dell PowerEdge サーバーと HPE システム上で Cadence Pegasus、Synopsys PrimeSim、Siemens の Calibre ソフトウェアを活用して、大規模な計算リソグラフィと物理的検証を合理化し、DRAM とフラッシュメモリの生産を加速しています。

Astera Labs は、AWS 上で Synopsys PrimeSim B200 GPU アクセラレーション対応 EC2 を活用して、CPU のみのシステムに比べて 3.5 倍のチップ設計速度を上げ、次世代の接続ソリューションの検証と市場投入時間を短縮しています。 MediaTek は、NVIDIA を搭載したオンプレミス AI ファクトリーで AI の未来を構築するために、H100 GPU の能力で Cadence Spectre を 6 倍高速化しています。

TSMC は、HPE および Supermicro システムで Synopsys ツールを活用して、高度な製造に不可欠なワークロードを高速化しています。

Micron は、Cadence との協業を拡大し、NVIDIA GPU アクセラレーテッド デザイン ツールの採用、エージェント型 AI の統合により、複雑なメモリ設計ワークフロー全体の効率を向上させ、次世代 HBM 開発を加速しています。

産業用デジタル ツインによる製造と物流の変革

NVIDIA とその産業エコシステム パートナーは、高精度な産業用デジタル ツインを活用して、仮想計画と実世界の実行を接続し、製品ライン、工場、倉庫、造船所のデジタル化を加速しています。

Siemens(https://news.siemens.com/en-us/digital-twin-composer-ces-2026/) が新たにリリースした Digital Twin Composer は、NVIDIA Omniverse ライブラリを活用して、Foxconn、HD Hyundai、PepsiCo、KION などの企業が大規模な産業用メタバース環境を構築できるようにし、組織が産業用 AI、シミュレーション、リアルタイム フィジカル データを適用して、仮想空間において、迅速にかつ大規模に意思決定を行うことができるようにします。

Krones は、Microsoft Azure 上で Ansys Fluent を活用し、NVIDIA Omniverse、CUDA-X、GPU アクセラレーテッド シミュレーションを用いて、物理的に正確な AI 駆動型のデジタル ツインを強化することで、ボトル詰めラインのシミュレーション時間を数時間から数分に短縮しています。

PTC(https://www.ptc.com/en) は、クラウドネイティブ Onshape(https://www.onshape.com/en/) コンピューター支援設計 (CAD) および製品データ管理プラットフォーム (PDM) から NVIDIA Isaac Sim への新しいロボティクス設計シミュレーション ワークフロー(https://www.ptc.com/en/news/2026/ptc-announces-onshape-nvidia-isaac-sim-workflow)を発表しました。これにより、FANUC America Corporation や Fauna Robotics などのエンジニアリング チームが、物理的に正確なデジタル ツイン内でロボット システムの設計と検証を行うことができるシームレスな CAD-to-OpenUSD ブリッジが構築されます。

KION は、Siemens 、NVIDIA、Accenture と協力して、自律型倉庫ソリューションを推進しています。 NVIDIA Omniverse と Accenture が先駆けて開発したフィジカル AI 搭載デジタル ツインおよびシステム アーキテクチャを活用して、KION のエンジニアは、世界最大の専業（ピュアプレイ）契約物流プロバイダーである GXO 向けに NVIDIA Jetson ベースの自律型フォークリフトのトレーニングとテストを行う大規模で物理的に正確な倉庫デジタル ツインを構築します。

ジェンスン フアンによる GTC 基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/keynote/)を視聴し、合わせてセッション(https://www.nvidia.com/gtc/sessions/industrial-ai-and-manufacturing/)をご確認ください。

※本発表資料は米国時間 2026 年 3 月 16 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-global-industrial-software-giants-bring-design-engineering-and-manufacturing-into-the-ai-era)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。