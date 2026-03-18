2026年3月18日、「からくさホテル」ブランド誕生から10周年

株式会社からくさホテルズ

観光客向け宿泊特化型ホテルを経営・運営管理する株式会社からくさホテルズ（東京都港区、代表取締役社長：佐藤亮祐、以下、からくさホテルズ）は、2026年3月18日に「からくさホテル」ブランド誕生から10周年を迎えました。これまでの10年を振り返るとともに、次の10年に向けての決意を新たに、お客様、お取引先様、グループ各社およびスタッフへの感謝を込めて、10周年記念施策をスタートします。

第一弾として、記念ロゴを発表し、3月18日には記念宿泊プランを販売開始するとともに、大阪・東京・札幌の3拠点をライブ配信で結ぶ社内イベントを開催しました。

10周年特設ウェブサイト https://karaksahotels.com/10th_anniversary （7言語）

- 10周年の記念ロゴ10周年の記念ロゴ

ブランド誕生から変わらず、からくさホテルのロゴには、

「唐草のように瑞々しく、しなやかに、世代を超えて愛されるホテルブランドに成長させていきたい」という想いが込められています。

10周年の記念ロゴには、その精神を受け継ぎながら、

10年をともに歩んだからくさホテルに関わるすべての人への感謝と、

新たな時代への期待を表現しています。

全ホテル・全客室タイプを対象に通常料金の30％オフで提供3月18日、公式ウェブサイト限定「からくさホテル10周年記念特別プラン」を販売開始

からくさホテル10周年を記念した、公式サイト限定の特別宿泊プランです。全ホテル・全客室タイプを対象に、通常料金より30％オフのベストレートでご提供いたします。さらに、会員様（登録無料）には嬉しいクーポン特典も！もちろん、公式予約特典の12歳以下添い寝無料や、12:00までのレイトチェックアウトもあわせてご利用いただけます。

販売期間：2026年3月18日（水）～2027年3月17日（水）

宿泊期間：2026年4月1日（水）～2027年3月31日（水）

特 典：公式サイト限定1,000円クーポンプレゼント

※ホテル会員限定です。入会金・年会費無料ですので、

この機会にぜひ会員登録の上、ご予約ください。

※対象条件・付与時期・ご利用条件は公式ウェブサイトでご確認ください。

公式予約特典１：12歳以下添い寝無料

公式予約特典２：12:00までのレイトチェックアウト

料 金：1室2名様利用（消費税込・宿泊税別）

素泊まり 15,000円～ ※時期により変動いたします

朝食込み 18,000円～ ※時期により変動いたします

チェックイン15:00／チェックアウト12:00

予約先： 公式ウェブサイト https://karaksahotels.com

お問い合わせ先：

公式ウェブサイト お問い合わせ https://karaksahotels.com/contact

3拠点をライブ配信で結ぶ社内イベントを開催3月18日、大阪・東京・札幌の3拠点をライブ配信で結ぶ社内イベントを開催

2026年3月18日、大阪をメイン会場に、東京、札幌の3拠点をライブ配信で結び、10周年記念社内イベントを開催しました。

全員一斉のカウントダウンでスタートしたイベントでは、10周年ステートメントと記念ロゴのお披露目を皮切りに、開業からともに歩んできた仲間の紹介、各所からのお祝いメッセージ映像や周年映像の上映も行われました。最後に代表取締役社長 佐藤亮祐よりスピーチが行われ、全国のスタッフが一体となって節目の10周年を祝いました。

10周年ステートメントは、多国籍のスタッフが活躍するからくさホテルらしく、全国のスタッフへの想いを込め、8言語で作成し、披露しました。

※8言語は、日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語

【10周年ステートメント】

私たちは、これからも仲間とともに未来を描きながら進み続ける

創り上げてきた10年は決して順調ではなかった

そして、これから先も“冒険”は続くだろう

でも私たちは

変われる強さを持ちながら

変わらない笑顔であり続ける

いつでも いつまでも どんなときでも

私たちらしく

「からくさホテル」は2016年3月に誕生した、観光客向け宿泊特化型ホテルです。国際空港・ターミナル駅近くや観光都市に位置し、平均20平方メートル 以上のツインルームを軸に、ファミリーやグループ利用に最適なコネクティングルームを全体の約5割設けているのが特徴です。さらに、全館無料Wi-Fiや、各室のバスルーム、洗面所、トイレを独立させるなど、観光客向け機能・サービスが充実したホテルです。現在、札幌に1軒、東京に3軒、大阪に2軒の計6ホテルを経営・運営しています。

karaksahotels.com(https://karaksahotels.com/)

からくさホテルは札幌に1軒、東京に3軒、大阪に2軒の計6ホテルを展開

株式会社からくさホテルズ 概要

社名： 株式会社からくさホテルズ（KARAKSA HOTELS Corporation）

設立年月日： 2003月1月23日

資本金： 2,800万円

株主： 株式会社ザイマックスグループ（100%出資）

所在地： 東京都港区赤坂1-1-1 〒107-0052

事業内容： ホテルの経営・運営管理

代表者： 代表取締役社長 佐藤亮祐