発売初日に楽天ランキング1位。「美容・コスメ・香水部門」「ヘアケア・スタイリング部門」「シャンプー部門」1位を含む合計23冠達成！新ヘアケアブランド「SN repair スンリペア」

株式会社ネオグラフィック

株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：工藤 正樹）は、新事業としてビューティー市場への参入した新ブランド SN repair（スン リペア）の「 エクソソーム×NMN シャンプー Rich Moist」「エクソソーム×NMN トリートメント Rich Moist」「エクソソーム×NMN ヘアオイル Rich Moist 」が、日本最大級の通販サイト「楽天市場」での発売初日に、美容・コスメ・香水部門・シャンプー部門ランキング1位*¹に加え、合計23冠*²を獲得しました。

大人の“うねり・広がり”悩みに向き合う本格的な髪質改整体験が、発売直後から多くの支持を集めています。

＊1 楽天 デイリーランキング 美容・コスメ・香水ジャンル、ヘアケア・スタイリングジャンル、シャンプージャンル(2026年3月18日（水）更新・3月17日集計日) ＊2 楽天 デイリーランキング 美容・コスメ・香水ジャンル（女性）、美容・コスメ・香水ジャンル（男性）、ヘアケア・スタイリングジャンル（女性）、ヘアケア・スタイリングジャンル（保湿・トリートメント）、ヘアケア・スタイリングジャンル（ダメージケア）、ヘアケア・スタイリングジャンル（プロ・サロン系）、ヘアケア・スタイリングジャンル（パサつき・枝毛）、ヘアケア・スタイリングジャンル（低刺激性）、ヘアケア・スタイリングジャンル（スカルプケア）、ヘアケア・スタイリングジャンル（ノンシリコン）、ヘアケア・スタイリングジャンル（ピンク）、シャンプージャンル（女性）、シャンプージャンル（保湿・トリートメント）、シャンプージャンル（ダメージケア）、シャンプージャンル（スカルプケア）、シャンプージャンル（パサつき・枝毛）、シャンプージャンル（ノンシリコン）、シャンプージャンル（プロ・サロン用）、シャンプージャンル（低刺激性）、シャンプージャンル（ピンク） すべて2026年3月18日（水）更新・3月17日集計日)

商品情報

楽天で選ばれた、実力派。美容液で洗う、新・髪質改整*³習慣。

■ 1. 最大97％の美容液処方*⁴。洗うたびに潤いを貯蔵

シャンプーは85％*⁵、トリートメント・オイルは97％が美容成分*⁵。

70年のサロン商品開発で培った知見を結集し、ダメージで空洞化した髪内部を濃密な潤いで満たします。

■ 2. 独自の「3層リペアテクノロジー」で全方位補修

「酸熱技術」に着想。表層*⁶・内層*⁷・頭皮の3層へアプローチし、芯からしなやかな“すん髪”へ導きます。

【内層】内部結合の再構築

4大補修成分（トステア*⁸、レブリン酸*⁹、ジマレイン酸*¹⁰、ファイバーハンス(TM)*¹¹）が内部結合に働きかけ、うねりを抑制。縮毛矯正のアフターケアにも最適です。

【表層】ヒートメモリーロック

ケラチンPPT系洗浄成分*¹²で補修。ドライヤーの熱を利用してキューティクルを密着保護し、まとまりを維持します。

【頭皮層】スカルプリペア設計

先端美容成分「エクソソーム*¹³×NMN誘導体*¹⁴」を採用。健やかな髪を育む土台を整えます。

■ 3. 試験で実証された「広がり抑制」効果

1回の使用で広がりを27％抑制することを実証*¹⁵。使い続けることでダメージによる広がりを抑え、理想のシルエットをキープします

＊3 広がった髪をおさめること ＊4 トリートメントの美容成分（水を含む）＊5 美容成分（水を含む）＊6キューティクル ＊7 コルテックス ＊8アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム(補修成分) ＊9 補修成分 ＊10 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム(補修成分) ＊11 ヒドロキシプロピルグルコナミド(補修成分)、グルコン酸ヒドロキシプロピルアンモニウム(補修成分) ＊12ココイル加水分解ケラチンK(⽺⽑) ＊13 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（保湿成分）*14ジヒドロナイアシンアミドリボシドアセチルトリ-t-ブチルトリプトファン（保湿成分）＊15 SN repair シャンプー＋トリートメント＋ヘアオイル使用 処理方法：ブリーチ2回処理毛。水洗（10秒）→シャンプー（1分、0.3ｇ）→水洗（30秒）→トリートメント（ 1分、0.3ｇ）→水洗（30秒）→タオルドライ→アウトバスオイル（0.1ｇ）→ドライヤー

詳細はこちら：https://sn-repair.jp(https://sn-repair.jp)

SN repair エクソソーム×NMN シャンプー Rich Moist (400mL) / 4,980円（税込）

SN repair エクソソーム×NMN トリートメント Rich Moist (400g) / 4,980円（税込）

SN repair エクソソーム×NMN ヘアオイル Rich Moist (100mL) / 3,975円（税込）

SN repair エクソソーム×NMN シャンプー Rich Moist (1000mL) / 8,980円（税込）

SN repair エクソソーム×NMN トリートメント Rich Moist (1000g) / 8,980円（税込）

SN repair 4日分お試しセット Rich Moist / 2,490円（税込）

SN repair Hairコーム / 1,680円（税込）

ブランドコンセプト

美の構造を、整える。

年齢による変化は、劣化ではなく「構造のゆるみ」。SN repairは、科学の力で土台を整え、本来の美しさを取り戻す「リペア・サイエンス」を提唱します。目指したのは、自宅で完結するプロフェッショナル・クオリティ。サロン帰りの感動を365日提供し、昨日よりも強くて美しい私へと導きます。

SN repair 公式HP/SNS

・SN repair楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/snrepair/

・SN repair製品情報：https://sn-repair.jp

・Instagram：https://www.instagram.com/_squseme_/

・X：https://x.com/_squseme_

会社概要

【株式会社ネオグラフィック】

設立 ：2006年8月

代表取締役社長 ：工藤 正樹

本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F

事業内容 ：Eコマース事業・製造・小売事業

ホームページ：https://neographic.jp/