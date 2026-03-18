猫を飼いたい人の6割がブリーダー直接購入を知らない──全国ブリーダーマップを公開

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）が運営するブリーダーマッチングAIサービス「ねこ結び」（https://nekomusubi.xyz）は、全国のブリーダーを地域別に探せるマップ機能を公開しました。

ペットショップ以外の選択肢が知られていない

一般社団法人ペットフード協会の「全国犬猫飼育実態調査（2024年）」によると、猫の入手先として最も多いのは「ペットショップ」で約4割を占めています。一方で、ブリーダーからの直接購入は約15%にとどまっており、そもそもブリーダーから直接猫を迎えられることを知らない人が多い状況です。

ブリーダー直接購入のメリットとして、以下の点が挙げられます。

- 親猫の確認: 飼育環境や親猫の健康状態を直接確認できる- 血統・健康情報の透明性: 遺伝性疾患の検査歴やワクチン接種歴を把握しやすい- アフターサポート: 飼育開始後もブリーダーに相談できるケースが多い- 中間マージンの削減: ペットショップを介さないことで費用を抑えられる場合がある全国ブリーダーマップの公開

ねこ結びでは、全国のブリーダーを都道府県・猫種別に検索できるマップ機能を新たに公開しました。各ブリーダーのプロフィール、取扱い猫種、飼育方針などを一覧で確認でき、AIが利用者の希望条件に合ったブリーダーを提案します。

手数料の透明性

ねこ結びの成約手数料は5.5%（税込）です。大手ブリーダーマッチングサイトの手数料（10～15%前後）と比較して低水準に設定しており、ブリーダーと飼い主の双方にとって負担の少ない仕組みを目指しています。さらに、リリースキャンペーンとして登録から3ヶ月間は手数料0円で利用できます。

（出典：一般社団法人ペットフード協会「全国犬猫飼育実態調査（2024年）」）

▼ 本件の詳細

https://nekomusubi.xyz/news/breeder-direct-matching-awareness-gap

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.co.jp