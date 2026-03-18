離婚・交通事故・労働問題にもAIが寄り添う時代に　大手法律事務所「ベリーベスト法律事務所」がLegalscapeを導入

株式会社Legalscape

株式会社Legalscape（本社：東京都文京区、代表取締役社長・最高経営責任者：八木田 樹、以下リーガルスケープ）が提供するリーガルリサーチプラットフォーム「Legalscape（リーガルスケープ）」は、このたび、全国規模で一般民事事件を中心に幅広い分野を取り扱う大手法律事務所「ベリーベスト法律事務所」（東京オフィス：東京都港区、代表弁護士：酒井 将）に導入されました。

本導入は、離婚、交通事故、労働問題といった我々の生活と密接に関わる一般民事分野においても、LegalscapeのリーガルリサーチAIが十分に活用可能であることを示す代表的な導入事例となります。膨大な判例・文献情報の迅速な収集・整理を通じ、弁護士が依頼者対応などに多くの時間を充てられる体制の構築を支援します。

■一般民事案件の調査効率化と品質維持の両立

ベリーベスト法律事務所は、全国75拠点（2026年1月時点）を展開する日本有数の総合法律事務所であり、一般民事案件をはじめ、企業法務、刑事事件、国際案件など多様な案件に対応しています。

一般民事分野でも、裁判例や実務動向に関する迅速かつ精緻なリサーチが不可欠です。一方で、調査・検討業務が個々の弁護士に依存しやすく、業務負荷や品質のばらつきが課題となるケースも少なくありません。

「Legalscape（リーガルスケープ）」は、書籍・法令・判例・ガイドライン等の法情報を横断的に検索、AIが論点整理や調査の支援をするリーガルリサーチAIです。本導入により、一般民事案件においても、調査プロセスの効率化および品質の均質化を実現し、依頼者に対する迅速かつ的確なリーガルサービス提供を後押しします。

■ 一般民事領域におけるリーガルスケープの浸透が加速

このたび、一般民事分野をはじめ幅広い領域で豊富な実績を有するベリーベスト法律事務所様に、リーガルリサーチプラットフォーム「Legalscape」をご導入いただきました。

国内でも広く知られる大規模法律事務所であるベリーベスト法律事務所様への導入は、一般民事領域を含む実務の現場において、Legalscapeの価値が評価されたものと考えております。



■ベリーベスト法律事務所について

全国75拠点（2026年1月時点）を展開する日本有数の総合法律事務所。

一般民事事件をはじめ、企業法務、刑事事件、国際案件まで幅広く対応。

「お客様の最高のパートナーでありたい。」を理念に掲げ、社会課題の解決に取り組む。

公式サイト：https://www.vbest.jp/

◼️リーガルリサーチプラットフォーム「Legalscape（リーガルスケープ）」について

「Legalscape（リーガルスケープ）」は、2021年6月より提供を開始したリーガルリサーチプラットフォームです。 AIが必要な法情報を瞬時に要約し、知りたいことに最速でアクセスできます。

▼「Legalscape（リーガルスケープ）」サービスサイト

https://www.legalscape.jp/(https://www.legalscape.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_bbim_top)

▼サービスの資料ダウンロード

「Legalscape（リーガルスケープ）」の詳細資料はこちらからダウンロードできます

https://www.legalscape.jp/contact(https://www.legalscape.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_bbim_shiryo)

2023年9月には生成AIと弊社独自の自然言語処理技術を組み合わせたAIリサーチ機能を日本で初めて導入。書籍・法令・ガイドラインなどが一目で見渡せるその次世代的な体験や、業界最大級のコンテンツ （4,000冊以上の書籍を含む、計40,000件超) を利用できる点などをご評価いただき、五大法律事務所や、大手企業法務部、地域密着の法律事務所、社労士事務所や司法書士事務所など、全国の法務パーソンにご愛顧いただいております。

■株式会社Legalscapeについて

Legalscapeは「人とテクノロジーの共創による 未来の法社会を実装する」というパーパスを掲げ、高度な自然言語処理技術や生成AIの法律分野での基礎研究・応用などの技術力を強みとするリーガルデータ＆AIカンパニーです。法にまつわる知的生産を支え、法の知をより正確に・迅速に・社会の隅々まで届けることで、より豊かな法社会を実現していくことを目指しています。

■会社概要

企業名：株式会社Legalscape（リーガルスケープ）

代表者：代表取締役社長・最高経営責任者 八木田 樹

所在地：東大前オフィス（本社）

〒113-0023 東京都文京区向丘二丁目3番10号 東大前HiRAKU GATE 8階

虎ノ門オフィス

〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー6階

グロース虎ノ門 Room 6

設立 ：2017年9月14日

公式HP：https://www.legalscape.jp/corp