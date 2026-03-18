恵比寿39階の絶景で楽しむ。モダンタイ〈Longrain TOKYO〉に焼肉×鍋のタイ料理「ムーガタ鍋」が新登場！

株式会社トランジットホールディングス

株式会社トランジットオペレーションサービス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大坊健二）が運営する、シドニー発モダンタイ レストラン〈Longrain TOKYO〉で、タイで親しまれている焼肉と鍋を一度に楽しめるハイブリット料理「ムーガタ鍋」がスタート。2026年3月10日（火）から提供開始いたしました。

「ムーガタ鍋」は、中央の鉄板でお肉を香ばしく焼きながら、周囲のスープで野菜を煮込んで楽しむ、タイで親しまれている鍋料理です。焼き上げたお肉の旨みが、クコの実などの食材を使ったコラーゲンたっぷりのスープに溶け込み、お肉や海鮮、たっぷりの野菜、そしてソースの組み合わせによって多彩な美味しさを楽しめる、ヘルシーさと満足感を兼ね備えた一品です。美容や健康を意識する方にも嬉しい魅力があります。

また、同日よりフルーツやハーブを使った春らしい爽やかなシーズナルコースもスタート。前菜から〆料理、デザートまで、〈Longrain TOKYO〉ならではのモダンタイスタイルをコースでご堪能いただけます。

39階から望む東京の景色とともに、デートや記念日、歓送迎会など大切なお集まりのひとときをお楽しみください。

ムーガタコース （タイ風焼きしゃぶしゃぶ鍋）| \6,000（税込）

前菜：フルーツのヤム

前菜：燻製鴨の生春巻き

前菜：天使の海老のクリスピーフリット 宮廷ソース“ナータン”

メイン：ムーガタ鍋

追加オプション：豚肩ロース（80g）＋\1200／和牛（80g）＋\1,900

※シェアコースのため、2名様からのご注文となります。

※乾杯酒付きプラン ＋\1,200

※2時間飲み放題付きプラン ＋\2,000

シーズナルコース | 8,800円（税込）

予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/longraintokyo/reserve

前菜：

フルーツのヤム

燻製鴨の生春巻き

天使の海老のクリスピーフリット 宮廷ソース“ナータン”

マグロとアボカドのチリジャムタルタル

スープ：レンセープ スペアリブ

魚料理：サーモングリル ココナッツ＆タラゴンソース

メイン：鯛のポワレ クラチャイソース ごぼうピュレ

または クライングタイガー”リブロースステーキ ホット＆サワーソース（＋\1,200）

または “クライングタイガー”黒毛和牛内モモ肉ステーキ ホット＆サワーソース（＋\2,600）

〆料理：“ロングレイン”パッタイ

または “ロングレイン”グリーンカレー（＋\500）

または トムヤムヌードル（＋\800）

デザート：イチゴとタイティーのシュー

カフェ：コーヒー／紅茶

予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/longraintokyo/reserve

■店舗概要

正式名称：Longrain TOKYO（ロングレイン トーキョー）

住所：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 39F

営業時間：月～金 11:30-15:00／17:30-22:00、土・日・祝 11:00-15:30／17:30-22:00

HP：http://longrain.im-transit.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/longraintokyo/