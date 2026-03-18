猫を飼いたい人の6割がブリーダー直接購入を知らない──全国ブリーダーマップを公開
株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営するブリーダーマッチングAIサービス「ねこ結び」（https://nekomusubi.xyz）は、全国のブリーダーを地域別に探せるマップ機能を公開しました。ペットショップ以外の選択肢が知られていない
一般社団法人ペットフード協会の「全国犬猫飼育実態調査（2024年）」によると、猫の入手先として最も多いのは「ペットショップ」で約4割を占めています。一方で、ブリーダーからの直接購入は約15%にとどまっており、そもそもブリーダーから直接猫を迎えられることを知らない人が多い状況です。
ブリーダー直接購入のメリットとして、以下の点が挙げられます。- 親猫の確認: 飼育環境や親猫の健康状態を直接確認できる
- 血統・健康情報の透明性: 遺伝性疾患の検査歴やワクチン接種歴を把握しやすい
- アフターサポート: 飼育開始後もブリーダーに相談できるケースが多い
- 中間マージンの削減: ペットショップを介さないことで費用を抑えられる場合がある
全国ブリーダーマップの公開
ねこ結びでは、全国のブリーダーを都道府県・猫種別に検索できるマップ機能を新たに公開しました。各ブリーダーのプロフィール、取扱い猫種、飼育方針などを一覧で確認でき、AIが利用者の希望条件に合ったブリーダーを提案します。手数料の透明性
ねこ結びの成約手数料は5.5%（税込）です。大手ブリーダーマッチングサイトの手数料（10～15%前後）と比較して低水準に設定しており、ブリーダーと飼い主の双方にとって負担の少ない仕組みを目指しています。さらに、リリースキャンペーンとして登録から3ヶ月間は手数料0円で利用できます。
（出典：一般社団法人ペットフード協会「全国犬猫飼育実態調査（2024年）」）
▼ 本件の詳細
https://nekomusubi.xyz/news/breeder-direct-matching-awareness-gap
■ 会社概要
社名: 株式会社Mycat
設立: 2025年2月5日
所在地: 東京都目黒区三田2-7-22
事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営
コーポレートサイト: https://mycat.business
お問い合わせ: info@mycat.co.jp