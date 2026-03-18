桜十字グループ、台湾・NUWA生殖医療センターと連携協定を締結

株式会社桜十字

「人生100年時代の生きるを満たす。」をミッションに、ウェルビーイング・フロンティアを目指す桜十字グループ（以下、桜十字）は、2026年3月13日、台湾の最新生殖医療を牽引するNUWA生殖医療センター（以下、NUWA）と、女性の健康保持・増進、および予防医療・健康診断等の発展を目的とした協力覚書（MOU）を締結いたしました。

同日、熊本市の「メディメッセ桜十字」にて調印式を執り行い、日台両国の医療技術の発展と、ウェルビーイングな社会の実現に向けた強力なパートナーシップを構築することに合意いたしました。

業務提携の背景｜現代女性が直面する「妊娠力」の課題

現在、日本と台湾は共通して「晩婚化」や「出産年齢の高齢化」という深刻な社会課題に直面しています。日本の第1子出産時における母親の平均年齢は30.9歳（令和4年人口動態統計）に達し、1975年の25.7歳と比較して、この約50年で5.2歳も上昇しました。※1 ※2 また、台湾の合計特殊出生率は1.0を下回る世界最低水準で推移しており、この切実な社会背景こそが、台湾を世界屈指の生殖医療技術を誇る「先進地」へと進化させた背景にあります。※3

こうした中、両者に直面する最大の壁は、年齢に伴う「卵子の数」と「妊娠力」の不可逆的な低下です。胎児期に約700万個あった卵子は、出生時、思春期を経て減少を続け、35歳頃には約1～3万個にまで激減します。※4 日本では現在、約9人に1人が体外受精によって誕生していますが、※5 自己卵子による体外受精の出産率は35歳を境に急減する傾向にあります。※6「不妊治療」が一般化する一方で、治療が必要になる前の段階で自身の心身の状態を正しく把握し、将来の妊娠に備えて生活習慣を整える「プレコンセプションケア（妊娠前の健康管理）」の普及は、いまや社会全体の急務となっています。

提携による新たな価値創造｜日台の知見を融合し、未来の医療を創出する

出典：日本生殖医学会 生殖医療の必須知識2020より作成

本提携では、アジア屈指の生殖医療実績を誇り、革新的な技術を追求し続けるNUWA生殖医療センターの知見と、桜十字グループの予防・再生医療ネットワークを融合させます。特に生殖医療の成否を握る専門職「胚培養士」の育成においては、NUWAが持つ世界トップクラスの培養技術や教育ノウハウの共有を視野に入れ、日台間での実地訓練や技術交流のあり方を検討することで、世界に通用する教育基盤の構築を模索します。

さらに、不妊治療やプレコンセプションケア、再生医療といった各分野で両組織が持つ強みを常に共有し、領域を超えた情報交換を重ねることで、現代の社会課題に対する新たな解を見出します。私たちは、高度な治療技術と日々の健康を守る予防医療をシームレスに繋ぎ、女性が生涯にわたって健康で自分らしく輝ける「ウェルビーイングな社会」の実現を目指します。本協定を通じて、日本と台湾を結ぶ強固な医療の架け橋となり、次世代へと続く未来の医療を共に切り拓いてまいります。

調印式における両代表のコメント

NUWA生殖医療センター

医療総顧問：劉志鴻（リュウ・ツーホン） 氏

「日本の優れた予防医療モデルと、私たちが培ってきた生殖医療の技術を融合できることを大変嬉しく思います。日台の架け橋として、女性の健康を支える、新たな価値を創造していきたいと考えています。」

桜十字グループ

梶正登

「現在、熊本にはTSMCが進出し、台湾との絆はかつてないほど深まっています。私たちも台湾の地を訪れ、NUWAの皆さまと交流を重ねる中で、本日この連携協定を締結できたことを心から嬉しく思います。今回の提携により、新しい交流の幕が上がりました。同じ時代を歩むパートナーとして互いに学び、共に成長していく未来を楽しみにしています。」

今後の展望：領域を超えた継続的なパートナーシップ

本提携に基づき、以下の領域において継続的な情報交換と技術交流を積み重ねてまいります。

01.プレコンセプションケアの普及と定着

「不妊治療」が必要になる前の段階から、基本健診や身体機能測定（栄養・運動・睡眠）を通じて、自身の状態を客観的に把握する機会を提供します 。検査データに基づき、各専門家が一人ひとりに最適化された個別プランを立案 。生活習慣の改善から心身の基盤づくりまでを包括的にサポートし、働く世代が主体的にライフプランを描ける環境を整えます 。

02.「胚培養士」の育成と教育体制の強化

生殖医療の要となる専門職「胚培養士」は、高度な技術と深い知識が求められる非常に貴重な存在です。NUWAの先進的な教育ノウハウを共有し、日台双方のスタッフが技術交流を行うことで、世界水準の専門人材を輩出する教育基盤を構築します。

03.国際的な共同研究とデータ連携

日台の症例データや学術知見を共有し、より精度の高い予防医療・生殖医療の実現に向けた共同研究を推進します。

出典

※1 厚生労働省「令和4年(2022)人口動態統計月報年計（概数）の概況」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai22/dl/gaikyouR4.pdf)

※2 内閣府「平成15年度 年次経済財政報告」(https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je03/03-00301.html)

※3 公益財団法人アジア成長研究所「東アジアへの視点 2024年6月号」(https://shiten.agi.or.jp/shiten/202406/shiten202406.pdf)

※4 一般社団法人日本生殖医学会「生殖医療の必須知識2020」

※5 公益社団法人日本産科婦人科学会「2021年 生殖補助医療統計」

※6 米国CDC（疾病予防管理センター）「2021 ART Success Rates Report」

NUWA医療とは

NUWA医療は、台湾に拠点を置く生殖医療グループで、高品質で統合的な生殖医療サービスを提供しています。台湾に3つの生殖医療センターと2つの漢方クリニックを展開し、生殖医療専門医や免疫専門医など多分野の専門チームが連携。卵子提供治療やPGT-Aなど先進技術を活用し、国内外の患者さまに診断から治療、心身のケアまで一貫した医療サービスを提供しています。

WEBサイト：https://www.nuwacare.com/ja

桜十字グループとは

「WELL-BEING FRONTIER 人生100年時代の生きるを満たす」

▶https://sakurajuji.com/well-being-frontier/

2005年、桜十字グループは、熊本県の民間病院の中で最大の病床数を有する「桜十字病院」から始まりました。今では病院のみにとどまらず、医療・介護・予防医療のヘルスケア領域において、社会に必要な様々な事業やサービスを全国に展開しています。

「人」は幼少期から成人期、そして老年期にいたるまで、生きることがひとつの「Life Story」として繋がっています。人生100年時代を迎える今、これまで高齢者医療に向き合ってきた私たちにできることは何か。それは、病気やケガを治す身体的なケアだけでなく、精神的・社会的に「生きるを満たす」新たな概念による事業やサービスを提供していくことです。そうして、すべての世代における人生の楽しみや、生きる喜びを支えると共に、その基盤たる社会づくりに貢献いたします。私たち桜十字グループは、時代の変化に対し、進化し続けることで、「身体の健康」に加え、「心の充足」「ヒト・まち・社会のあり方」これら３つを基軸に、QOL(生活の質)の豊かな未来を切り拓く「ウェルビーイング・フロンティア」を目指しています。

会社概要

◎桜十字グループ

創業：2005年7月

HPURL：https://sakurajuji.com/

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