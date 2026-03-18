明治神宮ミュージアム春季企画展「花と皇室文化」開催のお知らせ

展覧会概要

明治神宮ミュージアム

季節を彩る花々は、古より四季折々の情景と結びつき、わが国の文化に欠かせない美意識の１つといえます。花が表現する美しさ、儚さ、生命力といった造形はあらゆる芸術に息づき、絵画や詩歌などの主題とされたほかに、衣類や調度にも意匠化した吉祥文様が施され親しまれてきました。宮中においても季節を祝う節句や花にまつわるさまざまな行事が催され、現在の皇室文化にも受け継がれています。

本展では、明治神宮が所蔵する明治天皇・昭憲皇太后の御物を中心に、「花」の意匠があしらわれた作品を集めてご紹介いたします。作品を通じて、皇室を彩った花々の美と形の魅力をお楽しみください。

展覧会情報

チラシ表面イメージ泰宮聡子内親王御料《五衣唐衣裳装束》明治天皇御料《紅花櫚御小箪笥》北白川宮佐和子女王御料《犬筥》昭憲皇太后御料《御弁当箱》

■展覧会名：花と皇室文化

■会 期：令和8年3月28日（土）～6月21日（日）

■開館時間：10:00～16:30(16:00最終入館)

■休館日 ：毎週木曜日

■主 催：明治神宮

■協 力：（一財）明治神宮崇敬会 ※明治神宮崇敬会会員は無料

■会 場：明治神宮ミュージアム

■入館料：一般1,000円／高校生以下、団体（20名以上）900円

※障害者手帳をお持ちの方はご本人様のみ無料

※小学生未満無料（小学生以下の入館は保護者の同伴が必要です）

明治神宮ミュージアム連続講座のご案内

「日本絵画のおもしろさ」

長年日本美術史研究に携わってきた明治神宮ミュージアム館長による、日本絵画のおもしろさを発見する連続講座を本年も開催いたします。この講座では当館館長が薦める日本絵画を選び、そのおもしろさを分かりやすく説き明かしていくという２回連続講座です。

■講 師：黒田泰三（明治神宮ミュージアム館長）

■場 所：明治神宮ミュージアム１Fロビー（木曜休館日におこないます）

■時 間：14時～15時30分

■定 員：30名

■参 加 費：入館料のみ（当日支払い）

■日 程：●4月16日、23日／長谷川等伯研究

●5月21日、28日／江戸時代の風俗研究

●6月 4日、18日／文人画研究

※講座は２コマ完結です。

全６コマを聴講することも、２コマずつ聴講することもできます。

※一昨年行った同一テーマの講座とほぼ同じ内容となります。

＜申込方法＞明治神宮ホームページならびに下記の二次元コードよりアクセスし公式Xの応募フォームからお申込みください。

公式X

【施設概要】

■施設名 ：明治神宮ミュージアム

■開館時間：10:00～16:30(16:00最終入館)

■休館日 ：毎週木曜日（但し木曜が祝日の場合は開館）※展示替期間も休館致します。

■所在地 ：東京都渋谷区代々木神園町1-1

■アクセス：JR「原宿」駅表参道改札西口から徒歩5分・東京メトロ千代田線・副都心線

「明治神宮前〈原宿〉」駅2出入口より徒歩5分

■電話番号：03-3379-5875

■ホームページ：https://www.meijijingu.or.jp/museum/

■明治神宮ミュージアム公式Ｘ：https://twitter.com/Meiji_Jingu_M

明治神宮ミュージアム外観

【明治神宮ミュージアムについて】

明治神宮ミュージアムは、明治神宮の御祭神である明治天皇・昭憲皇太后おゆかりの品々を末永く保存、展示するために建てられた施設です。

鎮座百年祭記念事業の一環として、令和元年10月に開館致しました。ミュージアムの設計を手掛けるのは、日本を代表する建築家の隈研吾氏。

御祭神の御遺愛品及び関係する収蔵品の公開のほか、明治神宮の歴史や日々の営みなどをご紹介しています。