大丸神戸店にとろとろキャラメルで人気の〈N.Y.C.SAND〉が再登場！抹茶を味わいつくす　大人の和スイーツ「N.Y.抹茶キャラメルサンド」も数量限定販売

株式会社東京玉子本舗N.Y.抹茶キャラメルサンド

毎回好評の〈N.Y.C.SAND〉が大丸神戸店に期間限定出店します。今回は期間限定商品「N.Y.抹茶キャラメルサンド」も販売。

春の訪れを感じる、期間限定商品「N.Y.抹茶キャラメルサンド」

繊細で心地よい苦みの抹茶を合わせて仕上げたキャラメルに、香ばしく奥深い味わいの抹茶クッキーとホワイトチョコレートを重ねました。

ホワイトチョコレートの上品なバニラの香りとミルクの風味が抹茶本来の旨みと苦みを引き立たせます。

N.Y.抹茶キャラメルサンド

N.Y.抹茶キャラメルサンドの個包装は、流れる水を表現した「流水紋(りゅうすいもん)」をイメージしています。日本庭園「枯山水」を訪れているかのような心の穏やかさと癒しをお届けできればという願いが込められています。

N.Y.抹茶キャラメルサンドN.Y.抹茶キャラメルサンド8個入

【商品名】N.Y.抹茶キャラメルサンド

【価 格】8個入 2,160円 ※税込価格

N.Y.C.S.ギフトボックス14個入

【商品名】N.Y.C.S.ギフトボックス

【価 格】14個入 3,240円 ※税込価格

（N.Y.キャラメルサンド6個、N.Y.スカッチサンド2個、N.Y.抹茶キャラメルサンド2個、N.Y.キャラメルブリック4個）

定番人気の「N.Y.キャラメルサンド」

口どけのよいミルクチョコレートで、生クリームと黒糖でとろとろに炊き上げたキャラメルを包み込み、 オリジナルの焼印をつけたバター香るクッキーでサンドしました。

お口の中でクッキー、チョコレート、キャラメルそれぞれが一度ほどけ、再び絶妙なハーモニーを醸し出します。

N.Y.キャラメルサンドN.Y.キャラメルサンド12個入

【商品名】N.Y.キャラメルサンド

【価 格】

・4個入 756円

・8個入 1,512円

・12個入 2,268円

・20個入 3,780円

※全て税込価格

期間限定出店情報

【場所】大丸神戸店 1階 メインステージ横特設会場

【期間】3月25日(水)～3月31日(火)

【販売商品】

・N.Y.キャラメルサンド（4・8・12・20個入）

・N.Y.抹茶キャラメルサンド（8個入）

・N.Y.C.S.ギフトボックス（14個入）

※数量限定販売のため商品によっては完売する場合があります。

N.Y.C.SANDとは

大丸東京店

・公式HP https://www.nycsand.site

・公式LINE https://lin.ee/nrBcx8x

・公式X https://x.com/tokyotamago_h

・公式Instagram https://www.instagram.com/nycsand_official/