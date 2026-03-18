創業112年の鶏肉専門店、24年ぶりの居酒屋業態『鳥料理梅や スタジアム横バル街店』BASEGATE横浜関内に3月19日オープン

有限会社梅や

大正二年（1913年）創業、有限会社梅や（本店：横浜市中区吉田町、代表取締役：山下大輔）は、2026年3月19日(木)にグランドオープンする「BASEGATE横浜関内」内に、『鳥料理梅や スタジアム横バル街店』を同日11時よりオープンいたします。

長年にわたり鶏肉を扱ってきた専門店としての知識と経験を活かし、焼き鳥やからあげ、希少部位など、鶏の魅力を存分に味わえる料理を提供します。梅やにとって居酒屋業態は、2002年以来約24年ぶりの挑戦となります。

鶏肉専門店として培った目利きと技術

料理イメージ

梅やは浅草で創業し、1953年より横浜で鶏肉専門店としてお客様のもとへ美味しい国産鶏肉をお届けし続けてきました。

創業以来、日々鶏肉と向き合い続けてきた目利きと技術を活かし、部位ごとの特徴を活かした鳥料理や、毎月仕入れる地鶏や銘柄鶏を使った限定メニューを提供します。

一般的な焼き鳥だけでなく、親鳥や鴨肉、希少部位など、鶏肉専門店ならではの味わいを楽しめるのが特徴です。

うめ梅からあげ看板料理はうめ梅からあげ

もも肉の中でも特に柔らかい、上もも肉の「あか」と呼ばれる部位だけをつかい、さっぱりと梅味を纏わせた一品。屋号の梅をモチーフにした、まさに「鳥料理梅や」を象徴するからあげです。

「名物 とり酢」

先々代の女将から伝わる、24年前に閉店した料理屋の名物料理。揚げた手羽先に染み込んだ酢だれの香りが、すっと鼻を抜ける爽やかな味わいです。

名物 とり酢とうがらし焼き鳥「とうがらし」

国産若鶏のもも肉の中でも脹脛（ふくらはぎ）にあたる部位「とうがらし」。脂のりと柔らかさが魅力の一串は、皆様に食べていただきたく１本100円（税込110円）でのご提供です。

部位ごとに分けた焼き鳥は、食べ比べができるように小さめのサイズで焼き上げました。

その他にも、

・極・ホルモン刺し

・炙り鶏ジャーキー

・京鴨のロースト

・１６種類の焼き鳥

・４種類の野菜串

など、鳥肉の魅力を幅広く楽しめるメニューを揃えています。

鶏丼は種類も豊富平日ランチは「鶏丼」

平日のランチタイム（11:00～14:00）は、鶏のさまざまな部位を生姜風味の秘伝のたれで煮込み、ごはんにたっぷりのせた「鶏丼」がおすすめ。

【店舗概要】

・店 舗 名：『鳥料理梅や スタジアム横バル街店』

・開店日時：2026年3月19日(木)11時

・場 所：BASEGATE横浜関内 スタジアムサイドテラス109

・住 所：〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町1-1-1

※BASEGATE横浜関内HP(https://www.basegate-yokohama-kannai.com/)

・電話番号：045-414-5677

・営業時間：火～金 11:00～14:00、16:00～23：00

土 11:00～23：00

日 11:00～22：00

・定休日：月曜日（月曜日が祝日の際は日曜日と同じ営業時間、翌火曜日を定休日）