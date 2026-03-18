ロジクラ、フリー株式会社へグループインのお知らせ

株式会社ロジクラ

株式会社ロジクラ（本社：東京都千代田区、代表取締役：榊間浩人、以下「ロジクラ」）は、フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）による当社株式の取得により、フリー株式会社にグループインすることをお知らせいたします。

ロジクラ、フリー株式会社へグループイン

ロジクラは「世界のモノを最適化する」をミッションに掲げ、クラウド在庫管理システム「ロジクラ」を通じて、小売・卸事業者の在庫管理および業務効率化を支援してまいりました。データの力で小売・卸事業者の経営のあり方を変え、市場環境の変化にも対応できる強い経営基盤を提供し、事業者が本質である商品開発に集中できる環境の実現を目指しています。

今回、フリー株式会社にグループインすることで、フリー株式会社が持つ顧客・事業基盤とロジクラのプロダクトを掛け合わせ、より多くの小売・卸事業者の成長を支援していきます。また、今後はその強みを活かすことで、在庫管理から会計までをシームレスにつなぐ仕組みを実現し、小売・卸事業者の業務と経営の双方を支えるサービスへと進化させていきます。

株式概要

【フリー株式会社】

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

URL. ：https://corp.freee.co.jp/

【株式会社ロジクラ】

代表者：代表取締役 榊間浩人

設立日：2016年8月4日

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19F

URL. ：https://corp.logikura.jp/