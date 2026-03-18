【イベントレポート】岡山の“幻の米”がフランスを魅了。利守酒造、フランスの展示会「Vinexpo Paris2026」に出展。「土作り」から醸す『酒一筋』に現地専門家からも高い評価。

利守酒造株式会社

Vinexpo Paris 2026 Japanブース

岡山県赤磐市の利守酒造（代表：利守 弘充）は、2026年2月9日から11日までフランス・パリで開催された Vinexpo Paris 2026 に出展いたしました。

利守酒造は、かつて絶滅の危機に瀕した“幻の酒米” 雄町 を復活させた酒蔵として知られ、現在は自社田での栽培から醸造までを一貫して行う“ドメーヌ型”の酒造りを実践しています。岡山・赤磐市軽部の風土のもと、土づくりから向き合い育てた雄町を用い、その土地の個性をそのまま一滴に映し出す酒造りを追求しています。

今回の出展では、米づくりから始まるこの独自のドメーヌ型の哲学と、雄町が持つ豊かな旨味と奥行きのある味わいに、現地フランスのソムリエやバイヤーが強い関心を示しました。ワイン文化の中心地であるフランスにおいて、「テロワールを醸す日本酒」として高く評価され、試飲ブースには多くの来場者が集まりました。

本リリースでは、現地で寄せられた評価や反応を通して、世界が注目する雄町とドメーヌ型酒造りの可能性についてレポートいたします。

出展の背景と目的（「なぜフランスか」）

雄町の真価を世界へ： 米を削る精米歩合ではなく、赤磐の「土」が育む雄町本来の旨味を、ワイン文化の本場フランスで問う。

地元へのフィードバック： 世界での評価を岡山へ持ち帰り、栽培農家や地域住民に「自分たちの宝物」の価値を再認識してもらう。

酒一筋ブース

現地での反応・エピソード

会場では、酒米 雄町 で醸した「酒一筋」の味わいに、多くのソムリエやバイヤーが強い関心を示しました。特に、雄町ならではのふくらみのある旨味と奥行きのある味わいは、「日本酒のイメージが変わった」との声も聞かれるほど高い評価を受けました。

なかでも伝統的な 山廃仕込 の酒は、しっかりとした旨味と程よい酸味のバランスが特徴で、「赤身肉やジビエなどの肉料理にもよく合う」とフランスのソムリエからコメントが寄せられました。ワイン文化が根付くフランスにおいて、料理と合わせて楽しむ酒としての可能性が高く評価され、日本酒の新たな魅力として注目を集めました。

また、「米から造る酒でありながら、まるでテロワールを感じる」という声もあり、自社田で栽培した雄町から醸すドメーヌ型の酒造りにも大きな関心が寄せられました。試飲ブースでは、味わいの奥深さに驚く来場者が多く、何度も試飲に訪れる姿も見られるなど、終始熱気に包まれていました

さらに、会場でひときわ注目を集めたのが、備前焼 のボトルに詰めた「幻の米」でした。自社田で栽培した雄町の稲わらを用いて焼き上げた「ヒダスキ」模様の備前焼ボトルは、米づくりから酒造り、さらには器に至るまで地域の素材で表現するストーリーとして紹介され、多くの来場者が足を止めて耳を傾けました。

Xavier Thuizat：日本酒マスタークラス





「米を育てた田んぼのわらがボトルの模様になる」という循環の物語は、テロワールを重んじるフランスの来場者に強い印象を残し、日本酒の背景にある文化や土地の物語への関心の高さを感じさせる場面となりました。

当主・利守 弘充のコメント

今回、初めて Vinexpo Paris 2026 に参加し、世界中のソムリエやバイヤーの方々に直接『酒一筋』を味わっていただけたことは、私たちにとって大変貴重な経験となりました。特に、酒米 雄町 が持つ旨味や、米づくりから取り組む私たちの酒造りに強い関心を持っていただけたことを嬉しく思います。今回の出会いをきっかけに、今後フランスをはじめとした海外市場でのさらなる展開の可能性を感じることができました。

酒一筋ブース

今後の展望

今回の Vinexpo Paris 2026 への出展をきっかけに、フランス市場での具体的な商談が進んでいます。現地では、酒米 雄町 ならではのふくよかな旨味が高く評価され、パリの二つ星レストランから新たなオーダーをいただくなど、レストランでの導入に向けた動きが生まれています。

また、同展示会を通じてヨーロッパのバイヤーとの新たなつながりも生まれ、雄町の旨味を最大限に引き出した「幻の米」をスペインへ出荷するなど、フランスを起点とした欧州市場での展開も広がり始めています。

今後も、土地の個性を酒に映し出すドメーヌ型の酒造りと雄町の魅力を発信しながら、フランスを中心としたヨーロッパ市場での販路拡大を進めてまいります。