ワールドグループ、アジア戦略の要として香港現地法人を設立

株式会社 ワールド

株式会社ワールド(本社:神戸市、代表取締役 社長執行役員:鈴木信輝)は、アジア市場への本格展開を加速させるため、2025年12月12日に香港現地法人World Fashion (Hong Kong) Co., Ltd.を設立いたしました。

香港は、年間3,000万人超の訪問者を誇るアジア最大級のショッピングデスティネーションであり、一人当たりGDPが5万ドルを超える富裕層市場として知られています。この地理的・経済的優位性を活かし、同法人を中国本土および東南アジア市場への戦略拠点として位置づけ、「ブランド」「サーキュラー」「卸」の3軸で事業展開を推進します。 第一弾として、ジュエリーブランド「COCOSHNIK(ココシュニック)」が、2026年3月18日より香港に初進出します。香港は世界有数のジュエリー消費市場であり、2025年の市場規模は約600億香港ドル以上に達しています。日本ブランドの繊細な職人技と洗練されたデザインは、品質を重視する香港の富裕層顧客との親和性が高く、大きな成長機会が見込まれます。

まずは香港SOGO銅鑼湾店にて約5カ月半のポップアップストアを展開し、現地顧客の嗜好や購買行動を詳細に分析。その知見をもとに、2027年には常設店の出店を計画しています。

■ 設立の目的

当社グループの中長期ビジョン「ワールド・ファッション・エコシステム」の実現に向け、海外事業を重要な成長エンジンと位置づけています。香港は以下3つの戦略的価値から、アジア展開の最重要拠点としました。

1. ゲートウェイ機能: 中国本土GBA(人口8,600万人、GDP1.7兆ドル)への玄関口

2. 富裕層市場: 世界第3位の億万長者人口を擁する高購買力市場

3. テストマーケット: 多様な国籍の消費者が集まるアジアのトレンド発信地

この拠点から中国本土、さらに東南アジア全域への展開を加速させます。

■ 「ブランド」「サーキュラー」「卸」３軸の事業戦略でグローバル成長を促進

１．ブランド事業

香港では、個性的なデザインと手頃な価格帯を両立する「アクセシブル・ラグジュアリー」ジュエリーへの需要が急拡大しています。株式会社ココシュニックが展開する「ココシュニック」は、日本の職人技による高品質と洗練された独自デザインを特徴とし、このセグメントに最適なポジショニングを持ちます。

日本国内では訪日外国人観光客、特に香港・台湾からの顧客の購買が好調に推移しており、この実績を踏まえ香港での展開に踏み切りました。2026年3月18日より香港SOGOでポップアップを実施し、現地での顧客ニーズや販売ポテンシャルを検証。2027年春の常設1号店出店、2030年までに香港・マカオ・シンガポール等でも積極的な店舗展開を計画しています。

本日オープンした「ココシュニック」のポップアップ

【ココシュニック ポップアップ概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2439/table/1963_1_011c45064e4c563160dafb59f5011ebc.jpg?v=202603180851 ]

２．サーキュラー事業

香港では若年富裕層を中心にサステナビリティへの関心が高まり、ラグジュアリーリユース市場が急成長しています。株式会社ティンパンアレイが運営するユーズドセレクトショップ「RAGTAG(ラグタグ)」は、デザイナーズ&ラグジュアリー領域に特化した審美眼と、真贋鑑定の専門性を強みとして、総合型リユースチェーンとは一線を画す付加価値を提供します。

2025年のタイ・台湾出店では開業3カ月で着実な実績を達成し、特に日本ブランドの古着・ヴィンテージアイテムへの需要が想定を超えました。この成功モデルを香港に展開し、2026年夏に香港1号店、2028年までに3店舗以上の開設を予定しています。香港店では、日本からの商品調達に加え、現地での買取・販売サイクルを構築し、アジア最大級のラグジュアリーリユースハブを目指します。

３．卸事業

ワールドグループは香港でゴルフブランド「adabat(アダバット)」、レディスブランド「OPAQUE.CLIP(オペーク ドット クリップ)」「index(インデックス)」「Couture Brooch(クチュール ブローチ)」などの卸展開を行い、現地のニーズに即した商品提供により高い評価を獲得してきました。

また、株式会社ナルミヤ・インターナショナルが展開するベビー・キッズブランド「petit main(プティマイン)」は、2025年に台湾1店舗、香港2店舗を出店し、アジア市場での展開を本格化しています。訪港中国人観光客の子供服購買ニーズを捉え、今後3年で香港でも積極的な展開を計画しています。

今後は新規ブランドの段階的導入、百貨店からショッピングモール・路面店・ECへのチャネル多様化を進め、直営店と代理商を組み合わせたハイブリッド展開により、中国本土・アジア各国への拡大を図ってまいります。

【現地法人概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2439/table/1963_2_c9b2722d21773f4caa1a593fd9b3e5c4.jpg?v=202603180851 ]