[期間限定発売] 空山基(SORAYAMA HAJIME) 過去最大の回顧展にて URUOTTEが公式コラボグッズとして販売

株式会社クィーン@uruotte_art

株式会社クィーン（東京都港区、代表取締役 笹川直子）は、世界中に熱狂的なファンをもつアーティスト、空山基氏とのコラボレーションによりうまれたアート×フレグランスの体験型商品「URUOTTE(https://art.uruotte.com/)」を、空山氏の国内過去最大級の展覧会ショップにて、期間限定で販売いたします。

展覧会併設ショップにて公式コラボブランドとして販売

同展覧会では、主催の株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントより100種を超える展覧会オリジナルグッズが販売されています。

そのほか、空山公式コラボブランドとして、NEW ERA(R)、XLARGE、MIZUNO、URUOTTEの4ブランドがコラボグッズを販売。

https://sorayama2026.jp/goods/

URUOTTEからは、フレグランスソープや薬用スカルプエッセンス、フレグランスカードなど6アイテムが並びます。

アンバー＆ムスクのフレグランスの香りをお試しいただけるテスターを設置し、実際に体験していただける機会です。

最新画集のブックインブックにも、公式コラボレーションブランドとしてURUOTTEの商品が掲載されました。

SORAYAMA × URUOTTE 公式コラボアイテム

展覧会にて販売されているURUOTTE商品は以下の6アイテム。

空山の代表作のひとつであるアンドロイド彫刻『セクシーロボット』にインスパイアされたメタリックなパッケージ。

さらに、新進気鋭のパフューマーによるアンバー＆ムスクのエシカルなフレグランスが無重力で漂うかのような浮遊感をもたらし、バスルームを特別な空間に変える、洗うフレグランス。

アート×フレグランスの五感を刺激するあたらしいバスルーム体験をお届けするプロダクトです。

展覧会の公式グッズページ(https://sorayama2026.jp/goods/)よりご覧いただけます。

展覧会開催概要

タイトル： SORAYAMA 光・透明・反射 ーTOKYOー

期 間 ： 2026年3月14日(土)～2026年5月31(日) ※休館日：なし

時 間 ： 10:00～18:00

※(金)(土)および祝前日、GW4/28(火)～5/6(水)および5/31(日) 10:00～20:00

※最終入場は閉館30分前

会 場 ： CREATIVE MUSEUM TOKYO

（〒104-0031 東京都中央区京橋１丁目７－１ TODA BUILDING 6階）

企 画 : NANZUKA

主 催 ： ソニー・ミュージックエンタテインメント

企画協力： ソニー・クリエイティブプロダクツ

特別協賛： ソニー・ホンダモビリティ

展覧会ウェブサイト：https://sorayama2026.jp/

チケット販売サイト：https://eplus.jp/hajimesorayama/