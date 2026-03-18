au PAY マーケット BEST SHOP AWARD 2025「インテリア・寝具カテゴリ賞」を受賞しました。

株式会社ジェネレーションパス

株式会社ジェネレーションパス（東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：岡本洋明）が運営するECサイト「リコメン堂」が、2026年3月13日にauコマース&ライフ株式会社とKDDI株式会社が共同運営するインターネット通販総合ショッピングモール「au PAY マーケット」で「ベストショップアワード2025」インテリア・生活部門、インテリア・寝具カテゴリ賞を受賞しました。

同賞は、au PAY マーケットに出店されている店舗の中から、本年度の売上・評価・お客様による得票などを指標とし各部門において優秀な成績を収めた店舗に贈られる賞です。

受賞歴

2017 年度【BEST SHOP AWARD 2017】インテリア・寝具カテゴリ大賞：リコメン堂本館

2018 年度【BEST SHOP AWARD 2018】インテリア・寝具カテゴリ大賞：リコメン堂インテリア館

2019 年度【BEST SHOP AWARD 2019】キッチン・日用品カテゴリ賞：リコメン堂本館

2020 年度【BEST SHOP AWARD 2020】キッチン・日用品カテゴリ賞：リコメン堂本館

2022 年度【BEST SHOP AWARD 2022】インテリア・寝具カテゴリ賞：リコメン堂本館

2023 年度【BEST SHOP AWARD 2023】インテリア・寝具カテゴリ賞：リコメン堂本館

2024 年度【BEST SHOP AWARD 2024】インテリア・寝具カテゴリ賞：リコメン堂インテリア館

■受賞ショップの人気商品（一部）

■布団セット シングル 4点セット

届いたらすぐに使える“買い足し不要”の4点セット。やわらかな寝心地と扱いやすさで、新生活や来客用として多くの方に選ばれています。

商品ページ：https://wowma.jp/item/480161986

■2人掛けソファ

リクライニング機能で自分好みのくつろぎ方が可能。脚を外してローソファとしても使えるため、ワンルームや省スペースにも最適です。

商品ページ：https://wowma.jp/item/560725060

■折りたたみセンターテーブル 幅75cm 奥行50cm

組立不要で届いてすぐ使える手軽さが魅力。天然木のような風合いとシンプルなデザインで、どんな空間にも馴染みます。

商品ページ：https://wowma.jp/item/640215065

■新生活シーズンに向けた展開

春の新生活シーズンに向け、リコメン堂では家具・寝具を中心としたラインナップを強化しています。

初めての一人暮らしや住み替えなど、さまざまなライフスタイルに対応した商品を取り揃えています。

■受賞ショップはこちら

https://plus.wowma.jp/user/6881526/plus/

株式会社ジェネレーションパスについて

インターネット上の店舗（ECサイト）で商品販売を行う「ECマーケティング事業」を主たる事業として展開。「優良な商材を創る企業の大切な思いを、消費者へと伝える橋渡し役」を企業理念とし、マーケティングデータの収集・分析およびオペレーションの最適化を通じた販売戦略を推進しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェネレーションパス 広報担当

電話：03-3343-3544 FAX：03-5321-6191

お問い合わせ窓口はこちら(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)