バニー衣装のアイドル「夢月りの」がフィギュアで新登場！本日 3月18日(水)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、アイドル握手会 夢月りの 1/6スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日3月18日(水)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：https://shop.fots.jp/）にて予約受付開始。

ご注文はこちらから

公式オンラインショップ：https://shop.fots.jp/?pid=190905860

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSSR4K1P

予約受付期間：2026年3月18日(水)16：00～2026年6月2日(火)23：59

商品説明

オリジナルフィギュア・アイドル握手会「夢月りの」が1/6スケールフィギュアで新登場。

ふわっと広がるツインのお団子ヘアに、挑発的な笑顔と舌を覗かせた表情が、りのの小悪魔めいた魅力をいっそう引き立てます。

ボリューム感あふれる胸元や柔らかな肉感、そして大胆な蹲踞ポーズが生み出す迫力あるシルエットまで、見どころたっぷりに仕上げました。

アイドルらしい可愛さと、バニー衣装の刺激的な魅力を絶妙なバランスで表現した一品です。

思わず目を奪われる「夢月りの」を、ぜひお手元でご堪能ください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 ：アイドル握手会 夢月りの 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/6スケール 全高サイズ 約171mm

小売価格 ：\21,800(税込\23,980)

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2026年3月18日(水)16：00解禁

予約締切 ：2026年6月2日(火)23：59締切

発売月 ：2026年10月末発売予定

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公式オンラインショップ：https://shop.fots.jp/?pid=190905860

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSSR4K1P

予約受付期間：2026年3月18日(水)16：00～2026年6月2日(火)23：59

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