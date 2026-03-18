「ヤマ焼き」食べてみませんか？　南山梨を五感で楽しむ体験型イベント『ヤマ焼きと外遊び』を開催

山梨県

山梨県（知事：長崎幸太郎）では、株式会社ビームスクリエイティブ※1のプロデュースのもと、南山梨※2の関係者と連携し、「フラッグシップ道の駅プロジェクト※3」を推進しています。

この度、南山梨エリアの新たな魅力発信を目的として、ビームスが外遊びの楽しさを発信するブランド「HAPPY OUTSIDE BEAMS」とともに、体験型イベント『ヤマ焼きと外遊び』を開催します。

南山梨発祥の新しい食体験「ヤマ焼き」※4や、外遊びをテーマとしたワークショップなど、多彩なコンテンツを通じて、地域の自然や文化を五感で楽しむ企画となっております。

五感で味わう南山梨の新しい魅力に出会える2日間。

大人も子どもも楽しめる内容となっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78927/table/467_1_2c329b4361d2ea98bd6b861582c70c06.jpg?v=202603180451 ]

■ 主な内容

【YAMAYAKI & CHILL エリア】

南山梨発祥の「ヤマ焼き」を、くつろぎながら体験できるエリア。山の幸を直火で焼き、地域ならではの調味料とともに味わうことができます。

【MARKET & WORKSHOP エリア】

地元事業者による地産食品の出店に加え、オリジナルバードコール作りや押印体験といった南山梨エリアの自然や文化に触れられるワークショップなど多彩なワークショップを開催します。

【PLAY エリア】

モルックなど大人から子どもまで一緒に楽しめるアクティビティを展開します。

※イベント詳細はこちら

https://www.beams.co.jp/news/4780/

※1「株式会社ビームスクリエイティブ」：大手セレクトショップ「ＢＥＡＭＳ」のBtoB事業などを手掛ける（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池内光）。本年度山梨県発注の「道の駅富士川を核とした南山梨の高付加価値化推進業務」を受託。

※2「南山梨」： 山梨県の市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町で構成される峡南地域に南アルプス市を加えた新しいエリアブランド。

※3「フラッグシップ道の駅プロジェクト」： 道の駅富士川（富士川町）を南山梨の魅力や価値が体感できるショーウインドウとし、来訪者の周遊促進や消費拡大により、広域的な経済振興につなげる取り組み。

※4「ヤマ焼き」： 南山梨で育まれた椎茸や大塚にんじん、タケノコなどの地野菜や山菜、ジビエなどを中心に、季節に合わせて選んだ食材を炭火で焼き上げ、地元の調味料とともに味わう食体験。