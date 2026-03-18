株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan(大阪市中央区)の取締役である李香代氏が、泉南市議会議員・添田詩織氏を

被告として提起した損害賠償訴訟の第一審判決では、被告の名誉毀損・プライバシー侵害・肖像権侵害を認定し、損害賠償額55万円及びＸ上に残っている投稿の削除を認める結果となりました。

しかしながら、訴訟の中核であったヘイトスピーチ（差別的言論）の点については、第一審は否定

しました。そのため、李香代氏は、被告の行為がヘイトスピーチ（差別的言論）であるという認定を

求めて、2025年11月7日に大阪高等裁判所に控訴をしました。その第1回期日が2026年4月15日（水）14時00分から同裁判所にて行われます。また、直後の4月15日（水）14時30分頃より李香代氏、

田中 俊弁護士（控訴人訴訟代理人・弁護団長）らが登壇して、大阪弁護士会館にて報告会を開催します。報道機関の皆さまにおかれましては、ぜひ関心を寄せていただき、記者会見にご参加いただきますようお願い申し上げます。

【1、 控訴審第1回期日の日程・場所】

（1）日時 2026年4月15日（水）14時00分～

（2）法廷 大阪高等裁判所 別館8階82号法廷

(3) 内容 口頭弁論期日

【2、訴訟の当事者】

（1）控訴人

名称 李 香代 氏

就業先 株式会社TryHard Japan 大阪市中央区久太郎町2-5-19トライハードビル

（2）被控訴人

名称 泉南市議会議員 添田 詩織 氏

【３、入廷行動】

場所：大阪地方裁判所正面入り口付近

時間：13時45分頃を予定

参加者：李香代氏、株式会社TryHard Japan職員、弁護団 など

記者の皆様に写真撮影をお願いいたします。

【4、報告会について】

日時：2026年4月15日（水）14時30分頃（期日の進行によっては開始遅延の可能性あり）

場所： 大阪弁護士会館（大阪府大阪市北区西天満1丁目12－5）12階1205室

出席者：株式会社TryHard Japan 取締役 李 香代氏

エヴィス法律会計事務所 弁護士 田中 俊（控訴人訴訟代理人 弁護団長）

弁護士法人・響 代表弁護士 西川 研一（控訴人訴訟代理人 弁護団副団長）

【5、参加申込み・問い合わせフォーム】

https://forms.gle/WQweSG1iZBgaqN2i8

【お問い合わせ先(弁護団)】

弁護士法人・響 大阪オフィス 弁護士 藤田圭介

ＴＥＬ 06-6208-2341

ＦＡＸ 06-6208-2342

Ｅmail k.fujita@hibiki-law.or.jp

【株式会社TryHard Japan】

イベントの企画・制作をはじめ、ナイトクラブのプロデュース業、会場施設管理など、エンタテインメントにまつわる事業を幅広く展開。自主興行に留まらず、全国各地の企業・自治体と協業し、地方創生やナイトカルチャー創出にも力を入れております。

URL http://tryhard.me