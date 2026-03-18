「営業・デジタルマーケティングWeek - 春 2026 -」に経営管理システム「kpiee」のブースを出展

株式会社データX

株式会社データX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：安部泰洋）が提供する経営管理システム「kpiee(https://www.kpiee.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=EXPO_20260128)」は、2026年4月8日(水)～10日(金)に東京ビッグサイトにて開催される日本最大級のDX総合展「営業・デジタルマーケティングWeek」内の『デジタルマーケティング EXPO』に出展いたします。

本展は、「営業を効率化し、売上を増加させる」ための最新ソリューションが一堂に集結する、日本最大級の営業・マーケティングDX総合展です。約1,100社が出展し、AI活用やデータ分析など、組織の「パフォーマンスを最大化」するための具体的な手段を比較・検討できるビジネスイベントです。経営層や経営企画、DX推進部門など、会場では「営業データの可視化を進めたい」「営業プロセスの自動化を進めたい」といった課題をお持ちの多くの方々が来場されます。

■「kpiee」の概要

「kpiee(https://www.kpiee.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=EXPO_20260128)」は、経営管理部が抱える、予算策定から経営判断までのお悩みをまるっと解決し、戦略策定のための時間を創出し、経営の意思決定を実現するクラウドサービスです。複数ツールに散在するデータの集計/分析/可視化を自動化することにより、迅速かつ精度の高い経営判断が可能になります。また生成AIを搭載しており、予実のズレや異常値を自動で通知してくれるほか、気になる数値に対する質問もAIが回答してくれるため、データ活用を促進し経営のクオリティを向上させることができます。

■出展内容

「毎月の集計作業に何日もかかっている」

「経営数値を見たいときに、すぐ確認できない」

「Excelでの管理が限界に来ている」



そんな経営管理のお悩みを抱えている企業様へ、経営管理システム「kpiee」を使って経営管理における課題をまるっと解決する活用方法や機能をご紹介します。



〈 当日ブースでできること 〉

・リアルタイムで経営数値を可視化するデモンストレーション

・実際の活用事例のご紹介

・導入から運用までのサポート体制のご案内

・「自社でも使えるか？」といったご質問やご相談

※2025秋展出展時の写真

経営管理業務における課題解決のヒントをお持ち帰りいただけるブースとなっております。皆様のご来場を、心よりお待ちしております。

■営業・デジタルマーケティングWeek - 春 2026 - 概要

名称：営業・デジタルマーケティングWeek 内 デジタルマーケティング EXPO

期間：2026年4月8日(水)～10日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西1ホール

ブース位置：西1ホール デジタルマーケティング EXPO【E7-25,26】

下記リンクより来場事前登録をお願いいたします。

https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html

■会社概要

株式会社データX

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル26階

代表取締役社長：安部泰洋

設立：2010年4月6日

URL：https://www.kpiee.com/(https://www.kpiee.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=EXPO_20260128)

事業内容：「b→dash」の開発、販売、導入、「kpiee」の開発、販売、導入