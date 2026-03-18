TVアニメ『葬送のフリーレン』より、“七崩賢”の一人「断頭台のアウラ」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「キューズQ」より、『葬送のフリーレン 断頭台のアウラ 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●葬送のフリーレン 断頭台のアウラ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198575&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■葬送のフリーレン 断頭台のアウラ 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：25,080円(税込)


□発売日：2026年12月予定


□ブランド：キューズQ


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約24cm


【素材】PVC



原型製作：アビラ(プラヅマ法力模型)


彩色製作：えこし








































TVアニメ「葬送のフリーレン」から、魔王直下の“七崩賢”の一人「断頭台のアウラ」がフィギュア化！


服従の天秤にはアウラ、フリーレンそれぞれの魂の炎が鎮座し、差し替えでどちら側の傾きにも再現可能。


そして自信に満ちた表情と、不利を悟った際の焦りの表情の2種の顔が付属しています。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●葬送のフリーレン 断頭台のアウラ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198575&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


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(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会



【店舗情報】


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