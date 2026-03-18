【GW・北千住】大バズりイベント『大ヤンキー展』が4/18～パワーアップして帰ってくる。会場規模約3倍で新作展示・体験も

株式会社E-VENT

株式会社E-VENT（所在地：東京都目黒区、代表取締役：増田堅斗）は、今年2月の第一回開催の大好評を受け、「ヤンキー文化」をテーマにした体験展示『大ヤンキー展』（https://dai-yankee-ten.e-vent.co.jp/）をGWを含む2026年4月18日(土)～5月10日(日) 東京・北千住マルイ7階のイベントスペースにて開催いたします。

本イベントは、かつて若者が熱狂した「ヤンキー文化」を当時を知る世代は「懐かしく」、知らない世代には新しい「レトロ・ポップ」な体験として提供します。

公式キャラクター「マブ＆トモ」のデザインは、日本国内外問わずジャンルを超えたカルチャーシーンで活躍している田中秀幸氏が務めます。

当日のヤンキーの部屋を完全再現。細部までこだわり尽くしたクオリティに来場者は釘付けに。大迫力「改造単車」の実物展示。没入感ある背景と共に写真を撮る方が続出。

メディア取材やお問い合わせはこちら：https://dai-yankee-ten.e-vent.co.jp/contact

■ 老若男女がヤンキーに熱狂！大盛況だった大宮開催

2026年2月に大宮マルイで開催された第一回『大ヤンキー展』は、わずか10日間開催ながら行列ができるほどの大盛況となりました。

ヤンキー界の重鎮 岩橋健一郎氏や平成レトロの提唱者 山下メロ氏など、専門家監修による「変形学生服」や「特攻服」「単車」の実物展示、そして細部までこだわり抜いた「ヤンキーの部屋」の完全再現は、当時を知る親世代には「懐かしすぎる！」と大好評。

会場前には長蛇の行列も。懐かしのアイテムに夢中。年代問わずヤンキー文化を楽しんだ。

大ヤンキー展をSNSやTVで知ったお客様を中心に長蛇の行列ができました。前回開催時のイベント会場内も大盛り上がり。年代問わず懐かしのアイテムに夢中に。仙台など遠方から来場するお客様もいらっしゃいました。

一方、当時を知らない若者たちにとっては、昭和の派手なカルチャーが「一周回って可愛い」「エモい」と突き刺さり、年代を問わず懐かしの空間に夢中になる姿が見られました。試着用の学ランを着て写真を撮れる体験スペースには長蛇の列ができ、世代を超えて自分たちなりの「違い」や「共通点」を探りながら楽しめる空間として、大きな話題を呼びました。

懐かしの変形学生服コレクションヤンキー校風フォトスポット

特に短ラン、長ランなどの懐かしの変形学生服を試着しながら撮影できるフォトスポットは大人気に。好評の声を受け、次回も変形学生服を試着しながら写真を撮れるスポットを用意。

■ パワーアップする展示の"みどころ"

熱いご要望にお応えし、次回は会場スペースを前回の約3倍、3週間以上の会期と大幅に拡大！大好評だった展示や体験スポットがさらに広く、さらに充実した内容に進化します。

（1）展示品がさらに本格的＆大ボリュームに！

前回の展示に加え、前回とは異なる「単車」やド派手な「改造原付」「改造チャリ」など新たな展示を用意。好評の「特攻服・変形学生服」も展示数を増やし、より深く・広く当時の熱気を感じていただけます。

本物の特攻服。至近距離で特攻服に刻まれた詩を読める。次回開催時は試着も可能に！ヤンキーカスタムが施された改造単車に試乗可能に！

（2）大行列の「体験・フォトスポット」も大幅拡充！

学ラン着用のフォトスポットやヤンキーの部屋など人気展示に加え、今回は「改造チャリ」や「改造単車」に乗れる体験が追加。

また、公式コラボが実現した「アルプスの少女ハイジ」とは大ヤンキー展でしか体験できないフォトスポットも登場。ヤンキー姿になった「おんじ」や「ヨーゼフ」「ユキ」、対して不良撲滅を掲げ風紀委員長として立ち上がった「ハイジ」など有名キャラクターとまるで”一緒に”写真が撮れる唯一無二の体験となっております。

さらに、1980年代に空前のブームを巻き起こした「なめ猫」ともコラボが実現。ヤンキー姿のなめ猫たちと横並びで没入感のある写真が撮影可能です。

■ 完売続出「限定グッズ」が再販＆新作も登場！

「アルプスの少女ハイジ」と公式コラボが実現！1980年代に空前のブームを巻き起こした「なめ猫」とも公式コラボが実現！

前回、大好評につき会期中盤で売り切れが続出してしまった公式アイテム、そして「アルプスの少女ハイジ」「なめ猫」コラボグッズなど人気アイテムを再販いたします！さらに、本イベントでしか手に入らない新グッズも多数ご用意。

左：マブ・右：トモ公式キャラクター「マブ＆トモ」

田中秀幸氏が今回のイベントのために描き下ろし。前回開催の声を基に、北千住開催でも新作アイテムも用意。物販コーナーも大幅にパワーアップして皆様をお迎えします。

マブ＆トモ」とヤンキー漢字がデザインされたグッズが大人気！ライターは10個以上まとめ買いする方もいるほどの好評ぶりハイジコラボグッズはTシャツ・キーホルダーの2種類展開、特にリーゼントに長ランというヤンキースタイルになった「おんじ」はインパクト抜群！なめ猫コラボではマイナンバーカードならぬ、マイ”ニャンバー”カードを発売。昭和に大人気だった「なめ猫免許証の”令和版”だ」と買い求める方が続出して完売に。▪️開催概要

・開催期間：2026年4月18日(土)～2026年5月10日(日) 10:00～19:30 ※最終入場 19:00

・開催場所：北千住マルイ 7階 1010PARK（〒120-8501 東京都足立区千住３丁目９２ ミルディスI 番館）

・最寄駅：北千住駅 西口徒歩3分（駅直結）

・入場チケット：2026年4月より販売開始

※事前チケット価格及び販売方法については順次イベントサイト・公式SNSにてご案内いたします。（当日券も予定しております。）

・イベントサイト：https://dai-yankee-ten.e-vent.co.jp/

・公式SNS：

X：https://x.com/dai_yankee_ten

Instagram：https://www.instagram.com/dai_yankee_ten/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dai_yankee_ten

・主催・総合プロデュース：株式会社E-VENT

■ 取材・お問い合わせ先株式会社E-VENT（E-VENT Inc.）

“日常の感情やカルチャー”を独自の視点で見つめ、人々の想像を超える体験をつくる新エンタメ創造企業。これまで、誰もが何気なく通り過ぎてきた風景・文化・感情を体験として再構築し、「その世界に入り込んだような没入感」を生み出す企画を展開。鈴木おさむ氏が代表の『スタートアップファクトリー』からの資金調達も受け、事業拡大中。

会社名：株式会社E-VENT（E-VENT Inc.）

本店所在地：東京都目黒区青葉台3-13-11

代表取締役：増田 堅斗

事業内容：イベントの企画、運営、開催およびプロデュース・オリジナルグッズの企画、開発、販売およびその支援に関わる事業

問い合わせ先：contact@e-vent.co.jp

HP：https://e-vent.co.jp/

※本件のメディア掲載、取材・商材タイアップ等のご相談も歓迎しております。