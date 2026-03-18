総合スポーツ用品メーカーMizuno(ミズノ)と、ファッションブランドAmeri(アメリ)のコラボレーション涼感素材『アイスタッチ』を使用した“魅せる機能性インナー”を展開

ミズノ株式会社

この度、B STONE株式会社(東京都港区 代表取締役 黒石奈央子) が運営するレディースブランド「Ameri (アメリ)」と、総合スポーツ用品メーカー「Mizuno (ミズノ)」による2度目のコラボレーションアイテムを、4月7日 (火)にAMERI VINTAGE公式WEB STORE、AMERI VINTAGE直営店（代官山店、新宿店、名古屋店、心斎橋店、大阪店) 、ミズノ公式オンライン、一部のミズノ直営店舗にて発売します。

前回のコラボレーションの好評を受け、実現した第2弾となる今回のコラボレーション。

Mizunoが独自に開発した夏に適した涼感素材『アイスタッチ』を使用した機能性インナーシリーズを4型展開します。

スポーツウエア由来の機能素材を日常のファッションへと落とし込み、ひんやりとした肌触りと軽やかな着心地を実現。接触冷感機能、吸水速乾機能素材を使用することで、暑い季節もストレスフリーに着用いただけます。 機能性とデザイン性を両立し、レイヤードスタイルの幅を広げるインナーシリーズを提案します。

詳細は下記URLをご確認ください。

URL:https://jpn.mizuno.com/underwear/26SSAmericolabo



■『アイスタッチ』

接触冷感、吸汗速乾を実現する夏専用の機能性素材です。汗を素早く吸収‧拡散し、気化熱で肌表面をクールダウン。清涼感のあるサラッとした着心地が持続し、ビジネスやスポーツウエアなどに採用される人気の素材です。

Mizuno×Ameri SHEER DOCKING SLEEVELESS TOPS \8,500＋tax

背中を大きく開けたデザインが特長の、カップ付きタンクトップインナー。

デコルテ部分には異素材のシアー素材を施し、抜け感のある一着に仕上げました。

Mizuno×Ameri 2WAY TUBE TOPS \8,500＋tax

ストラップを取り外しチューブトップとしても着用可能な、カップ付きキャミソールインナー。

一本のラインで構成したストラップは、あえて見せてもスタイリングの一部として楽しめるデザインに

仕上げました。

Mizuno×Ameri CROPPED CAMISOLE TOPS \7,500＋tax

胸元のカットラインが上品な、カップ付きショート丈キャミソールインナー。

深めに設定したネックラインで、合わせるトップスを選ばず着用できる一着に仕上げました。バストサイドの形状にもこだわり、脇部分はラインが見えにくいデザインにすることで、コンパクトなシルエットながらも安心感のある着心地を実現。

Mizuno×Ameri SHEER DOCKING CAMISOLE DRESS \9,000＋tax

背中を大きく開けたデザインが特長の、カップ付きキャミソールドレスインナー。バックオープンのアイテムにも対応できるよう、背中の開きを深く設計しました。

膝上丈のワンピースタイプで、夏の軽やかなドレスのペチコートとしても最適な一着。上見頃のサイドにはシアー素材の切り替えを施し、さりげない抜け感をプラスしています。

■Mizuno(ミズノ)

ミズノ株式会社は1906年創業以来、「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する」を経営理念に、スポーツ品の製造および販売、スポーツ施設の運営、各種スクール事業を展開。近年は日常生活にもスポーツの価値を活用した商品やサービスの開発を積極的に進めている総合スポーツ用品メーカーです。

■Ameri(アメリ)

2014年にオリジナルブランド「Ameri」を中心に、ヴィンテージアイテムやインポートアイテムなどを

取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」のWEB STOREをオープン。

"NO RULES FOR FASHION“=ファッションにルールはないをブランドコンセプトとし、ジャンルにとらわれない幅広いアイテムを展開するブランドです。

WEB STORE：

https://amerivintage.co.jp/

Instagram：

https://www.instagram.com/amerivintage/

YouTube：

https://www.youtube.com/c/NORULESFOR

（お客様のお問合せ先） ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799