TVアニメ『葬送のフリーレン』より、“七崩賢”の一人「断頭台のアウラ」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「キューズQ」より、『葬送のフリーレン 断頭台のアウラ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●葬送のフリーレン 断頭台のアウラ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198575&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
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■あみあみ実店舗サイト
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■葬送のフリーレン 断頭台のアウラ 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：25,080円(税込)
□発売日：2026年12月予定
□ブランド：キューズQ
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約24cm
【素材】PVC
原型製作：アビラ(プラヅマ法力模型)
彩色製作：えこし
TVアニメ「葬送のフリーレン」から、魔王直下の“七崩賢”の一人「断頭台のアウラ」がフィギュア化！
服従の天秤にはアウラ、フリーレンそれぞれの魂の炎が鎮座し、差し替えでどちら側の傾きにも再現可能。
そして自信に満ちた表情と、不利を悟った際の焦りの表情の2種の顔が付属しています。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●葬送のフリーレン 断頭台のアウラ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198575&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
【店舗情報】
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