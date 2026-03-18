TVアニメ『葬送のフリーレン』より、“七崩賢”の一人「断頭台のアウラ」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「キューズQ」より、『葬送のフリーレン 断頭台のアウラ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●葬送のフリーレン 断頭台のアウラ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198575&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

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■あみあみ実店舗サイト

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■葬送のフリーレン 断頭台のアウラ 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：25,080円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：キューズQ

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約24cm

【素材】PVC

原型製作：アビラ(プラヅマ法力模型)

彩色製作：えこし

TVアニメ「葬送のフリーレン」から、魔王直下の“七崩賢”の一人「断頭台のアウラ」がフィギュア化！

服従の天秤にはアウラ、フリーレンそれぞれの魂の炎が鎮座し、差し替えでどちら側の傾きにも再現可能。

そして自信に満ちた表情と、不利を悟った際の焦りの表情の2種の顔が付属しています。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●葬送のフリーレン 断頭台のアウラ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198575&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『葬送のフリーレン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=26707&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

【店舗情報】

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