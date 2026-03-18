島根県から、感謝を込めて「彩り豊かな春の島根でお待ちしています」

島根県 商工労働部 観光振興課島根県からご挨拶とお礼

年始に発生した地震にあたり、多くの皆様から温かいお見舞いやご心配の声をいただき、心より感謝申し上げます。

震源に近い島根県東部（安来・松江エリア）でも揺れを感じましたが、観光施設は現在通常通り元気に営業しており、多くの方にお越しいただいております。

これから春を迎え暖かくなってくるこの季節、島根県には様々な魅力がありますので、是非お越しください。

足立美術館（安来）

米国の日本庭園専門誌で2003年から「連続日本一」に選ばれている日本庭園は、専属庭師が毎日手入れを行っており、春には新緑やツツジが庭を彩ります。 2026年3月1日からは、春季特別展「日本画ハイライト 足立美術館とっておきの名画」を開催。横山大観や上村松園らの名画の数々と日本庭園が、訪れる人の心を豊かにしてくれます。

https://www.adachi-museum.or.jp/

さぎの湯温泉「竹葉」（安来）

およそ1300年前、白鷺が足の傷を癒やしたという伝説が残る古湯です。源泉かけ流しの柔らかなお湯は、美肌効果や疲労回復に優れ、旅の疲れを優しく解きほぐしてくれます。

https://www.kankou-shimane.com/destination/20549

小泉八雲記念館（松江）

怪談など日本の文化を世界に広めた作家小泉八雲の生涯と事績を紹介する記念館です。2026年9月まで、「ばけばけ」の主人公のモデルとなった小泉セツにスポットを当てた企画展も開催しています。

https://www.hearn-museum-matsue.jp/

国宝 松江城（松江）

2025年に国宝指定10周年を迎えた、全国に12城しか残っていない現存天守の1つです。2026年3月25日から4月8日まで、「お城まつり」を開催予定です。

お城まつりについては次項をご覧ください。

https://www.matsue-castle.jp/

春の島根ならではのイベントをご紹介！

国宝松江城 お城まつり

開催期間： 2026年3月25日(水)～4月8日(水)

桜の見頃に合わせて開催される松江の春を代表するイベント。国宝松江城を舞台に、桜のライトアップや各種ステージ、伝統文化体験など、多彩なプログラムが楽しめます。

約200本のソメイヨシノが咲き誇る松江城公園で、昼は桜と天守閣、夜はライトアップされた幻想的な景色をお楽しみください。

【イベント概要】

・桜の夜間ライトアップ

・武者行列

・伝統芸能ステージ（忍術、神楽、安来節など）

・チャンバラ体験

・各種出店・露店

https://www.matsue-castle.jp/festival/

玉造温泉桜まつり（松江）

開催期間：3月27日～4月19日

日本最古の「美肌温泉」として知られる玉造温泉は、松江市屈指の桜の名所。3月下旬から開催される桜まつりの期間中は、夜桜ライトアップや夜店、地酒飲み比べが楽しめます。情緒ある川沿いで、桜と温泉をゆっくりお楽しみください。

https://tamayado.com/4036

鷲原八幡宮 流鏑馬神事（津和野）

開催日：4月5日

津和野の春を彩る歴史ある神事です。桜が咲き誇る馬場を疾走する馬の上から的を射抜く姿は、緊迫感と迫力に満ち、圧巻です。室町時代の古式の原型を残した貴重な馬場で、歴史の息吹を間近に感じられる伝統行事のひとつです。

https://www.kankou-shimane.com/destination/20756

村上家隠岐しゃくなげ園しゃくなげ祭り

（隠岐の島町）

開催期間：5月初旬

隠岐特有の品種である「オキシャクナゲ」が見頃のゴールデンウイークに開催されるお祭りです。1万株のしゃくなげをバックに、演奏・物販・野点を楽しめます。

会場付近の姿沢牛突き場では、日本最古の歴史を持つ「牛突き」が行われます。

https://www.kankou-shimane.com/destination/20596

「ばけバス～小泉八雲とセツゆかりの地を訪ねて～」好評につき、４月以降も引き続き運行します！

連続テレビ小説「ばけばけ」の主な舞台となっている松江市内を観光ガイドの解説付で巡るバスツアー「ばけバス」が、好評につき2026年6月まで継続して運行することが決定しました！詳細は下記URLよりご確認ください。

・出発地：JR松江駅または玉造温泉

・訪問地：小泉八雲記念館、小泉八雲旧居、城山稲成神社、八重垣神社

https://safe.menlosecurity.com/https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/train/shimanetabi/

萩・石見空港×ANA 連携キャンペーン

レンタカー「乗り捨て料金0円」で島根・鳥取・山口を賢く周遊！

島根をたっぷり楽しむなら、移動もスマートに。萩・石見空港の利用促進事業として、期間限定・台数限定の「萩・石見空港片道利用でレンタカー乗り捨て料金０円キャンペーン」を実施中です。

「萩・石見空港で借りて、米子空港で返す」といったルートも、今なら乗り捨て料金なし！

島根県東部から西部まで、広域周遊にぜひご活用ください。

特典内容： 対象空港間のレンタカー乗り捨て料金が0円（無料）

https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/theme/here_we_go_japan/shimane/?cid=202510-202603_ShimaneTabi_IWJ_AKDpressrelease_hanki

日比谷しまね館情報

島根県の物産・観光・移住情報などが盛りだくさんのアンテナショップ。首都圏における島根県の情報発信・活動拠点です。

ぜひ島根県の魅力をご堪能ください。

〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ地下1階

営業時間 11：00～20：00（定休日は日比谷シャンテの休業日に準ずる）

公式HP： https://www.shimanekan.jp/

島根県取材費用支援助成金制度についてのご紹介

県外メディアの皆さまが島根県へ取材のためにお越しいただく際の取材経費(旅費)の一部を支援しています。

詳細は下記URLよりご確認ください。

https://www.kankou-shimane.com/renmei/announcement/43

島根県商工労働部観光振興課

■しまね観光ナビ

https://www.kankou-shimane.com/

■島根フィルムコミッションネットワーク

https://www.kankou-shimane.com/loca/

■島根県観光写真ギャラリー

https://www.kankou-shimane.com/ja/gallery

■島根県のPR動画公開中です！

・PR動画：https://youtu.be/BjryOG0jTGk

・素材集: https://youtu.be/VWPdhaAeHdU

・島根県観光振興課公式チャンネルhttps://www.youtube.com/@ShimaneGoen