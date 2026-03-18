2026年共同親権スタート、「面会交流の取り決め率」わずか30%──AIが養育計画書を自動生成

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営する共同養育支援AIサービス「ペア育児」（https://pear-ikuji.com）は、2026年の共同親権制度施行に合わせ、養育計画書をAIが自動生成する機能を公開しました。

面会交流の取り決め率はわずか30%

厚生労働省の「全国ひとり親世帯等調査（令和3年度）」によると、離婚時に面会交流の取り決めを行った割合は母子世帯で30.3%にとどまっています。養育費の取り決め率（46.7%）と比較しても低い水準であり、子どもとの面会交流が曖昧なまま離婚に至るケースが多い実態が浮かび上がります。

共同親権制度で何が変わるか

2026年に施行される改正民法では、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択可能になります。これに伴い、養育費・面会交流・教育方針・医療同意など、離婚後の子育てに関する具体的な取り決めの重要性が一層高まります。

しかし、養育計画書を自力で作成するにはハードルが高く、以下のような課題があります。

- 何を書けばよいか分からない: 法的に必要な項目の理解が困難- 感情的な対立: 元配偶者との協議が難航しやすい- 専門家への依頼コスト: 弁護士や行政書士への依頼費用の負担AI養育計画書生成機能の公開

ペア育児では、子どもの年齢・居住地・双方の就業状況などを入力するだけで、AIが養育計画書のたたき台を自動生成します。面会交流のスケジュール案、養育費の目安、緊急時の連絡体制など、実務的に必要な項目を網羅した計画書を無料で作成できます。

共同親権の時代に向けて、すべての親が子どもの最善の利益を考えた養育計画を作成できる環境づくりを進めてまいります。

（出典：厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査（令和3年度）」）

▼ 本件の詳細

https://pear-ikuji.com/news/joint-custody-2026-ai-mediation

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.co.jp