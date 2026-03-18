近日開催！皇居チャリティーウォーク2026【3月27・28日】

特定非営利活動法人 YOU ME WE

特定非営利活動法人YouMeWe（東京渋谷区）は、Knights in White Lycra（KIWL）とのパートナーシップにより、2026年3月27日（金）と28日（土）の2日間にわたり、皇居周辺にて「皇居チャリティ・ウォーク」を開催いたします。

本イベントは、児童養護施設で暮らす子どもたちの支援を目的としたチャリティイベントです。参加者の皆様には、桜が満開となる都内屈指の景勝地・皇居周辺を歩きながら、子どもたちの未来を支えるための資金調達にご協力いただきます。また、参加特典として、全員に記念Tシャツを進呈いたします。

ご家族、ご友人、同僚の皆様お誘い合わせの上、地域社会全体で子どもたちの未来を応援するこの機会にぜひご参加ください。

【開催概要】

イベント名： 皇居チャリティ・ウォーク（Imperial Palace Walkathon）

開催日時：

2025年3月27日（金） 15:00 ～ 20:00

2025年3月28日（土） 10:00 ～ 15:00

会場： 皇居外周およびパレスホテル東京前 （東京都千代田区丸の内1-1-1）

参加費（お一人様）：

大人：5,000円

大学生：3,000円

17歳以下：2,000円

お申し込みはこちら： お申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWfcnU9I8kri8a18cVhjw8LDIYjdANj7im5VRqfp799U_YQg/viewform?fbclid=IwVERDUAPxBE5leHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeTmo3GcWoQ-HFNS1SO0GeLuYqEmyfiWBSGAbgEixlwKUNXqtowVYU42Q8gE4_aem_lnt4TbCFYnHdNrJevz2lpA&pli=1)