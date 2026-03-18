グラドル橋本梨菜「大変すぎて…」10年続けた“日本一黒いグラドル”引退の理由を告白　元AKB48・入山杏奈、いいなと思った男性に冷めた瞬間を明かす…『愛のハイエナ season5』#11

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』の#11を2026年3月17日（火）よる11時より放送いたしました。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。

■山本裕典「パチンコ営業、舞台の本番中も…」ライバル店舗との合同営業でプレッシャーを感じるも

ニューヨーク・嶋佐が冷静ツッコミ「仕事の幅広い」

3月17日（火）放送の#11では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第7弾を放送。今シリーズでは、山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともに、エリートホストが在籍するも営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ『Leo』の店舗改革に挑んでいます。

今回は『SiVAH』『Leo』『Lillion』の3店舗合同初回デー（初めて来店する客のみが入店できるイベント）が開催され、山本は『Leo』の一員として参加。営業開始前、「パチンコ営業行っても、舞台の本番中も、ずっとホストの事を考えてた」とプレッシャーを感じていたことを明かした山本に、ニューヨーク・嶋佐が「仕事の幅広い」とツッコミを入れ、笑いを誘う場面もありました。また、山本はこれまで対立してきた『Leo』のインテリホスト・逆巻アヤトのトレードマークである“ピンクの服”を着て出勤。「あいつと仲良くするつもりもないし、じゃれ合うつもりもないけど、俺はお前の味方なんだよ、仲間なんだよっていうのを伝えたくて」と、不器用な歩み寄りを見せました。しかし営業が始まると、ライバル店舗『SiVAH』の玲と本気湊による圧倒的な“団体芸”を目の当たりにします。「結局、チームワークとか団体芸。楽しませるっていうところで、俺たちは及ばなかった」と、他店舗との実力差とチームワークの差を痛感することに。果たして山本は、『Leo』の結束を深め、初回デー後半で盛り返すことができるのか！？

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■グラドル橋本梨菜「大変すぎて…」10年続けた“日本一黒いグラドル”引退の理由を告白

スタジオゲストにはグラビアアイドル・橋本梨菜と真島なおみを迎えトークを展開。SNSで投稿されるたびに話題を呼ぶ橋本のグラビア写真が公開され、さらば青春の光・森田も「グラビアってすごいよな…」と絶賛します。そこでニューヨーク・屋敷が「グラビアをやっていて大変なことはありますか？」と質問すると、橋本は「“日本一黒いグラドル”を10年続けたんですけど、めっちゃ大変」と苦労を告白。肌の黒さを維持するため、「日サロには行かないので、日帰りでグアムに行ったりとか」「事務所から飛行機のチケットだけ送られてきて…」と、日焼けのために超過酷な生活を送っていたことを明かし、屋敷も「それ10年は疲れますよ」と同情。橋本は「大変すぎて、辞めました」と、“日本一黒いグラドル”引退の意外な理由を語り、スタジオを驚かせました。

▼“日本一黒いグラドル”橋本梨菜、衝撃の美ボディショットを大公開(https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/2034160052722901221)

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■“令和の愛人”27歳グラドル、“私服撮影会ショット”にMC陣も大興奮「これで街歩くの？」

続いて、“令和の愛人”のキャッチコピーで人気を集める真島は、ファンが撮影会で撮ったというグラビア写真を公開。「これ私服です」と明かす真島の際どい服装に、さらば青春の光・東ブクロは「これで街歩くの？」と困惑し、森田も「AIみたい」と驚きました。さらに、真島が山本裕典との“怪しい過去”を暴露する場面も。山本との面識について聞かれた真島は、「遥か昔に…」と切り出し、「女友だちに呼ばれて行ったら、六本木のバーにいらっしゃった」と過去に遭遇していたことを明かします。森田が「一番ヤバかった時じゃない？」とツッコむ中、真島は「ウェーイみたいな感じで乾杯はしたと思いますけど、特に関わりはないです」と説明。「口説かれたとかもない？」という質問には「なかったと思う」と返答しましたが、MC陣から一斉に「怪しいねぇ」と疑いの目を向けられ、大盛り上がりとなりました。

▼“令和の愛人”真島なおみ（27）、ファンの前で魅せた"衝撃の私服姿"を大公開！(https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/2034101290654203965)

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■元AKB48・入山杏奈、いいなと思った男性に冷めた瞬間を明かす「俺ポリアモリーなんだよね」

番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」第3弾を放送。ギャルたちから選ばれなかった男性メンバー2名が脱落する残酷な幕開けから、同じ男性をめぐってギャルたちの間でバチバチの攻防戦が繰り広げられるなど、波乱の展開に。次回“運命の告白”を目前に、ギャルたちの恋が急加速しました。

スタジオでは、AKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカをゲストに迎え、「好きになりかけた男性の言動で冷めたこと」という話題に。「大人数で会った時に、いいなと思った男性がご飯に誘ってくれた」と切り出した入山は、「いろいろ喋ってたら、『俺彼女がいて』って言われて、『俺ポリアモリーなんだよね』と言われた」と明かします。MC陣が「ポリアモリーとは？」と疑問を浮かべると、入山は「彼女の了承も得て、複数人パートナーを作る人」と説明。しかし、その男性は入山が「ご飯行くなら彼女に伝えるの？」と聞いたところ、「それは言わない」と答えたといい、入山は「それはただの浮気」とバッサリ斬り捨てたという経験を明かしました。

▼元AKB48・入山杏奈（30）、"恋が冷めた瞬間"を激白 驚きの内容にスタジオ騒然！(https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/2034102054873157761)

一方、今井が「うわ！蛙化！」と語った“男性に冷めた瞬間”にスタジオ一同爆笑の展開も。東ブクロが「小学生やんけ！」とツッコミを入れた今井のエピソードとは...？本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

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また、3月17日（火）夜7時より番組初となるリアルイベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』を開催しました。本イベントの模様は、「ABEMA PPV」にて4月16日（木） 夜11時59分まで見逃し配信中です。「ABEMA PPV」配信単体チケットの購入は下記をご覧ください。

■ABEMA『愛のハイエナ season5』 概要

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#11 見逃し配信 URL：https://abema.go.link/7XFG0

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

出演：

ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）

さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）

スタジオゲスト：

橋本梨菜

真島なおみ

入山杏奈

今井アンジェリカ

■イベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』概要

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【ABEMA PPVチケット詳細】

配信単体チケット：\1,800（税込）

販売期間：2026年4月16日（木）夜9時まで

見逃し配信期間：2026年4月16日（木）夜11時59分まで

チケット購入ページ：https://abema.tv/live-event/36dc6d81-ac89-49e9-aa6e-80a37b0007c2

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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