トライデントコンピュータ専門学校「学生がつながる」新キャンパス始動！＜名古屋駅そばに新校舎完成。3／28にオープニングフェスティバル開催＞

学校法人 河合塾

学校法人河合塾学園（本部：愛知県名古屋市、理事長：河合英樹）が運営するトライデントコンピュータ専門学校（名古屋市中村区）は、2026年4月、中村区則武二丁目の新キャンパスに移転。同月から授業を開始します。現キャンパス同様に名古屋駅近くに建てられた新キャンパスは、充実したIT教育環境で業界を牽引するリーダーを育成します。新キャンパス完成を記念し、3月28日（土）に新キャンパスお披露目となるオープニングフェスティバルを開催します。

■時代と求められる人材像の変化に対応したIT教育拠点として

本学は1984年*の設立以来、企業や業界を牽引するマネージャーやリーダーの輩出をめざし、河合塾グループの教育ノウハウを取り入れた最新のIT教育を実践してきました。業界就職にこだわった個別サポートで全国トップクラスの志望業界就職率を実現。40年の間に卒業生は1万人を数え、その多くが企業や業界の中核人材として活躍しています。

＊1984年4月に名古屋情報処理専門学校として開設

新校舎は、進化の著しいAIへの対応や働き方改革など、時代と求められる人材像の変化に対応した、ハイレベルなIT教育拠点として整備しました。同時に、これまで以上に学生一人ひとりに寄り添った教育の実現や、地域・企業に開かれた魅力あるキャンパスづくりもめざしています。

■これまで育てた「つながり」と、これからをつなぐ、新しい「つながり」の場

名古屋駅から徒歩3分８階建ての新キャンパスは、バーコードをイメージしたデザインです

新キャンパスは、トライデントがこれまでも大切にしてきた「つながり」をさらに強め、新たな出会いと学びの場の創出をめざしています。知識の習得にとどまらず、学生一人ひとりの夢の実現に向け、「新しいこと」「好きなこと」「人」「夢」とのつながりをさらに発展させるための学習空間と交流の場を整えました。学生一人ひとりが新たな可能性と出会い、未来へと歩み出すための学びの拠点となります。

［新キャンパス紹介］ 住所：名古屋市中村区則武二丁目９-２２

Welcome Vision

エントランスに設置した横長のLED ビジョンは、季節感のあるほっこりとした温かみのある映像で来校者を 出迎えます。

インタラクティブボード

学生が制作した作品が画面いっぱいに並び、画面タッチで検索したり、動画や画像を閲覧したりできます。「いつかこんな作品を自分も作りたい」「自分の作品をここに載せたい」 そんな気持ちが芽生える場所です。

ラーニングコモンズ

各階に設置したラーニングコモンズは、学生が自然と集まる場所。課題のことや将来のこと、日常の雑談まで、学生が主体的に学び、互いに刺激し合いながら成長できるコミュニケーション型学習スペースです。さまざまな会話が視野を広げ、新しい気づきや発想を生み出します。

■長時間でも快適に学習できる居心地のよい空間

授業期間中の平日は教室を21時まで開放。授業後も学生たちはキャンパスに残り、先生や仲間と相談しながら課題に取り組んだり、資格取得に向けた勉強を進めたりしています。互いの頑張る姿に刺激を受けながら、自然と学びが広がる環境です。

校内には落ち着いて休憩できるスペースも用意。さらに無人店舗「Maxマート」を設置しており、軽食や飲み物を手軽に購入することができます。学びとリフレッシュを両立できる環境が、学生の夢の実現を支えます。

自由に使える学習スペース

平日は教室を21時まで開放しており、先生や友だちに相談しながら課題に取り組む熱心な学生が多くいます。

個別ブース

WEB面談や、一人でじっくり課題に向き合いたいときに利用できる個別ブースを用意しています。周囲を気にせず集中できる環境で、面談にも学習にも活用できます。

無人店舗「Maxマート」

校内にあるMaxマートでいつでも気軽に買い物ができます。

憩いのルーム

リフレッシュに最適な空間でゆったりとリラックスして過ごすことができます。

■新キャンパス・オープニングフェスティバルのご案内

新キャンパスの完成を記念し、3月28日（土）に新高1～高3生を対象としたオープニングフェスティバルを開催します。当日は、新キャンパスのすみずみまで巡るスタンプラリーや最新の設備を生かした各学科の講座体験、ゲーム大会などを開催。新キャンパスの魅力を感じていただけます。詳細はトライデントコンピュータ専門学校のホームページ（https://computer.trident.ac.jp/news/745/）をご覧ください。

＜専門学校トライデントについて＞

「トライデントは、みなさん一人ひとりを、志望の職業へ導くのはもとより、将来、業界を

牽引できる人材へと育て上げます」を教育理念に、志望する業界で、将来にわたって

活躍し続けられる人材を育成しています。

現在は、「コンピュータ専門学校」「外国語・エアライン・ホテル専門学校」「デザイン専門学校」の3校を名古屋市内に展開。50年以上にわたって、企業・業界をリードする人材を輩出し続けています。