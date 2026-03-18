土屋鞄、2027年ご入学用ランドセルの人気カラーランキング速報を発表。多様化する「黒」、トレンドを反映した「シルバー」に注目。

株式会社土屋鞄製造所

1965年創業の株式会社土屋鞄製造所（本社・東京都足立区、以下土屋鞄）は、3月21日のランドセルの日に合わせ、展開する3ブランド「土屋鞄のランドセル」「grirose（グリローズ）」「depsoa（デプソア）」それぞれの2027年ご入学用ランドセルの発売後1ヶ月間（2026年2月10日～3月9日）の販売状況を集計したカラー別ランキングと注目色を発表します。

■まとめ：2027年ご入学用の３大トレンド

2027年ご入学用ランドセルの販売開始から1ヶ月。3つのランドセルブランドを展開する土屋鞄の集計から、最新のラン活トレンドを発表します。なお、ランキングは今後変動いたします。性別による分類はしていません。

１、定番の黒は「個性を表現する黒」へ進化

不動の人気を誇る「黒」ですが、金具まで色を合わせたワントーンや、アクセントカラーを効かせたバイカラーモデルなどバリエーション豊かに。個性を表現する色となっています。

２、 ニュアンスカラーが新定番に

「土屋鞄のランドセル」ではピンクとパープルの中間のような新色「ペールモーブ」がトップ3に入ったほか、「grirose」でも緑と水色が溶け合ったような「マーメイドミント」が新色に加わるなど、一言で表現するのが難しい絶妙なニュアンスカラーが、新定番となっています。

３、「シルバー」「白系」という新たな選択肢

新ブランド「depsoa（デプソア）」からは、「メタルシルバー」が3位にランクインしました。また、griroseの「シュガークリーム」といった白・ベージュ系の人気も一般的に。これまでのランドセルの常識にとらわれず、靴やバッグなどのファッショントレンドが、ランドセル選びにまで影響を及ぼしていることがうかがえます。

■「土屋鞄のランドセル」‐多彩な黒とニュアンスカラーに注目

素材の色を生かしたシンプルな佇まいの「土屋鞄のランドセル」。ジェンダーを問わず選ばれているのも特徴です。

トップの黒には、新色の「ブラック×アッシュブルー」など、差し色が入ったものやバイカラーモデルも含まれ、黒をベースに好みのデザインが選びやすくなっていることも要因です。

ピンクとパープルの中間色であるニュアンスカラー「ペールモーブ」がトップ3に入る人気となったことも、パープル系の順位を押し上げた要因です（本集計ではパープル系に分類）。

▲上：ブラック×ディープレッド、ブラック×アッシュブルー、下：ペールモーブ

■「grirose」-パープル・ピンク・水色の3強に迫る白・ベージュ系。

「grirose」は、こどもたちの「好き」や「憧れ」の気持ちを応援するブランド。パリをイメージした上品で可愛らしいエッセンスをぎゅっと詰め込んだ23製品をラインアップしています。

可愛いものが大好きなgriroseのお客さまには、パープル、ピンク、水色といった淡い色味が多く選ばれています。登場以来大人気の「シュガークリーム」を筆頭に、白・ベージュ系のランドセルも上位に入りました。

淡い色のランドセルは汚れないかと心配の声もいただきますが、土屋鞄が展開するランドセルのすべては防水・撥水加工された素材を使って仕立てているので、汚れても水拭きができお手入れも安心です。（「ヌメ」を除く）

▲画像左）左上からシルキーベージュ、パステルシトロン、シュガークリーム、バニラ×ベージュ

画像右）マーメイドミント、キャンディパープル

■「depsoa」-メタルシルバーに熱視線。

発売初年度の新ブランド「depsoa」は、アクティブな毎日を支えるタフで機能的なスペックと、ストリートファッションと相性の良いデザインで注目を集めています。中でも「メタルシルバー」は「この“銀”ならアリ！」といった声とともに3位にランクイン。背負ってみるとシボ感のある落ち着いた光沢で、大人っぽくクールな印象です。

また、10製品を展開する中ではモデル数の多い「黒」も人気で、「ブラック×ビビッドブルー」は鮮やかな青がシャープに映えます。

▲画像左：メタルシルバー、画像右：グレー×ネオングリーン、ブラック×ビビッドブルー

■お気に入りがきっと見つかる。84製品が勢揃いの店舗・出張販売会 ご予約受付中。

土屋鞄では、最大84製品のラインアップの中から、個性や好みで楽しくランドセルを選んで欲しいと願っています。ブランドの垣根なく展示・販売する店舗や機会を増やし、買い回りに伴う家族のスケジュール調整などの負担を軽減し、楽しいランドセル選びの時間をサポートします。

ランドセルの直営店（常設店舗）は全国に20箇所。さらに、土日祝日を中心に、お店がないエリアを巡る出張販売会も3月15日から全国30都道府県37会場で順次開催しています。

3月～4月は、静岡、群馬、三重、栃木、岐阜、石川、新潟、奈良、京都、北海道、岡山、茨城、愛知、富山、滋賀、福井、大阪で開催します。

フォトスポットや、背負い心地を確かめられる重りもご用意しています。

店舗・出張販売会ともに、ウェブサイトからの来場予約（無料）が必要です。

土屋鞄とdepsoa、griroseはブランドごとにそれぞれ別途ご予約ください。

▶土屋鞄のランドセル・depsoaの予約はこちら https://tsuchiya-randoseru.jp/pages/shoplist

▶griroseの予約はこちら https://grirose.jp/pages/store-list

ブランドごとに、数量限定の早期店舗購入特典をご用意しています。

■ 全製品が土屋鞄品質の「6年間無料修理保証」対象

土屋鞄が展開するランドセルは、ブランド・素材にかかわらず、すべてに「6年間無料修理保証」をおつけします。不注意による故障や故意の破損も、卒業の日まで無料でお直しします。

さらに、年下のきょうだいなどにも譲れるよう、使い終わった土屋鞄のランドセルを対象に「卒業後修理サービス（有償）」も承っています。

ランドセルに150以上のパーツを用いていること、そしてより高い技術が求められる修理専門職人が在籍している土屋鞄だからこそのサービスです。

■会社情報

・会社名 ：株式会社 土屋鞄製造所

・代表取締役社長：土屋成範

・所在地（本社）：〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

・事業内容 ：オリジナルブランドの皮革製品を中心としたランドセル、

鞄・小物の企画・製作、及び販売。

・URL ：土屋鞄（ランドセル） https://tsuchiya-randoseru.jp

grirose（ランドセル）https://grirose.jp

depsoa（ランドセル）https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa

土屋鞄（大人向け革製品） https://tsuchiya-kaban.jp

【お客様お問い合わせ先】

電話：0120-907-647（平日10：00～17：00） メール：support@tsuchiya-kaban.com