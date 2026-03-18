オンラインスクール「デイトラ」のWeb制作コースが、厚生労働省「専門実践教育訓練給付金」の対象講座に認定

株式会社デイトラオンラインスクール「デイトラ」のWeb制作コースが、厚生労働省「専門実践教育訓練給付金」の対象講座に

株式会社デイトラ（本社：東京都豊島区、代表取締役：大滝昇平）が運営するオンラインスクール「デイトラ」の「Web制作コース」が、厚生労働大臣が指定する「専門実践教育訓練給付金」の対象講座に認定されたことをお知らせいたします。指定期間は2026年4月1日より開始となります。

これにより、一定の条件を満たす方は、受講料129,800円（税込）のうち50%にあたる約64,900円の給付金をハローワークから受け取ることができます。さらに、修了後の就職や賃金上昇などの条件を満たした場合は、最大80%（約103,840円）まで給付を受けることが可能です。

■専門実践教育訓練給付金とは

専門実践教育訓練給付金は、働く方の中長期的なキャリア形成を支援するために厚生労働省が設けた制度です。

厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了した場合、受講者が支払った教育訓練経費の50%（年間上限40万円）がハローワークから支給されます。さらに、修了後に一定の条件を満たした場合は段階的に追加支給があり、合計で最大80%の給付を受けることができます。1

■認定の背景

近年、ITスキルを中心としたリスキリング需要は高まり続けています。一方で、「学び直したいが費用がネックになっている」という声は少なくありません。

当社はこれまでも業界最安級の価格で実践的な教育を提供してまいりましたが、国の給付金制度の対象講座に認定されたことで、費用面のハードルをさらに下げ、より多くの方にWebスキルを学ぶ機会を届けることが可能になりました。

なお、当社のWeb制作コースは2026年1月に経済産業省「第四次産業革命スキル習得講座（Reスキル講座）」にも認定されており、今回の厚生労働省による指定講座への認定は、カリキュラムの品質と実践性が国の複数の制度から評価された形となります。

■給付金の支給額

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50927/table/94_1_0725888e26b02617ac39edf292f6ddde.jpg?v=202603190151 ]

※給付率・給付額は受講料129,800円（税込）をもとに算出した目安です。受給条件の詳細や個別の支給額については、お住まいの管轄ハローワークにお問い合わせください。

■対象者

以下のいずれかに該当する方が対象です。

在職中の方

受講開始日に雇用保険の被保険者であり、雇用保険の加入期間が通算2年以上（2回目以降の利用は3年以上）の方

離職中の方

離職日の翌日から受講開始日まで1年以内であり、雇用保険の加入期間が通算2年以上（2回目以降の利用は3年以上）の方

■認定された「Web制作コース」について

「Web制作コース」は、サービス開始当初から提供され、数多くの成功事例を生み出してきたデイトラを象徴するコースです。

HTML/CSSといった基礎から、実案件で需要の高いWordPressの構築・カスタマイズ、JavaScriptを用いたアニメーション実装、最新の生成AI活用法まで、プロのWeb制作者に必要なスキルを網羅的に学習します。カリキュラムは常に最新の業界トレンドを反映してアップデートされ、一度購入すれば無期限で閲覧可能です。

コース名: Web制作コース

実施方法: eラーニング（完全オンライン）

訓練期間: 6ヶ月

受講料: 129,800円（税込）

指定番号: 1312090-2610011-0

指定期間: 令和8年4月1日～令和11年3月31日

公式サイト: https://daily-trial.com/web_site/

■給付金を利用した受講の流れ（概略）

１.ハローワークで受給資格を確認・キャリアコンサルティングを受講

２.ハローワークに必要書類を提出（受講開始日の原則2週間前まで）

３.デイトラに申し込み・受講開始

４.カリキュラムを修了（卒業課題に合格）

５.ハローワークで給付金の支給申請

※申請手続きの詳細や必要書類については、お住まいの管轄ハローワークにてご確認ください。

受講をご検討の方は、当社が公開する受講生向けガイドもご参照ください。

デイトラ：専門実践教育訓練給付金の申請方法（受講生向けガイド）(https://tokyofreelance.notion.site/Web-80-31e01ec545a180759b35d6dc53dea751)

■株式会社デイトラ 代表取締役 大滝昇平のコメント

株式会社デイトラ 代表取締役 大滝昇平

この度、当社の基幹コースである「Web制作コース」が、厚生労働省の専門実践教育訓練給付金の対象講座に認定されたことを大変光栄に思います。

デイトラは「挑戦したい人が、お金や環境を理由に諦めなくていい世界をつくる」という想いで運営してきました。業界最安級の価格設定もその一環ですが、今回の認定により、費用面でのハードルをさらに下げることができます。

一方で、給付金はあくまで学びを後押しする制度です。大切なのは、受講される方ご自身が本気でスキルを身につけ、キャリアを切り拓いていくこと。デイトラはそのための環境を全力で提供し続けます。

■株式会社デイトラについて

「デジタルスキル教育を通して挑戦する人々の夢を叶える」をミッションに掲げる、Webスキル特化型オンラインスクールです。

未経験からでも実践的なスキルが身につくカリキュラムがSNSの口コミで話題となり、累計受講生数30,000人を突破しました。「誰もが・迷わず・楽しく学べる」をコンセプトに、分かりやすい動画教材と、業界の最前線で活躍するプロによる手厚いサポート体制を提供しています。

会社名: 株式会社デイトラ

代表者: 代表取締役 大滝 昇平

所在地: 〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

設立: 2019年5月27日

事業内容: メディア事業、オンラインスクール事業

公式サイト: https://daily-trial.co.jp/

【参考文献】

[1] 厚生労働省. "教育訓練給付制度". https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html. 参照2026-03-16.