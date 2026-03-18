フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、本日開催の取締役会において、株式会社ロジクラ（以下「ロジクラ」）の発行済株式の全株式を取得し、完全子会社としてグループジョインすることをお知らせします。

■ロジクラのグループジョインにより在庫管理から会計までをシームレス化

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」 をミッションに掲げ、「だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォーム」の実現を目指して統合型クラウドERPを中核とした幅広いサービスの開発および提供を行っています。

今回グループジョインするロジクラは、「世界のモノを最適化する」をミッションに掲げ、在庫情報を一元管理するクラウド物流プラットフォーム「ロジクラ」を提供しています。

freeeでは中長期成長を牽引するドライバーのひとつに「コア事業領域を中心に業種別ニーズ対応を加速させ顧客基盤を拡大」することを掲げています。この方針のもと、今回freeeでは業務別ニーズ対応加速を目的として、ロジクラの株式を取得し、同社を完全子会社化することを決定しました。

今後、「ロジクラ」とfreeeプロダクト群の統合を進め、在庫管理から会計までシームレスに完結するソリューションを提供していきます。これにより、小売・流通事業者の課題解決に貢献するとともに、freee顧客基盤へのクロスセルを推進し、更なる売上拡大と事業成長を目指してまいります。



■株式会社ロジクラ 会社概要

会社名：株式会社ロジクラ

代表者：代表取締役 榊間浩人

設立日：2016年8月4日

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19F

URL：https://corp.logikura.jp/

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。