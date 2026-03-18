「生プラセンタ」に500種超のタンパク質

株式会社FILTOM

北九州発のスキンケア素材「生プラセンタ」に、500種類を超えるタンパク質が含まれていることが明らかになった。株式会社FILTOM（北九州市）と北九州市立大学との共同研究による成果で、これまで十分に解明されていなかったプラセンタ成分の全体像が初めて明らかになった。

プラセンタは美容・健康分野で広く利用されている素材だが、これまで科学的に注目されてきた成分はEGF（上皮成長因子）など一部に限られていた。その他の成分については詳細な分析が進んでおらず、多くが未解明のままだった。

今回の研究では、加熱処理を行わない「生プラセンタ」を対象に、プロテオーム解析による網羅的なタンパク質分析を実施した。その結果、500種類を超えるタンパク質が検出され、その中には細胞機能への関与が期待される約60種類の成分が含まれていることが確認された。

研究チームはこれらの成分群を「プラセンタカイン（Placenta-kine）」と命名し、今後さらに機能解析を進めていく予定としている。

生プラセンタは、北九州学術研究都市に拠点を置く化学ベンチャーFILTOMが開発した素材で、PD膜分離法と呼ばれる独自のフィルター技術を用いることで、従来のプラセンタ製造で一般的だった加熱処理を行わずに成分を抽出できる点が特徴である。加熱による成分変性を抑えることで、多様なタンパク質を保持したまま素材化できる可能性が指摘されていた。

今回の分析により、プラセンタ素材に含まれるタンパク質の全体像が初めて明らかになったほか、従来課題とされていた特有のにおいの原因物質についても特定が進み、製造工程での低減技術の開発にもつながっている。

FILTOMでは今回の研究成果をもとに、生プラセンタ素材の研究開発と海外展開を進める方針で、化粧品メーカーや健康食品メーカー向けに原液サンプルの提供を開始する。

【研究概要】

共同研究：株式会社FILTOM／北九州市立大学

事業：北九州市FAIS実用化開発事業

分析：プロテオーム解析

【お問い合わせ先】

株式会社FILTOM

Tel：093-616-7972

Mail：info@filtom.com

研究風景（FILTOM）タンパク質分析キット（FILTOM）生プラセンタエキス（FILTOM）