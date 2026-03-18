箱根を駆けた國學院大學陸上競技部が子どもたちに伝授！

ライフネット生命保険株式会社

ライフネット生命保険株式会社 （URL：https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横澤淳平）は、2026年3月8日（日）に、スポンサーシップ契約を結ぶ國學院大學陸上競技部を招いた特別イベントを実施しました。本リリースではイベントの様子を報告します。

■お客さまとの交流

前列左から、鈴木涼太コーチ、高石樹選手、尾熊迅斗選手、飯國新太選手、後村光星選手、辻原輝選手、野中恒亨主将、前田康弘監督

当社では、創業時からネットの会社だからこそお客さまとのリアルな接点を大切にしております。今回は國學院大學陸上競技部の選手たちに参加いただき、お客さまとそのお子さまたちとの交流の場を一緒に盛り上げていただきました。

■スポーツを頑張る子どもたちに箱根駅伝ランナーの最強メソッドを直伝

本イベントは、「國學院大學陸上競技部1日特別入部！～箱根駅伝ランナー直伝『最強メソッド』～」と題し、トップアスリートが実践する「思考法（マインド）」と「トレーニング（実践）」を、すべてのスポーツを頑張る子どもたちへ伝授することをコンセプトに企画されました。 当日は陸上競技に限らず、野球、サッカー、バスケットボール、ソフトボール、卓球などさまざまな競技に取り組む小学生から高校生のお子さまとその保護者さまにご参加いただきました。

開会挨拶の後、國學院大學陸上競技部の監督・前田康弘氏、「第102回箱根駅伝（2026年1月開催）」に出場された野中恒亨主将、後村光星選手、辻原輝選手、飯國新太選手、尾熊迅斗選手、高石樹選手が入場。会場は歓喜の声と拍手につつまれました。

■第1部：トップアスリートの「思考法」に迫るトークショー

イベント前半のトークショーでは、「強さの秘密！トップアスリートの練習と日常」「マインドとメンタルコントロール」「チームワークと監督の教え」の3つのテーマで深掘りしました。

「プレッシャーや緊張に打ち勝つ気持ちの持ち方」や「レース中のアクシデントや辛い時の切り替え方」といったテーマでは、前田監督から「プレッシャーは自分で作ってしまうもの。試合を『特別』だと思わず、日常の延長として、いつもどおりの力を出せるよう準備をすることが大切」という本質的なアドバイスがありました。

また、新主将の野中選手からは「レース中の想定外のアクシデントには、『やばい』と焦るのではなく『これ面白いじゃん！』と逆境を楽しむマインドを持つようにしている」という頼もしいエピソードや、長期の怪我を経験した後村選手からは「走れない時期だからこそ自分の体と見つめ合う時間にあて、復帰した時には前より強くなれると自分を信じてやり続けることが重要」といった、トップ選手ならではの等身大の経験談やリアルな対処法が語られました。

■第2部：子どもたちに直接指導！自宅で実践できるトレーニング

左から、トークショーに応じる高石樹選手、尾熊迅斗選手、飯國新太選手、前田康弘監督後村光星選手、辻原輝選手、野中恒亨主将

後半は、自宅でもできる全スポーツ共通の基礎トレーニングやストレッチの実演・指導を行いました。本セッションでは、國學院大學陸上競技部の鈴木コーチにも解説いただき、選手が見本になりながら子どもたちへ直接指導を行いました。

腸腰筋を鍛える動きや、親子で全身を使って押し合うトレーニングなど、参加した子どもたちは会場に敷かれたマット上で実際に体を動かしながら、トップレベルのメソッドを熱心に、そして笑顔で体験していました。

■Q&A・箱根駅伝ランナーと子どもたちの交流セッション

左から、レクチャーする鈴木涼太コーチ、後村光星選手

第3部のQ&Aセッションでは、参加者から寄せられた「体重の管理について」や「長距離走を得意にするには？」などの質問に選手たちが直接回答しました。「毎日少しずつでも継続して走る習慣をつけることが大切」という選手からのエールに、子どもたちは真剣に耳を傾けていました。

その後、サイン入りポスターのプレゼント抽選会や、参加者全組と選手との個別写真撮影会を実施し、大盛況のうちにイベントは終了しました。

■最後に

左から、子どもたちの質問に答える高石樹選手、尾熊迅斗選手、飯國新太選手、前田康弘監督、後村光星選手、辻原輝選手、野中恒亨主将

当社はライフネットの生命保険マニフェスト(https://www.lifenet-seimei.co.jp/profile/manifesto/)第1章にて「私たちは、お客さまの声に耳を傾け、お客さまに何が必要かを常に考え行動する。」と掲げています。これからも、お客さま一人ひとりの生き方を応援する企業として、ライフネット生命は挑戦を続けます。

■國學院大學 陸上競技部とのスポンサーシップに関して

伝統ある生命保険業界の既存の枠組みにとらわれずに挑戦する当社と、箱根駅伝の総合優勝を目標に伝統校に挑む國學院大學陸上競技部の姿が重なることから、両者の目標達成への推進力になるよう2024年12月よりスポンサーシップ契約を結んでいます。

ライフネット生命について URL： https://www.lifenet-seimei.co.jp/(https://www.lifenet-seimei.co.jp/)

ライフネット生命は「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念を、「ライフネットの生命保険マニフェスト」にまとめ、営業開始から一貫してお客さま視点に立った生命保険をお届けしています。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指します。