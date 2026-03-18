【ダッキーダック】「あまおう苺」のご褒美パフェが新登場
「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」にて、「あまおう苺のパフェ」を2026年3月19日（木）より販売いたします。
「あまおう苺」を真っ赤な輝く艶やかな見た目、芳醇な香り、濃厚な甘みとほのかな酸味を持ち合わせたジューシーな果肉が魅力の苺です。
大粒の「あまおう苺」を華やかにまとったパフェは、苺アイスやバニラアイス、ピスタチオプリン、フィアンティーヌ（クレープ生地）などを重ねて、味と食感の変化を楽しめるように仕上げました。
甘酸っぱいフランボワーズソースをたっぷりとかけてお召し上がりください。
あまおう苺のパフェ
【販売予定期間】
2026年3月19日（木）～5月上旬
【開催店舗】
ダッキーダック・EggEggキッチン 全店
※Cheese Egg Gardenではお取り扱いがございません。
店舗検索はこちらから
https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/
【販売価格】
1,680円（税込）
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【開催予定期間】
～2026年5月上旬
【開催店舗】
ダッキーダック・EggEggキッチン・Cheese Egg Garden 全店
椿屋珈琲 テイクアウト専門店（五反田店・大森店）
※五反田店は「苺のミルクレープ」のお取り扱いがございません。
【公式ホームページ】
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【ダッキーダック Instagram】
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【ダッキーダック X】
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