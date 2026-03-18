福島交通・会津バスの路線バス・高速バスで「交通系電子マネー」が利用可能になります！

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

福島交通株式会社（代表取締役社長：武藤 泰典）、会津乗合自動車株式会社（代表取締役社長：佐藤 俊材）、株式会社みちのりホールディングス（代表取締役グループCEO：吉田 元）、株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス（代表取締役社長：大高 敦）、レシップ株式会社（代表取締役社長：北野 元昭）は、福島交通・会津バスの運行する路線バス全線、および福島交通が運行する一部高速バス路線※1において、交通系電子マネー（Suica、PASMO等）による運賃支払いサービスを新たに導入いたします。

多区間運賃、運賃自動計算方式における交通系電子マネー方式での運賃支払いは全国初※2のサービスとなります。

福島交通・会津バスでは、これまで地域のお客様向けのICカード「NORUCA（ノルカ）」、「AIZU NORUCA（アイヅノルカ）」のほか、クレジットカード等のタッチ決済、QRコード決済、電子マネー（WAON、nanaco）などのキャッシュレス決済手段を導入してまいりました。今回、新たに交通系電子マネーが利用可能となることで、県外からの来訪者や観光で訪れるお客様などが、お手持ちのSuica/PASMO等でそのままバスをご利用いただけるようになります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64450/table/83_1_28943bdcbc11a96740fcce5898dee699.jpg?v=202603180451 ]

※1 郡山～福島空港線、福島～仙台線、須賀川・郡山～仙台線、福島～会津若松線、福島～いわき線、郡山～会津若松線、郡山～いわき線。福島交通担当便のみでご利用いただけます（共同運行会社担当便は対象外、福島交通と会津バスは2026年4月1日に会社合併予定ですが、会津バス担当便では当面の間ご利用になれません）。

※2 連名各社調べ

トランザクション・メディア・ネットワークスについて

決済インフラを基盤にデータを活用した流通支援を行う会社です。国内で初めてクラウド型電子決済を商用化して以来、電子マネーを中核に、クレジットカードやQR・バーコード決済など多様な決済手段を一括接続できるゲートウェイ事業(https://www.tm-nets.com/service/thinclient/)を展開。現在はスーパーやドラッグストアなど幅広い業態で導入され、110万台超の端末が接続、年間約4.9兆円の決済を支える基盤を築いています。

この決済ネットワークを活かし、クラウドPOSやハウスプリペイドなどを通じて購買データを収集・統合・分析する「情報プロセシング事業(https://www.tm-nets.com/service/info-processing/)」を推進。流通小売事業者の販促最適化や収益改善を支援しています。

＜会社概要＞

株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス

代表者：代表取締役 大高 敦 （グロース市場：5258）

本社所在地：東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル18階

事業内容：電子決済サービスの開発及び提供

情報プロセシングサービスの開発及び提供

設立：2008年3月

資本金：61億6510万円（2025年3月末時点）

URL：https://www.tm-nets.com/

「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。「manaca」は、株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシーの登録商標です。「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。 「PiTaPa」は、株式会社スルッとKANSAIの登録商標です。

※サービス内容は現段階での計画で、変更になることがあります。