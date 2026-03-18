コープ自然派のミールキット(食材セット)が、2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング「ミールキット 近畿」で第1位を受賞。オリコン顧客満足度アワード授賞式で表彰されました。

生活協同組合連合会コープ自然派・オレンジコープ事業連合

生活協同組合連合会コープ自然派・オレンジコープ事業連合(本部：兵庫県神戸市 / 以下、コープ自然派)は、2026年2月2日(月)に発表された「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査」の「ミールキット 近畿」で総合第1位を受賞しました。2026年3月12日(木)にオリコン顧客満足度アワード授賞式が開催され、トロフィーが授与されました。

>> 調査結果(2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング ミールキット 近畿)(https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/meal-kit/kinki/)

この度、総合第1位を受賞したコープ自然派のミールキット（食材セット）は、評価項目の「ミールキットの充実さ・品質」と「利用のしやすさ」、「料金」において項目別1位を獲得しました。「ミールキットの充実さ・品質」「利用のしやすさ」では2年連続の1位を獲得しています。

ミールキットにおいても組合員の声を生かし、調味料(アミノ酸等)に頼らないオリジナルのタレと、飼料から安心な産直肉、産直野菜など国産食材を使用する姿勢を大切にしてきました。原材料高騰が続く中でも、暮らしに寄り添う価格と選べる楽しさを追求してきたことが、高評価に繋がりました。コープ自然派は「国産派宣言」を掲げてから2026年で20年を迎えます。今後も産地とのつながりを深め、より多くの国産食材を生かした商品づくりに取り組んでまいります。

コープ自然派のミールキット（食材セット）

食材(カット済み野菜・肉・魚など)と計量済みの調味料、レシピがセットになった商品です。コープ自然派のミールキットは、食品添加物に頼らずに作っています。手軽で便利な商品だからこそ、コープ自然派独自の安全基準を守っています。

毎週のカタログに掲載されるレシピは約40種類。季節に応じて様々なレシピをご用意しており、レシピ数は年間450種以上！選ぶ楽しさを提供しています。

また、ミールキットは1週間に2回お届けするサービス「ぷらす便」のラインアップに含まれているので、週2回届くという利用のしやすさもご好評いただいています。

「誰もが有機農産物を食べることができる社会へ」

コープ自然派は、生産者との顔の見える関係を大切にし自然と共存する暮らしをめざし、四国・関西のエリアで事業を展開。厳しい独自基準を設け、国産にこだわった食品添加物に頼らない商品やオーガニックや環境保全型農業で育まれた野菜を中心に取り扱う生活協同組合です。有機の学校をはじめとする有機農業を拡げる取組など多岐に渡り活動を行っています。

生活協同組合連合会 コープ自然派・オレンジコープ事業連合

［コープ自然派しこく・コープ自然派おおさか・コープ自然派兵庫・コープ自然派奈良・コープ自然派京都］

・所在地：〒651-2228 神戸市西区見津が丘３丁目８番５号

・公式サイト > https://www.shizenha.ne.jp/

・自然派Style > https://www.shizenha-style.jp/

・オンラインTable > https://table-shizenha.jp/

【2026年 オリコン顧客満足度(R)ランキング ミールキット 近畿】

■サンプル数：2,381人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：10

■定義：カタログやインターネットで注文したミールキットを定期的に自宅に配達する食材宅配サービス

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳 近畿（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）

条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去3年以内に、月1回以上の食材宅配（定期配送サービス）を2ヶ月以上継続利用したことがある人

2)ミールキットを購入したことがある人 ただし、お試しサービスのみの利用者は対象外とする

> URL: https://life.oricon.co.jp/rank-food-delivery/meal-kit/kinki/

【ミールキット評価項目および調査部門一覧】

■評価項目一覧： 入会のしやすさ／キャンペーンの充実さ／ミールキットの充実さ・品質／利用のしやすさ／配送サービス／料金／提供情報／サポートサービス

■調査部門一覧： 世帯別（1人暮らし／共働き世帯／子育て世帯／シニア世帯）