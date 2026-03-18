GWの横浜で“ボカロ文化”を体感できるイベント、チケット発売開始！ 出演者は100名超え！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xMiFY-HGRJQ ]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）は、2026年のゴールデンウイーク期間中に横浜で開催する“ボカロ文化（UGCカルチャー）”を体感できる回遊型イベント「Project Circles -ミクたちとの共振-」（主催：Project Circles実行委員会、以下「Project Circles」）の新たな公演情報が解禁されたことを発表いたします。情報公開にあわせて、本日より各種チケットの抽選申し込み、先着販売、無料整理券の事前申し込み等が始まりました。詳細はイベント公式WEBサイトよりご確認ください。

「Project Circles」公式WEBサイト：https://pjcircles.com/

「Project Circles」は、『初音ミク』らバーチャルシンガーたちを起点に「音楽」「イラスト」「映像」「パフォーマンス」の創作の衝動が拡がり、交差し、ジャンルを超えて共振し合う“ボカロ文化”の大きなうねりを体感できるフェスティバルです。2026年4月30日（木）～5月4日（月・祝）までの5日間（*1）にわたり、横浜駅～新高島駅周辺の6会場で展開。ネットカルチャー・UGCの一端を担う、音楽作家・映像作家・演奏家・動画作家・ DJ / リミキサー・イラストレーター・パフォーマーたち、総勢100名以上が参加し、様々なパフォーマンスを披露いたします。

本日の新たな公演情報で、そのうちの約50組が解禁されました。クリエイターたちが共振し合い、巨大なうねりを生み出すように拡がる創作の輪（サークル）を、ぜひ横浜のまちでご体感ください。

*1）4月30日（木）は前夜祭で、一部企画はイベント期間外も実施いたします。詳しくは各公演の詳細をご確認ください。

以下、本イベントの開催概要に加え、本日解禁された情報を会場ごとにお知らせいたします。

Project Circles -ミクたちとの共振- 開催概要

開催期間

2026年4月30日（木）～5月4日（月・祝）

※4月30日（木）は前夜祭となります。

※一部イベントは5月5月（火・祝）以降も継続します。

開催場所

KT Zepp Yokohama、Art Center NEW、コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA、YOKOHAMA COAST garage+、ヤマハミュージック 横浜みなとみらい（Music Canvas エリア）、横浜シンフォステージ

公式WEBサイト・Xアカウント

https://pjcircles.com/

https://x.com/pj_circles

主催

Project Circles実行委員会（クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 / 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント）

特別協力

株式会社インクストゥエンター、ヤマハ株式会社



１.〈KT Zepp Yokohama会場〉様々な表現でお届する音楽ライブパフォーマンス！

KT Zepp Yokohama（https://www.zepp.co.jp/hall/yokohama/）では、様々な表現でお届けする有料の音楽ライブパフォーマンス「Project Circles Live at KT Zepp Yokohama」全4公演を実施いたします。チケット先行抽選の受付は、3月21日（土）23:59までです。

■「Project Circles Live - Psychedelic Day」

公演日時：2026年4月30日（木）開場18:00 / 開演18:45

説明：ボカロPによる、摩訶不思議なサイケデリックなサウンドや刺激的な映像表現を楽しめるライブステージ。

出演：きくお、かいりきベア Guest Actor. 初音ミク、椎乃味醂

■「Project Circles Live - Hybrid Day Act.1」

公演日：2026年5月1日（金）開場12:00 / 開演12:45

説明：ボカロPたち達のエレクトリックなサウンドと映像表現、アコースティックなサウンドの両方が楽しめるライブステージ。

出演：かいりきベア Guest Actor. 初音ミク、ミクシンフォニー小編成、秋田勇魚 & 閑喜弦介

■「Project Circles Live - Hybrid Day Act.2」

公演日：2026年5月1日（金）開場17:45 / 開演18:30

説明：ボカロPたち達のエレクトリックなサウンドと映像表現、アコースティックなサウンドの両方が楽しめるライブステージ。

出演：きくお、ミクシンフォニー小編成、椎乃味醂

■「Project Circles Live - Acoustic Live Day」

公演日：2026年5月4日（月・祝）開場17:00 / 開演17:45

説明：バラエティ豊かなボカロP楽曲を、多彩なアコースティックなサウンド＆アレンジで楽しめる、ライブステージ。

出演：まらしぃ、ミクシンフォニー小編成、秋田勇魚 & 井本響太

【チケット券種・料金】※各公演共通

一般（スタンディング）：\6,800 + 1ドリンク

U18（スタンディング）：\3,900 + 1ドリンク ※18歳以下対象

一般シート（2F着席）：\7,800 + 1ドリンク

VIPチケット（1F 前方VIPエリア スタンディング / 特典付き）：\12,000 + 1ドリンク

VIPシート（2F着席 / 特典付き）：\12,000 + 1ドリンク

★VIP特典：ストラップ付VIPパス（Art by KEI）

【チケット先行抽選】

受付期間：2026年3月18日（水）12:00 ～ 3月28日（土）23:59

受付URL：ローソンチケット（https://l-tike.com/projectcircles-live）

２.〈Art Center NEW会場〉多彩な表現で視覚を楽しませるアート展示！

Art Center NEW（https://artcenter-new.jp/）では、アーティストたちがそれぞれの世界観を表現したイラスト、映像、CG、立体物などのアート展示をお楽しみいただけます。

■「Project Circles Gallery at Art Center NEW」

実施期間：2026年5月1日（金）～5月10日（日）

入場時間：12:00～20:00 ※19:30最終入場



【参加アーティスト一覧】

KEI（イラストコレクション展示）、たま（イラストコレクション展示）、iXima（立体物・イラスト展示）、アルセチカ（映像＆イラスト展示）、ぬくぬくにぎりめし（映像＆イラスト展示）

【チケット券種・料金】

一般チケット：\2,000

U18 チケット：\1,500 ※18歳以下対象

【チケット一般発売】

販売開始：2026年3月18日（水）12:00 ～ ※先着順

販売ページ：ローソンチケット（https://l-tike.com/projectcircles-gallery）

３.〈コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA会場〉全面LEDの先端ドーム施設で上映される360°の没入型映像！

コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA（https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/）では、人気クリエイターたちによる全面LEDプラネタリウムの可能性を最大限に活かした超没入360°映像体験をご提供いたします。

■「Project Circles meets PULSE DOME（360°Movie Show）」

上映期間：2026年5月1日（金）～ 5月10日（日）

※各作品の上映スケジュールは会場ホームページ(https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/)にて

【参加アーティスト／上映作品】

きくお「きくおミクの誕生とよるとうげ」、はるまきごはん「ぽかぽかの音楽隊 feat.初音ミク」、Kanaria & LAM「Kanaria MV 360°VR Edition」

【チケット券種・料金】

前売りチケット（全席指定 / 特典付き）：\2,500 ※当日は+200円

ペアチケット（全席指定 / 特典付き）：\8,000 ※当日は+200円

★特典：アクリルカード

【チケット一般発売】

2026年3月18日（水）12:00 ～ ※先着順

【作品別チケット販売ページ】

きくお「きくおミクの誕生とよるとうげ」：https://planetarium.konicaminolta.jp/program/kikuo

はるまきごはん「ぽかぽかの音楽隊 feat.初音ミク」：https://planetarium.konicaminolta.jp/program/harumakigohan

Kanaria & LAM「Kanaria MV 360°VR Edition」：https://planetarium.konicaminolta.jp/program/kanaria_lam

４.〈YOKOHAMA COAST garage+会場〉DJパフォーマンスで盛り上げる3日間！

YOKOHAMA COAST garage+（https://gp.yokohama-coast.com/）では、DJパフォーマンスを中心としたクラブイベントの3日間をお届けいたします。ネットシーンで活躍する様々なクリエイターによる音楽表現のショーケースです。

■「Project Circles meets YOKOHAMA COAST garage+ Act.1」

公演日：2026年5月1日（金）開場・開演13:00 ※22:00終演予定



■「Project Circles meets YOKOHAMA COAST garage+ Act.2」

公演日：2026年5月2日（土）開場・開演13:00 ※22:00終演予定

■「Project Circles meets YOKOHAMA COAST garage+ Act.3 / supported by Digital Stars」

公演日：2026年5月3日（日）開場・開演13:00 ※22:00終演予定

【出演者一覧】

あたたかい水族館、ATOLS、歩く人、IQYU、鬱P、emon(Tes.)、音無あふ、KAIRUI、gaburyu、Clean Tears、サツキ、さたぱんP、椎乃味醂、書店太郎、なみぐる、picco B2B gaburyu、ボカ学B2B（Shu,appy,春馬崚木,音無あふ）、真島ゆろ、宮守文学、yuigot、吉田夜世、Rockwell、LonePi、WONDERFUL★OPPORTUNITY! and more!

※各アーティストの出演日は後日発表いたします。

【チケット券種・料金】 ※再入場可能

3日間通し券（特典付き）：\11,000 + 各日1ドリンク

★特典：ストラップ付VIPパス（Art by たま）

1日券：\3,900 + 1ドリンク

U18 1日券：\2,800 + 1ドリンク ※18歳以下対象

【チケット一般販売】

販売開始：2026年3月18日（水）12:00 ～ ※先着順

販売ページ：ローソンチケット（https://l-tike.com/projectcircles-yokohamacoastgarage）

※「1日券」「U18 1日券」については、後日あらためての発売となります。

５.〈ヤマハミュージック 横浜みなとみらい会場〉自動演奏×立体音響×映像コンテンツが入場無料！

ヤマハミュージック 横浜みなとみらい内にある「Music Canvas（1階）」（https://retailing.jp.yamaha.com/shop/yokohama-minatomirai/experience-zone）では、音楽クリエイター・maloさんによる初音ミクの名曲『ハジメテノオト』を、Music Canvasの自動演奏楽器、立体音響技術、映像装置を組み合わせたアレンジバージョンで上映いたします。没入感にこだわった特別なリアレンジと、歌声合成ソフトウェア『VOCALOID2 初音ミク』のパッケージイラストを担当されたKEIさんのイラストによる映像をお楽しみいただけます。入場無料の特別企画です。

■「初音ミク × ヤマハ「ハジメテノオト」Special Show Case」

特別上映期間：2026年5月1日（金）～5月4日（月・祝）

特別上映スケジュール：1日4回（10:50 / 11:50 / 17:50 / 18:10）

※上映時間は約5分です。

※2026年4月22日（水）～4月30日（木）、5月5日（火・祝）～6月1日（月）も、1日2回の通常上映を行います。

※本コンテンツの上映時間以外は「Music Canvas Show」の別プログラムを毎時50分から上映します。



【参加アーティスト】

malo、KEI

※アーティスト本人の出演はございません。

【チケット券種・料金】

事前整理券：無料 ※申し込み制

申し込み開始日：2026年3月18日（水）12:00 ～ ※先着順

事前整理券の申し込みページ：Stage Crowd（https://stagecrowd.live/projectcircles/）

６.〈横浜シンフォステージ会場〉入場無料のボカロミュージック×パフォーマンスと展示！

横浜シンフォステージの屋外エリア（https://www.yokohama-symphostage.com/）では、ストリートパフォーマー（大道芸人）たちによる、初音ミクやボカロ楽曲をテーマにした様々なパフォーマンスが繰り広げられます。日本を代表する大道芸フェスティバル”野毛大道芸”とのコラボイベントも実現。入場料や整理券なしで、多様なパフォーマンスを自由にご覧いただけるエリアです。

■「Project Circles Free Stage at 横浜シンフォステージ」

開催日：2026年5月1日（金）～5月4日（月・祝）

※詳細なタイムスジュール等は後日発表予定

【参加パフォーマー一覧】

Amphisbaena、アンティークドールリリー、G-jo OneManBand、桔梗ブラザーズ、ペストリカ、toRmansion、りずむらいす、ユキンコアキラ（50音順）

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 取材広報担当

https://www.crypton.co.jp/cfm/inquiry/media

▼「VOCALOID（ボーカロイド／通称：ボカロ）」とは

本来の定義は、ヤマハ株式会社が2003年に開発した、歌詞とメロディー（楽譜情報）を入力するだけで楽曲のボーカルパートを制作できる歌声合成技術および、その応用ソフトウェアの名称・呼称。いまでは歌声合成ソフトウェア（VOCALOID以外の技術を用いた同種のソフトウェアを含む）を使用した楽曲全般が「ボカロ曲」と呼称されており、音楽シーンにおいては「ボーカロイド」がひとつのジャンル名として用いられることがある。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーと欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。

※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。