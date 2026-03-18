Hasselblad製品のタッチ＆トライを3月28日（土）・29（日） に新宿 北村写真機店で開催！

株式会社セキド

Hasselblad（ハッセルブラッド）の日本総代理店である株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年3月28日（土）・29（日）に新宿 北村写真機店で「Hasselblad タッチ＆トライ」を開催します。

店頭では1億画素の中判ミラーレスカメラ「X2D II 100C」や「907X & CFV 100C」をはじめ、「XCD 2,5/55V」「XCD 2.8-4/35-100E」といったレンズなど、現行ラインナップで注目を集める製品を実際に触ってお試しいただけます。

さらに、株式会社セキドのHasselblad technical salesによるHasselblad製品の魅力や、展示作品の紹介についてのトークショーを開催します。ご参加は予約不要・無料で、Hasselbladの世界をじっくり体感できる絶好の機会ですので、ぜひご来場ください。

Hasselblad タッチ＆トライ in 新宿 北村写真機店 概要

開催日： 2026年3月28日（土）・29日（日）

時間 ： 28日（土）11時00分～19時00分

29日（日）11時00分～18時00分

トークショー： 13時00分～13時30分／15時00分～15時30分（両日とも）

登壇者： 株式会社セキド Hasselblad technical sales

黒川 和樹

参加費： 無料（※予約不要）

会場 ： 新宿 北村写真機店 B1F ベースメントギャラリー

〒160-0022東京都新宿区新宿3丁目26-14

URL ： https://www.kitamuracamera.jp/ja/information/event/

Hasselblad作品投稿企画「#十人十色Hasselblad」

Hasselblad Xシステムまたは907Xで撮影した写真を、Xで募集中です。Hasselblad日本総代理店 | SEKIDOが運営する「@with_Hasselblad」をフォローのうえ、ハッシュタグ「#十人十色Hasselblad」を付けて投稿していただいた作品の中から3名様分を、3月28日（土）・29日（日）開催の「Hasselblad タッチ＆トライ in 新宿 北村写真機店」でA4サイズでプリント・額装のうえ展示予定です。選出作品は、トークショー内で紹介する場合があります。

応募条件

・Xで「@with_Hasselblad」のアカウントをフォローし、ハッシュタグ「#十人十色Hasselblad」を付けて投稿

・Hasselblad Xシステムまたは907Xで撮影した写真が対象

・ジャンル、撮影日時は不問

・応募点数の制限なし ※1投稿につき1作品のみ

公式Xアカウント：@with_Hasselblad （https://x.com/with_Hasselblad）

主な展示製品

●HASSELBLAD X2D II 100C

自然で美しい色彩を再現するハッセルブラッド ナチュラルカラーソリューションと高ダイナミックレンジ（HNCS HDR）を搭載しています。PDAFとLiDARを用いた連続オートフォーカスにより被写体を正確に捉え、10段のボディ内手ブレ補正によって、困難な条件下でもスピードと精度でシャープな表現を実現します。

https://www.hasselblad.com/ja-jp/x-system/x2d-ii-100c/

●HASSELBLAD 907X＆CFV100C

1台で3通りのカメラ構成に対応し、クラシックなアナログ撮影と現代的なデジタル撮影のどちらにも対応した1億画素中判カメラ。

https://www.hasselblad.com/ja-jp/v-system/907x-cfv-100c

●HASSELBLAD XCD 3,4/75P

35mmフルサイズ換算で焦点距離は59 mm、開放絞り値 f/3.4の軽量ポートレートレンズ。薄暗い環境下でも精細にディテールを捉え、印象的なボケ味で、被写体の存在感を引き立てます。

https://www.hasselblad.com/ja-jp/x-system/lenses/xcd-75p/

●HASSELBLAD XCD 2,5/55V

焦点距離43 mm（35mm換算）、開放絞り値f/2.5の標準レンズ。柔らかいボケ感を実現し、ドキュメンタリーやポートレート撮影に最適です。

https://www.hasselblad.com/ja-jp/x-system/lenses/xcd-55v/

●HASSELBLAD XCD 3,2-4,5/20-35E

焦点距離16～27mm（35mm換算）、開放絞り値 f/3.2-4.5の超広角ズームレンズ。風景、建築、ポートレートなどあらゆるシーンで高品質なビジュアルを簡単に撮影できます。

https://www.hasselblad.com/ja-jp/x-system/lenses/xcd-20-35e

●HASSELBLAD XCD 2,5/25V

焦点距離20mm（35mm換算）、開放絞り値 f/2.5の広角レンズ。コンパクトなボディながら精密な光学設計により、遠近両方で被写体を魅力的に表現します。

https://www.hasselblad.com/ja-jp/x-system/lenses/xcd-25v/

HASSELBLADについて

スウェーデンに本社を置き、世界で活躍するカメラブランドです。1941年以降、ハッセルブラッドカメラは写真家にインスピレーションを与え続け、世界的に有名な作品や、数々の象徴的な歴史的写真がハッセルブラッドで撮影されました。人類初の月面着陸時の歴史的な瞬間を撮影したのも、ハッセルブラッドカメラです。80年の間、ハッセルブラッドは、高品質の画質、洗練されたスカンジナビアデザイン、精巧な技術をもって、写真を通したストーリーテリングの可能性を押し広げ、最高傑作を創り出すための能力やインスピレーションを与え続けています。



https://www.hasselblad.com

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、現在は東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。2023年6月よりHasselbladの日本総代理店をつとめております。



株式会社セキド

東京都港区西新橋2丁目35番5号

https://sekidocorp.com

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30



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